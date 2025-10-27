Dazi e terre rare, così tra Usa e Cina è scoppiata la pace

Niente ulteriori dazi del 100% sui prodotti cinesi, “arma” più volte minacciata dallo stesso presidente Usa. Per ora non se ne parla. Capitolo TikTok: l’intesa includerebbe un "accordo definitivo". Da parte sua Pechino si impegna a sospendere le restrizioni alle esportazioni globali di terre rare, rinunciando di fatto a usare la leva dei minerali rari, suo asso nella manica nella partita mondiale sul commercio. Un dato certifica la "forza" cinese: il gigante asiatico lavora circa il 90% delle terre rare mondiali, utilizzate per realizzare prodotti di ogni tipo, dai pannelli solari agli smartphone. La Cina, poi, effettuerà acquisti "sostanziali" di soia americana. Pace fatta tra Stati Uniti e Cina? Si tratta di una svolta reale e “ferma”, non soggetta alle oscillazioni ondivaghe del presidente a stelle e strisce Donald Trump, deciso a usare la arma dei dazi per strappare concessioni e mettere nell'angolo anche gli alleati storici degli Usa? La prima e la seconda economia al mondo hanno concordato il quadro di un potenziale accordo commerciale . Insomma, una tregua. Il testo, ha spiegato il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, sarà discusso durante l'incontro tra lo stesso Trump e il presidente cinese Xi Jinping previsto per giovedì in Corea del Sud, il primo dal 2019. Quali sono dunque i contenuti concordati? Su cosa si basa la pax trumpiana? Primo., “arma” più volte minacciata dallo stesso presidente Usa. Per ora non se ne parla. Capitolo TikTok: l’intesa includerebbe un "accordo definitivo"., rinunciando di fatto a usare la leva dei minerali rari, suo asso nella manica nella partita mondiale sul commercio. Un dato certifica la "forza" cinese: il gigante asiatico lavora circa il 90% delle terre rare mondiali, utilizzate per realizzare prodotti di ogni tipo, dai pannelli solari agli smartphone. La Cina, poi, effettuerà acquisti "sostanziali" di soia americana.

Trump ostenta ottimismo. Il presidente Usa, poco prima di atterrare a Tokyo dove oggi incontrerà la neopremier nipponica Sanae Takaich,si è detto certo di “raggiungere un accordo commerciale”, spargendo attestati di stima nei confronti del "collega” cinese Xi. “Avremo un'ottima conversazione, ho molto rispetto per il presidente cinese", ha assicurato. Non solo: Trump ha annunciato che si recherà in Cina all'inizio del 2026. "Sono stato invitato ad andare in Cina e lo farò all'inizio del prossimo anno. Abbiamo già tutto deciso. Il presidente Xi può venire a Washington, o a Palm Beach, o da qualche altra parte in seguito".

La diplomazia americana, intanto, starebbe lavorando a un vero e proprio colpo di teatro. Un (nuovo) incontro tra Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, al confine tra le due Coree a margine del vertice Apec in programma a Gyeongju. Un faccia a faccia definito dalla vicedirettrice della sicurezza nazionale dell'ufficio presidenziale sudcoreano, Oh Hyun-joo “improbabile ma possibile”. Pyongyang spesso "sfida le aspettative". Il presidente Usa, sull'Air Force One, ha detto che vorrebbe incontrare Kim se lui lo desiderasse”: "Sono andato molto d'accordo con Kim Jong-un, mi piaceva lui, piacevo a lui, se vuole incontrarlo, sarò in Corea del Sud".