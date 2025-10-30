Altri 5 arresti per il furto al Louvre

Sono 5 i nuovi fermi, fra i quali uno dei principali sospetti, nel quadro dell'inchiesta sul furto al Louvre. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ai microfoni di Rtl. "Uno di loro era effettivamente uno degli obiettivi degli inquirenti, lo avevamo nel mirino", ha precisato la procuratrice, aggiungendo che i gioielli, di un valore stimato di 88 milioni di euro, non sono stati ancora ritrovati.

Il procuratore ha specificato che gli arresti sono stati effettuati a Parigi e nella Seine-Saint-Denis e che le perquisizioni effettuate non hanno ancora portato alla luce la refurtiva, riporta Le Parisien. Per quanto riguarda i profili dei cinque individui arrestati, Laure Beccuau rimane cauta. Tuttavia, chiarisce che "uno di loro era nel mirino degli investigatori poiché c'erano prove del DNA che lo collegano alla rapina". Gli altri arrestati sono persone "che possono fornire informazioni su come si sono svolti gli eventi". Intanto ieri sono stati incriminati due sospettati della rapina arrestati sabato sera. Secondo il procuratore di Parigi hanno confessato "parzialmente e spontaneamente" il crimine.