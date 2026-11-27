«Un condannato a morte non può mentire». Cadono come un colpo d’accetta le parole di Gianni De Gennaro nel suo “testamento morale” lasciato nella casa toscana. Un condannato a morte da circostanze e fatti complessi, segreti e remoti, e non noti del tutto, forse, a nessuno. Comunque un uomo di 78 anni, finora stimato e onorato, si sente travolto da una valanga di fango: dubbi, voci che gli girano attorno, e poi la Procura di Caltanissetta che lo accusa, e perquisizioni, e la richiesta addirittura di arresti domiciliari. Forse per un uomo del Sud di 78 anni l’onore è una cosa così grande, che i più giovani non possono nemmeno comprendere.

L’onore, oggi, non sembra un valore essenziale. A guardare il web o la tv, tra insulti e tradimenti sfoggiati e palesi bugie, si direbbe che l’onore è roba fuori moda. Per cercare di capire devo pensare agli uomini della generazione di mio padre. Ecco: uno come mio padre, per la vergogna di un’accusa ingiusta, avrebbe sofferto l’inferno. Quella frase che taglia con i titoli a nove colonne le pagine dei quotidiani pone a chiunque la legga una domanda. «Un condannato a morte non può mentire». Provare a immedesimarsi: un uomo sta per uccidersi, la pistola è lì, nera, pronta, sul tavolino. De Gennaro si è accertato che spari con un colpo in aria in giardino. (A volte le armi non usate da tempo si inceppano). Ma la pistola spara. Il colpo fende la pace dell’autunno maremmano. I vicini avranno pensato: cacciatori. Dopo poco un altro sparo, trattenuto dalle mura della casa. Nessuno lo sente. Il prefetto, l’ex capo della Polizia, il grande investigatore antimafia in quella casa vuota e silenziosa è solo con la sua coscienza. Non sappiamo se è credente, se in quel momento si rivolge a Dio.

Ma certamente la sua coscienza gli sta davanti. Fra cinque minuti sarà morto. Che interesse ha a mentire, un uomo cui mancano pochi istanti? Si potrebbe argomentare – e qualcuno già lo ha fatto - che con questo gesto De Gennaro ha sottratto un pezzo di verità alla terribile, oscura storia della guerra alla mafia, degli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma sappiamo bene che viviamo in un Paese di processi infiniti, dove la verità non emerge se non, a fatica, dopo trent’anni, e comunque è ancora contestata. Ustica, la strage di Bologna: sangue e ombre che non si dissolvono mai. Cinquantuno anni dopo si riapre ora l’inchiesta sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Un Paese di non–verità infinite. Se De Gennaro avesse testimoniato la sua verità, gli avrebbero davvero creduto? «Un condannato a morte non può mentire». Nell’Italia che dicono delle operette, una eco shakesperiana in un moto di umana disperazione: per dire, infine, sono innocente, credetemi ora. Sulla scrivania una lettera alla famiglia e una al custode: perché si prenda cura dei suoi amati cani. Un uomo dunque ancora ben legato ai suoi affetti. Perfino a quelli più semplici. Ma convinto che alla sua verità non crederanno. Se non, forse, offrendo a testimonianza la sua vita stessa. Nel Paese delle non–verità, dei faldoni polverosi che si accumulano a quintali negli archivi dei tribunali, il gesto di un uomo come in ginocchio: credetemi. Infinita pietà per i settantotto anni di vita di un italiano che si concludono così.