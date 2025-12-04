Gutenberg con “Santo Francesco”. Oltre ogni luogo comune

La vita del Poverello è la chiave per capire la Chiesa di ieri e di oggi: un cammino che unisce obbedienza e poesia, povertà e visione. Con la dismisura del Cantico e quell’intuizione, il presepe allestito per la prima volta a Greccio, che ha inventato il concetto - per definirlo in terminologia moderna - di spazio immersivo. Il 5 dicembre Gutenberg racconta “Santo Francesco” oltre ogni luogo comune, partendo proprio - con Davide Rondoni - dal Cantico delle creature e dall'esempio della sua vita. Chiara Mercuri risale alle origini del presepe, dove una mangiatoia di fieno divenne catechesi vivente: un viaggio che va dalle intuizioni francescane al cuore della devozione popolare, per parlare a tutti, che, come osserva Alessandro Beltrami, non fu una sacra rappresentazione ma un dispositivo performativo che porta alla fusione di immagine e realtà. Un’esperienza all’origine della realtà virtuale, di cui indica il modello mistico. Il tutto in un contesto, illustrato da Antonio Musarra, come quello del Medioevo: le inquietudini di allora somigliano sorprendentemente alle nostre, tra fede, paure e attese di cambiamento. Arricchiscono il monografico la serie dei dipinti dedicati al santo da Francisco de Zurbarán e la presentazione delle più rilevanti pubblicazioni e iniziative ispirate al Poverello accessibili in queste settimane.

La copertina di Gutenberg n. 52, 5 dicembre 2025

La sezione Percorsi si muove nelle pieghe del Novecento, con il cammino tutto in salita dell'affermazione dei diritti umani raccontato da Gianni Santamaria attraverso i recenti libri di Marcello Flores, Paolo Funzi e Nicholas Mulder, si sofferma sul nostro immaginario dell'aldilà, con il libro di Marco Aime e Federico Faloppa recensito da Roberto Righetto e il film Eternity di David Freyne presentato da Alessandra De Luca, e approda al labirinto di Franz Kafka, con la nuova traduzione dei Racconti analizzata da Ilario Bertoletti e, nella ricognizione di Alessandro Zaccuri, la più recente letteratura che ruota attorno al Castello, da Maïa Hruska a Burhan Sönmez. E in più, in questo numero di Gutenberg, lo speciale Strenne di Natale: al racconto di Alessandro Tamburini segue la guida ragionata alle più interessanti novità nei campi della narrativa, della letteratura per ragazzi e della musica. Per sapere cosa mettere sotto l'albero.