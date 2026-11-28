Al tema dell'attesa dedichiamo il numero di questa domenica della nostra newsletter dedicata alla famiglia, “Sofia”. Se non la conosci ancora iscriviti subito.

L’Avvento liturgico dura solo quattro settimane – sei per il rito ambrosiano. L’avvento senza maiuscola, dura tutta la vita. Perché non c’è giorno dell’anno in cui non ci sia nulla da attendere, nulla per cui sperare e trepidare, nulla che non ci costringa ad allungare lo sguardo per immaginare quello che succederà. L’Avvento liturgico ci accompagna ad abitare il tempo della storia, tra la promessa di un dono – il Mistero più grande - e il suo compimento. Quello con la minuscola intreccia i giorni del nostro calendario minore, assume i mille volti della nostra vita quotidiana, non è mai uguale a sé stesso, a volte è scontato, a volte dolce e trepidante, altre volte sfiancante, sospeso, persino doloroso o ironico. L’Avvento, quello importante, prepara il ricordo di una nascita che ha cambiato per sempre il corso della storia universale. I nostri piccoli avventi cambiano certamente la nostra storia e quella della nostra famiglia, ma spesso anche quella di chi vive accanto a noi, quella della nostra comunità e non solo. Da oggi fino a Natale avremo tante occasioni, durante le celebrazioni domenicali e non solo, per riflettere sul significato dell’Avvento con la maiuscola – mentre a Milano sono già due settimane che questo tema è al centro della vita delle comunità – ma troppo spesso non ci soffermiamo come sarebbe necessario sul significato degli altri avventi ordinari, quei tanti momenti di attesa che compongono il nostro personale mosaico. La vita in famiglia poi è costellata di avventi che vanno avanti all’infinito, di situazioni che ci costringono ad attendere, a costruire percorsi che preparano momenti più o meno importanti. Ogni giorno, se ci pensiamo bene, ha le sue attese, talvolta ripetitive, talvolta sorprendenti, talvolta gradevoli, talaltra pesanti, ingestibili. Possono essere attese del tutto uniche, personali, quindi irripetibili in altre situazioni e per altre persone. Oppure momenti che tutti più o meno abbiamo vissuto e in cui ci possiamo immedesimare.

Oggi, con uno sguardo all’inizio dell’Avvento, quello che segna il calendario da qui a Natale, abbiamo deciso di riflettere insieme su alcune delle infinite attese ordinarie, normali, che poi, a pensarci bene, tanto scontate non sono. Perché ciascuno di questi momenti può cambiare il corso della nostra vita, può aiutarci a sviluppare un pensiero nuovo, può contribuire a plasmare dentro di noi convinzioni diverse.

È il grande mistero dell’Avvento, con o senza maiuscola, quello di costringerci a fare i conti con la realtà, quello di farci capire che un percorso su cui ci eravamo avviati immaginandone esiti, problemi, accelerazioni, pause e conclusioni, alla fine si può rivelare completamente diverso da quello che avevamo preventivato. Perché l’attesa, qualsiasi attesa, non è mai costruita su un tempo immobile ma sul dinamismo della vita, di cui nessuno per fortuna può prevedere esiti e sviluppi.

Ma quante sono le attese della famiglia?

Quante sono le attese della famiglia? Risposta impossibile. Quasi innumerevoli verrebbe da dire. Ci sono quelle che tutti o quasi hanno vissuto o vivono in questo momento. L’attesa per un figlio che nasce, per un figlio adottivo che deve arrivare, l’attesa per il loro primo giorno di scuola. E quando crescono, chi non ha mai provato la fatica dell’attesa del loro ritorno a casa, la sera del sabato? E quanti sono i genitori che vivono o hanno vissuto l’attesa per un figlio o una figlia che attraversa i mesi del fidanzamento e guarda al giorno delle nozze? Oppure, per un figlio che accoglie la vocazione al sacerdozio e sente vicino il momento dell’ordinazione? Ma ci sono anche famiglie segnate dalla fragilità, che attendono il momento in cui un figlio dovrà uscire dalla comunità di recupero. Famiglie che conoscono le fatiche di un figlio, di una figlia, alle prese con un complicato percorso di orientamento sessuale oppure di identità di genere e che vivono con trepidazione e timore l’attesa di un coming out che forse non arriverà o forse sì, e sarà comunque un momento di profonda svolta. E, parlando delle ordinarie dinamiche coniugali, chi, dopo un momento di tensione, di incomprensione, di chiusura con la propria moglie, con il proprio marito, non ha mai atteso il momento del perdono, quello ricevuto e quello offerto? Chi non ha mai provato cosa significa conservare un segreto e attendere il momento giusto per rivelarlo a chi si vuole bene? E magari soffrire, patire, sentirsi colpevole perché quel momento sembra non arrivare mai? Chi non ha mai atteso una risposta destinata a cambiare il ruolo rivestito in ufficio? Quanti hanno atteso invano di ritrovare un lavoro dopo averlo perso? E, se ci spostiamo nell’ambito della salute, quanti di noi hanno atteso il momento di un intervento chirurgico? Quanti hanno atteso di recuperare la salute dopo una grave malattia? Quanti hanno sperimentato cosa significano le ore di attesa al pronto soccorso di un grande ospedale immersi, confusi, compenetrati nelle sofferenze di tanta gente? Ma poi ci sono anche le attese più banali, quelle che viviamo ogni giorno e che non sembrano influire troppo sulle nostre vite, ma non è così. L’attesa allo sportello di un ufficio pubblico, le attese al semaforo di cui tutti quelli che vivono in una grande città conoscono le tensioni e le fatiche, le attese alla fermata del tram.

Le persone anziane vivono attese che non sempre vengono ricordate. L’attesa di incontrare nipoti che da mesi non si vedono più. Se poi ci sono figli separati o divorziati il giorno dell’incontro si trasforma in un sogno ad occhi aperti che sembra non concretizzarsi mai. E coloro che hanno la sorte di finire in un Rsa non vivono, giorno dopo giorno, l’attesa di veder ricomparire un volto familiare? Poi ci sono le attese che attraversano la nostra vita di fede, quelle che per esempio riguardano il percorso di rinascita dopo una crisi spirituale. L’attesa in processione per ricevere l’Eucaristia mentre l’anima si interroga sul significato di quel gesto tanto semplice ma così immenso, perché trascende ogni possibilità di comprensione razionale. L’attesa fuori dal confessionale. L’attesa dell’ultima ora, momento di compimento e di verità, a cui tanti di noi hanno avuto la sorte di accompagnare un nonno, un genitore anziano, ma – quando il corso della natura inspiegabilmente sembra rovesciarsi – anche un figlio, una figlia segnata da una grave malattia. Ci fermiamo qui, ma l’elenco potrebbe essere ben più corposo perché i momenti dell’attesa rappresentano davvero la trama della nostra vita personale e familiare. Tra le tante attese che avremmo potuto approfondire, abbiamo scelto di riflettere su tre momenti diversi. L’attesa del perdono, della vocazione, della guarigione. Sono questioni enormi, come si può facilmente comprendere, che avrebbero bisogno di spazi e di riflessioni ben più vaste e approfondite di quanto possiamo fare qui. Prendiamoli come semplici spunti per avviare un dialogo in famiglia.

Perché l’attesa del perdono può cambiare la vita della coppia?

Conosco tante persone separate e divorziate. Con alcune di loro è nata anche una profonda amicizia. Spesso, indagando le ragioni che hanno causato la disgregazione della loro coppia, ho ascoltato riflessioni sofferte su piccoli episodi di incomprensione, apparentemente insignificanti, che però si sono trasformati in giganteschi ostacoli, in muri invalicabili soltanto perché non affrontati al momento giusto. «Invece di riconoscere le mie colpe, le ho puntato il dito addosso. Siamo andati avanti per mesi ad accusarci reciprocamente. E da allora nulla è stato più come prima», mi diceva un amico. Le cause che portano una coppia ad esplodere sono infinite. Ma, al di là di quello che può essere capitato, il perdono è il meccanismo che impedisce alle fratture quotidiane o alle ferite più profonde di sedimentarsi fino a spegnere il legame. La convivenza prolungata espone inevitabilmente a incomprensioni, stanchezza, parole uscite male, mancanze di ascolto o errori più gravi, come il tradimento. Ma se non c’è l’umiltà di compiere un gesto che riapra il futuro, il passato finisce per governare il presente. Il perdono, quello offerto e quello ricevuto – che per essere benefico e operativo dev’essere sinceramente accettato – libera il presente dal risentimento. Talvolta il perdono è offerto e ricevuto con immediatezza, con un moto spontaneo che, quando autentico, rasserena il cuore e spegne il conflitto. Ma del perdono “automatico”, quello che scatta come riflesso condizionato dopo ogni piccolo episodio, è bene dubitare. Perdonare e perdonarsi è qualcosa di troppo importante per correre il rischio dell’inflazione. Il perdono autentico, quello che permette di far ripartire, la relazione, segue sempre i tempi lenti dell’attesa. Certo, occorre evitare che l’attesa possa trasformare il partner in un avversario o in un creditore permanente.

Perdonare non significa negare il danno o far finta che nulla sia accaduto, ma scegliere di non lasciare che l'errore definisca l'intero rapporto. E l’attesa non deve mai trasformarsi in una condanna da infliggere al partner considerato colpevole. Non bisogna mai dimenticare che il perdono è una buona scelta se viene considerato per-dono, cioè offerta da donare e da ricevere, nella consapevolezza che nella coppia non c’è mai un colpevole assoluto e neppure un innocente assoluto. Perdonare ed essere perdonato, sono due movimenti complementari e mettono alla prova lati diversi dell'io. Donando il perdono si rinuncia alla rivalsa, si esce dal ruolo di chi subisce e di chi giudica, decidendo o meno di aprire uno spazio di incontro. Accogliendo il perdono si riconosce il proprio limite e si riconosce la sincerità dell’apertura dell’altro/a. In questa prospettiva, il perdono nella coppia non è un atto di superiorità morale di chi concede qualcosa dall'alto, ma un incontro tra due persone che riconoscono di non bastare a sé stesse e di aver bisogno l'una dell'altra per riparare ciò che si è incrinato. Un passaggio di profondo significato che non può essere banalizzato dall’immediatezza di gesti e di parole non adeguatamente meditate, ma neppure trascinato per tempi lunghissimi, con il rischio di non riuscire più a recuperare il senso della relazione. In questa luce l’attesa dev’essere giocata sull’equilibrio benefico di una riflessione che offra a ciascuno dei due il tempo necessario per mettere a fuoco quanto è capitato e per sentir crescere dentro di sé il desiderio di una nuova armonia.

Perché l’attesa decide la bontà di una vocazione?

«Aspetta, non prendere decisioni affrettate». Quante volte, nelle occasioni più diverse, l’abbiamo ripetuto ai nostri figli. Un consiglio proposto per le piccole decisioni – l’acquisto di un pc, la meta di un viaggio – ma anche per scelte più importanti, come il percorso di studi o una relazione d’amore. Per scegliere la strada più opportuna nelle diverse situazioni, la strategia migliore, l’unica che offre il tempo per riflettere, è quella dell’attesa. Tanto più quando siamo di fronte a scelte decisive, come la scelta delle scuole superiori o addirittura quella della facoltà universitaria, ma anche l’avvio di un nuovo lavoro o l’opportunità di consolidare una relazione verso cui si nutrono perplessità di varia natura. Che senso ha in questi casi il consiglio dell’attesa? Quella di contribuire alla comprensione di un aspetto determinante, soprattutto per noi genitori. La strada di un figlio non va "decisa" al posto suo e nemmeno imposta come prosecuzione dei sogni o delle aspettative di mamma e papà. Va invece accompagnata perché emerga dal dialogo tra le sue inclinazioni, le sue prove reali e il confronto con il mondo. Attesa quindi come discernimento perché loro possano cogliere ciò che li accende davvero, li assorbe, li fa sentire vivi, evitando però di imprigionarli in definizioni rigide ("è portato per questo", "non è tipo da..."). Le attitudini maturano nel tempo e spesso si rivelano in contesti inattesi.

L’attesa permette di riconoscere le caratteristiche della strada che si vorrebbe imboccare, mettendosi alla prova, non solo teorizzando. Provare un'attività, cambiare idea, faticare o sbagliare una scelta non è tempo perso, ma è il materiale concreto con cui si costruisce la consapevolezza di sé. Un dono che possiamo fare ai nostri figli è quello di insegnare loro a distinguere tra desiderio autentico e compiacimento. Si tratta di un passaggio fondamentale. Molti ragazzi e giovani adulti faticano a capire cosa vogliono perché cercano di rispondere a ciò che credono ci si aspetti da loro. Aiutarli a separare il proprio desiderio dal peso delle attese familiari è un passaggio decisivo. Vale per la scelta di una facoltà universitaria ma anche per un ragazzo/a da frequentare o meno. Se la persona in questione, per esempio, è un compagno di scuola di cui magari si conosce e si apprezza la famiglia di origine, è facile lasciarsi coinvolgere emotivamente, esprimendo giudizi lusinghieri che potrebbero orientare una scelta tanto importante. Dobbiamo far loro capire che la scelta non dev’essere un compiacimento nei confronti di noi genitori ma deve esprimere un orientamento autentico, che nasce dal profondo e che, in tutte le circostanze, ha bisogno di tempi di attesa opportuni.

Spesso si immagina che la "strada da imboccare" – nella vita di relazione ma anche nel mondo professionale – possa sbocciare come una vocazione improvvisa o un destino già scritto che basta trovare. Nella realtà, per la maggior parte delle persone, non succede così. La strada si definisce camminando, si mette a fuoco attraverso tappe successive, aggiustamenti, incontri significativi, rinunce e scoperte. Il compito più importante di un genitore non è quello di garantire un percorso lineare e privo di inciampi, ma di offrire a un figlio lo spazio per diventare protagonista della propria vita, sapendo che il punto di arrivo non coincide necessariamente con ciò che mamma e papà aveva immaginato per lui o per lei. Invitare al discernimento, spiegare perché il tempo dell’attesa è sempre un passaggio decisivo per mettere a fuoco decisioni davvero ponderate e davvero mature non significa alzare barricate per impedire a un figlio, a una figlia, di imboccare strade a cui non avevano pensato, ma vuol dire preparare il terreno perché quella scelta possa iscriversi nella categoria delle vocazioni definitive – come il matrimonio, il sacerdozio, la vita consacrata ma non solo – che costruiscono futuro per la società e per la Chiesa.

Perché nella malattia viviamo l’attesa come speranza?

La malattia intreccia e segna la vita di tutti. Quella di stare accanto a un familiare ammalato vivendo le ore, i giorni come tempo sospeso tra la cura e l’attesa della guarigione, è esperienza comune. Tanto più quando siamo in presenza di una patologia importante che richiede tempo – e quindi lunghe attese e accertamenti difficili – non solo per la definizione diagnostica, ma per l’eventuale intervento chirurgico, per le successive terapie, per la riabilitazione. Accompagnare un familiare, un genitore anziano, ma anche una moglie, un marito, un figlio, in un lungo percorso di malattia, significa sperimentare un tempo che sembra cambiare ritmo, soprattutto se la guarigione è un orizzonte sperato ma incerto. Come è difficile, in queste circostanze, trovare la forza per infondere coraggio, per andare avanti, per silenziare l’ansia, per evitare di accrescere una tensione scandita dall’alternarsi di esami, accertamenti diagnostici, controlli, effetti delle terapie. Ogni tappa scandita da lunghe attese, da giorni di stanchezza, momenti di lucidità o paura. Quanto pesano le giornate trascorse in casa, alla ricerca delle parole giuste per sollevare il peso di un silenzio che opprime. Ma anche quelle passate nelle sale d’attesa degli ambulatori ospedalieri aspettando una chiamata, l’esito di un accertamento, un cenno di assenso o una pausa enigmatica da parte del medico. La presenza più preziosa è quella che resta stabile, rispettosa dei tempi dell'altro, capace di reggere anche ciò che non ha soluzioni immediate.

Non è mai facile, in queste circostanze, accettare il tempo dell'attesa senza forzarlo, anche se tutto – un referto che ritarda, una terapia che non dà l’esito sperato, un controllo che va ripetuto - pesa enormemente. Cosa dire in questi casi? Come far sentire alla persona a cui vogliamo bene, che la nostra è una presenza partecipata, che l’intensità di quel momento è davvero condivisa e non è di circostanza? Spesso non serve riempire ogni silenzio con frasi rassicuranti a tutti i costi – che talvolta rischiano di suonare un po’ stucchevoli - vale di più uno sguardo, una carezza sulla mano, un segno di vicinanza.

Importante rispettare il ritmo della persona malata, nella consapevolezza che la malattia ridisegna energie, umore, desiderio di parlare o di stare in compagnia. A volte chi è in cura ha bisogno di confrontarsi a fondo, altre volte ha bisogno di normalità, leggerezza o silenzio. Seguire il suo passo evita di aggiungere fatica.

Spesso, quando si affronta una malattia importante, si ha la sensazione di essere solo una diagnosi. Ecco, in questi casi, aiutiamo chi ci sta accanto a custodire l'identità oltre che la diagnosi. La persona che sta lottando contro una patologia oncologica, per esempio, dev’essere aiutata a non sentirsi solo come "paziente". Aiutiamola a parlare dei suoi interessi, delle sue storie, di ciò che ama — nei limiti delle sue energie — aiuta a tenere vivo il senso di sé. Importante accogliere paure, rabbia, stanchezza e speranza senza minimizzare né drammatizzare. Occorre sempre essere consapevoli che l’attesa, in queste circostanze, non è mai un giogo leggero e che, in ogni caso, dev’essere condotta con affidabilità, calma, disponibilità, senza invadere gli spazi, senza decidere al posto della persona a cui abbiamo deciso di stare accanto. Il segreto insomma è quello di costruire insieme un’attesa davvero condivisa, nella totale comprensione della fragilità che sta attraversando la persona a cui ci lega un importante legame affettivo. Senza mai dimenticare che la fragilità segna sempre, in ogni caso, chi accompagna e chi vive il momento della malattia. Riconoscere la propria fragilità — senza scaricarla addosso a chi sta già affrontando la malattia — rende la vicinanza più autentica: non si tratta di mostrarsi invincibili, ma di offrire una sponda salda e umana su cui appoggiarsi giorno per giorno.

Tre poeti per l’attesa

Per concludere tre suggerimenti letterari sul tema dell’attesa, con altrettanti poeti e scrittori che, tra gli altri, hanno a lungo indagato questa condizione dell’animo umano.La letteratura e la poesia hanno dato voce all'attesa in tutte le sue sfumature: come cammino interiore, come fatica nella notte, come promessa che matura nel silenzio

L'attesa nella notte e nella fragilità

Rainer Maria Rilke, Lettere a un giovane poeta (sul «portare a compimento»)

Rilke invita a non forzare le risposte e ad avere pazienza verso tutto ciò che è irrisolto nel cuore, paragonando il tempo interiore alla maturazione delle stagioni: bisogna «vivere le domande» fino a quando si vive, senza pretendere subito una soluzione.

L’attesa come speranza del rinnovamento

Charles Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù

Nella sua celebre immagine della speranza, Péguy paragona questa virtù a una bambina piccola che cammina in mezzo alle due sorelle maggiori, la fede e la carità, trascinandole avanti: la speranza non guarda solo ciò che c'è, ma ciò che verrà, come una mattina nuova che già preme contro la notte.

L'attesa che si fa presenza e veglia

Giorgio Caproni, versi sull'attesa e sul ritorno

Nella poesia di Caproni, il tema del viaggio, del porto, del treno o della soglia ritorna spesso come luogo di sospensione e di affetto: attendere significa restare fedeli a un legame anche quando la distanza sembra incolmabile.