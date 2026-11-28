Il destino in fondo era già scritto: da semplice contesa burocratico-contabile, la vicenda degli aumenti (che Giorgia Meloni vorrebbe bloccare) “da 100mila euro annui a testa”, per gli stipendi dei magistrati si è tramutata in una spirale avvitata che, fra sentenze da rispettare e frasi sopra le righe, ancora una volta fa strame del buon senso e del contatto con la realtà. Dove la facile accusa di “populismo a buon mercato”, che si può rivolgere in questa circostanza al governo di centrodestra, e la probabile volontà di cercare un prolungamento dello scontro dopo il fallito referendum sulla giustizia cozzano comunque con una visione dell’indipendenza del potere giudiziario che appare troppo legata al portafogli. E a fare cattiva figura sono più i magistrati che non l’esecutivo. Sul piano giuridico non ci sarebbe discussione. Il giudice amministrativo (fino al Consiglio di Stato) ha accertato che magistrati e avvocati dello Stato hanno percepito, fra 2021 e ‘26, emolumenti inferiori a quelli loro spettanti per legge, che li parametra alla media aritmetica delle retribuzioni del pubblico impiego: hanno percepito nel primo triennio il 4,85% (media ponderata) e invece dovevano ricevere il 6,22%. E a loro spetterebbe poi un ulteriore 12,32% per coprire il secondo triennio. Non solo: il governo vuole poi cambiare il meccanismo, per contenere gli aumenti nel futuro. In soldoni, quelli già maturati valgono circa un miliardo di euro, nel complesso, solo per il primo periodo. Un diritto acquisito, lo si direbbe, e su questi - si sa - in Italia non si può transigere. Che riguarda per di più «l’applicazione di una legge dello Stato», precisa puntigliosamente l’Anm. La “fredda” legge dei numeri dice questo. Epperò non si tratta di pochi fondi, di quelli necessari per un’esistenza più dignitosa. Grosso modo equivale a una media da 100mila euro l’anno, appunto. I magistrati italiani sono tra i dipendenti pubblici con la paga più alta: nel 2025 si aggirava attorno a 137.700 euro lordi l’anno, con uno stipendio mensile (sempre lordo) di 9.845 euro su 14 mensilità, circa 5mila netti al mese. Ovviamente sempre di media si parla, con un magistrato di prima nomina che spesso non supera i 2.500-2.700 netti al mese, anche troppo pochi in realtà.

Ma – ecco la nota stonata - alcune prime difese dell’Anm e dei suoi vertici (come il presidente Tango) l’hanno elevata a una questione dal valore etico e simbolico, definendo gli automatismi che regolano gli stipendi «il cuore dell’indipendenza della magistratura», fattore indispensabile per «respingere le pressioni esterne». Come dire che l’autonomia e l’indipendenza riconosciute alla funzione del magistrato, che unico può decidere direttamente sulle sorti di altri uomini e donne, quella caratteristica che è alla base anche del loro fondamento costituzionale, sia una questione di… scambio con il plafond della carta di credito e non solo di senso innato per il valore della giustizia e della convivenza pacifica fra esseri umani, come dovrebbe essere. In una fase storica in cui, al di là del giudizio sulle scelte del governo, oggettivamente ci si sta dibattendo su “spiccioli” da distribuire fra i settori e le categorie più bisognose, dove appare un miraggio a esempio trovare un miliardo in più per la sanità o la scuola pubbliche, dove non si trovano soldi per i non autosufficienti e si tagliano (a proposito di “altri” diritti acquisiti) le rivalutazioni dei pensionati, la discussione su quella stessa cifra da garantire soltanto a quasi 10mila italiani (tanti sono i magistrati) assume un significato anche parecchio politico. Tanto più in un Paese dove, a proposito di diritti, ancora non si riesce a varare una legge certa per risarcire chi è vittima degli errori giudiziari.

Sarebbe stato perciò auspicabile vedere dall’inizio gli organismi di categoria pronti a valutare l’aspetto primario della tutela degli interessi generali, che non si esaurisce solo nella loro difesa da tentate riforme, come al recente referendum. E ad aprire a un dialogo a tutto campo con il governo, al di là delle reciproche accuse che le due parti si sono scambiate finora, in un gioco di populismi alimentati a vicenda. Trattare il “quantum” dei loro aumenti non è per forza di cose un attacco alla magistratura. Anzi, una loro immediata disponibilità avrebbe rafforzato (e rafforzerebbe ancora) la fiducia dei cittadini nel sistema. Si richiede un dialogo da far vivere, anche e soprattutto da parte di una premier che non deve rifugiarsi solo nella “comoda” disdetta della presenza al congresso dell’Anm. Un confronto franco e aperto, fra una linea che è supportata dalla forza del diritto e le priorità di uno Stato che non può disapplicare a piacimento sentenze amministrative definitive, ma che è anche chiamato a contemperare le esigenze di tutti i cittadini in un tornante problematico della storia. La difesa dei valori costituzionali a volte sta (anche) nella capacità di guardare oltre il proprio stretto tornaconto. Un principio che non può valere solo per i politici.