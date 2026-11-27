Il nuovo album del cantautore "Pepita e la rivoluzione" è un viaggio tra canzone d'autore e jazz, con Danilo Rea, Paolo Fresu e Paolo Buonvino. Undici brani tra amore, impegno civile e letteratura

Dalla canzone d'autore al jazz, passando per la letteratura e le inquietudini del presente. «Pepita e la rivoluzione», il nuovo album di Luca Barbarossa, in uscita il 27 novembre, è un disco che nasce dal desiderio di esplorare nuovi territori musicali senza perdere il legame con la forma canzone. Un lavoro libero e profondamente umano, registrato interamente in analogico, nel quale ogni nota è frutto dell'incontro tra musicisti, dell'ascolto reciproco e dell'improvvisazione. Pubblicato da Margutta 86 e distribuito da Universal Music Italia, l'album si avvale di compagni di viaggio d'eccezione: Danilo Rea al pianoforte, Paolo Fresu alla tromba, il contrabbassista Marco Bardoscia e il compositore Paolo Buonvino, che firma anche gli arrangiamenti per archi.

Dalla title track, dove amore e responsabilità politica si intrecciano, a Marcia la guerra, struggente racconto degli ultimi istanti di un soldato della Prima guerra mondiale, Barbarossa attraversa le inquietudini del nostro tempo. «A che serve una canzone» interroga il senso stesso della musica in un mondo dominato dalla velocità e dal rumore, mentre Protegga il cielo è un omaggio a chi, attraverso il volontariato e la cura degli altri, costruisce ogni giorno un'alternativa alla disumanità. Ci sono poi le contaminazioni con il jazz di I tuoi silenzi e Beati i poeti, le riflessioni sul tempo di Mentre e Chiedo troppo, fino alla suite conclusiva di Le notti bianche, ispirata al racconto di Dostoevskij sino a una bonus track digitale Cosa chiedi alla luna che trae ispirazione dai racconti del commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni. Il 29 gennaio partirà dall'Auditorium Parco della Musica di Roma un ciclo di otto concerti con ospiti di riguardo.

Il titolo «Pepita e la rivoluzione» mette insieme una dimensione privata e una collettiva. Da dove nasce questa idea?

Dal desiderio di tenere insieme i sentimenti personali e la responsabilità pubblica, che non dovrebbe mai essere separata da quella privata. Dovremmo recuperare il senso di appartenenza a una comunità, mentre mi sembra che siamo sempre più arroccati sui nostri interessi individuali. E anche a livello internazionale assistiamo a un ritorno di nazionalismi preoccupanti. Da che mondo è mondo, sono i potenti a decidere, ma poi a pagare il prezzo delle loro decisioni sono soprattutto le persone comuni, trascinate in guerre devastanti. Non riesco a scrivere di me senza essere influenzato da quello che succede intorno. Non sono immune a ciò che accade nel mondo e non mi piacciono gli autori che si guardano soltanto l'ombelico.

La sua è una canzone d'autore che questa volta si avvicina molto al jazz. Era un sogno che coltivava da tempo?

Sì, era un mio sogno, quasi un salto nel jazz. Mio padre mi ha trasmesso la passione per questa musica. Tra i dischi che mi hanno accarezzato le orecchie ci sono Kind of Blue di Miles Davis, gli album di Bill Evans, Michel Petrucciani. Paolo Fresu e Danilo Rea erano musicisti con i quali avrei sempre desiderato lavorare. E poi c'è Paolo Buonvino, con il suo mondo di colonne sonore e di archi. Ma volevo che fosse un disco all'altezza di queste collaborazioni: non bastava avere musicisti straordinari, dovevo cercare anche nella scrittura strade nuove.

In che modo il jazz è entrato nelle canzoni?

Ci sono due brani che nascono proprio dall'incontro con musiche di altri compositori. I tuoi silenzi parte da The Silence of Your Heart di Dino Rubino, un brano strumentale eseguito dal Paolo Fresu Trio. Beati i poeti si ispira invece a Estate di Marco Bardoscia. Ho cercato di trasformare quelle composizioni in canzoni, infilandomi con la voce dentro le loro armonie, trovando una melodia e delle parole che potessero dialogare con quella musica. È stato un esercizio bellissimo.

Nonostante queste esplorazioni, lei si definisce ancora un «canzonettaro».

E lo sono davvero! Credo profondamente nella forma canzone. Per me è un'armonia tra musica e parole, un equilibrio delicato. Non mi piacciono né il proclama né il semplice motivetto. Cerco di scrivere canzoni d'autore che abbiano una loro profondità, ma che siano anche capaci di arrivare alle persone, di essere cantate e di vivere sul palco. Adesso posso farlo con un sapore jazzistico, ma il mio punto di partenza resta sempre la canzone.

In «Marcia la guerra» racconta gli ultimi istanti di un giovane soldato. Una canzone che guarda alla guerra di ieri ma inevitabilmente parla anche di quella di oggi.

È ambientata durante la Prima guerra mondiale. C'è un soldato che, negli ultimi momenti prima di morire, racconta e saluta. Ho immaginato quasi un'aria d'opera, un addio alla meraviglia della vita. C'è qualcosa di terribile nel pensare a un ragazzo che si trova davanti alla morte quando avrebbe ancora tutta l'esistenza da vivere. E poi c'è il confronto con il presente: allora morivano soprattutto i soldati, oggi assistiamo a guerre nelle quali a pagare un prezzo enorme sono anche, e sempre più spesso, i civili. La guerra continua a essere una tragedia che travolge vite innocenti.

«Protegga il cielo» è invece una canzone dedicata a chi si prende cura degli altri. Chi sono le persone a cui ha pensato?

L'ispirazione è arrivata guardando un ragazzo e una ragazza che piantavano un albero. Ma poi il pensiero è andato a tutte quelle persone che ogni giorno fanno volontariato: chi si occupa degli anziani, dei disabili, degli indigenti; chi prepara da mangiare nelle mense, porta coperte ai senzatetto, presta servizio negli ospedali o fa il clown nei reparti oncologici. È un esercito silenzioso di persone che, attraverso gesti quotidiani, ci allontana dal baratro della disumanità.

Nel brano invoca una protezione dall'alto...

Immagino queste persone attente e sensibili, forti ma anche vulnerabili. Sono sovraesposte, perché sentono il dolore degli altri e decidono di non voltarsi dall'altra parte. Per questo mi viene da invocare una protezione dall'alto. Se credessi in qualcosa di più, direi: Dio vi benedica. È un modo per esprimere gratitudine verso chi mette a disposizione il proprio tempo e la propria vita per gli altri.

Il disco si chiude con «Le notti bianche», ispirata a Dostoevskij. La letteratura è una passione importante nella sua vita?

Leggere è una delle mie grandi passioni. Dostoevskij, in particolare, mi ha sempre affascinato. Quando andrò in pensione spero di riuscire a leggere tutte le cose che ancora non ho avuto il tempo di affrontare! Le notti bianche è nata quasi per caso: avevo appena finito di leggere il racconto e mi trovavo al pianoforte di Paolo Buonvino, che ha curato anche gli archi del disco. Sono partito dalle parole conclusive del protagonista, che augura una sorta di benedizione alla donna amata, la persona che gli ha regalato quell'unico momento di felicità. Mi ha colpito l'idea che anche un'esperienza breve, destinata a non durare, possa lasciare un segno così profondo. È una forma di gratitudine per la gioia ricevuta, anche quando non si può trattenere.