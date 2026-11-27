L’homo sapiens ha da sempre amato i manufatti. Ha imparato a conoscere il mondo, fin da bambino, toccandolo, e “le parole e le cose” sono stati i due grandi linguaggi della comunicazione inter-umana. Le cose, poi, sono anche messaggi, simboli, altre parole non verbali con cui dialoghiamo, parliamo, sogniamo. Le merci aumentano la biodiversità culturale, sono espressione del nostro genio e creatività, sono una grande forma di ricchezza civile ed etica, prima e dopo essere diventati Pil. Guai, allora, ad immaginare un mondo con poche merci, sarebbe un luogo meno libero e bello. Il consumo dice come stiamo al mondo, come mangiamo e vestiamo, cosa amiamo e cosa odiamo. Con gli oggetti abitiamo simbolicamente la terra. Quando nel 1990 visitai alcuni paesi dell’Est Europa, mi colpì immediatamente la grave mancanza di varietà di prodotti, e quindi di colori, che contrastava con quanto accadeva appena dopo il confine occidentale, che tornando ci accolse con una esplosione di cose e di colori. Il capitalismo è stata anche questa esplosione di varietà, un mondo delle cose che colora e arricchisce il mondo delle persone e della natura. Tutto questo lo sappiamo, lo abbiamo imparato, e non dobbiamo dimenticarlo neanche quando osserviamo cosa accade nelle nostre città e nei nostri social attorno al Black Friday, cioè la festa comandata che apre il nuovo Avvento del capitalismo, che prepara al nuovo Natale che di cristiano e di Gesù bambino ha sempre meno.

Il mondo cambia, e il capitalismo, come tutti gli imperi della storia, sta sostituendo con le sue feste quelle della religione cristiana precedente, perché non c’è religione senza culto, e non c’è nuovo culto senza una nuova cultura del consumo, perché la cultura nasce dal culto quotidiano, e quindi dal consumo. Come ci aveva profeticamente svelato Walter Benjamin più di un secolo fa, «il cristianesimo non ha agevolato il sorgere del capitalismo, si è tramutato nel capitalismo» (Il Capitalismo come religione). Ci sono miliardi di persone che non avvertono nessun disagio nei confronti del nuovo culto e delle sue feste. Siamo ormai vicini al 100% di negozi, attività commerciali e librerie che celebrano il black friday, non avvertendo in ciò alcun dilemma etico. E la quasi totalità di noi consumatori, persino famose marche del consumo critico e del mondo cooperativo, siamo dentro questo rito collettivo, interpretiamo la nostra parte sulla scena. Mi colpisce l’entusiasmo con il quale il mondo delle Coop accoglie il black friday, e l’entusiasmo dei suoi soci-consumatori – chissà cosa ne direbbero i fondatori del movimento cooperativo?!. È normale che sia così, non ci sono colpe da imputare a nessuno, perché un impero culturale diventa tale quando le sue pratiche sono obbligatorie per tutti. Tirarsene fuori non è un’opzione praticabile, e se qualcuno avesse questa percezione, si rende conto che sarebbe comunque troppo costoso.

Da anni continuo a scrivere, con tenacia e senza alcun effetto pratico, che una obiezione di coscienza al Black Friday sarebbe uno dei pochi atti di profezia economica di massa, che potrebbe quanto meno aprire un dibattito almeno nel mondo cattolico e in quello dell’economia civile. Perché mentre è comprensibile che miliardi di cittadini non associno alcun disagio morale ai nuovi culti consumistici (non possiamo chiedere troppa etica ai consumatori), i cristiani dovrebbero però almeno farsi e fare qualche domanda seria. La chiesa cattolica ha combattuto per secoli e con tutte le sue forze la modernità e il suo individualismo. Dalla fine dell’Ottocento poi la sua Dottrina Sociale ha scritto intere encicliche (e pensatori cattolici molte pagine infuocate) contro il socialismo e il comunismo atei, arrivando nel Novecento addirittura all’uso della scomunica. Ma nel XXI secolo non abbiamo ancora letto altrettanti espliciti e forti documenti sull’avanzata della nuova religione del consumo, sull’invasione di questo nuovo “parassita del cristianesimo”. Sappiamo bene che è un nemico invisibile e subdolo, è una variante di virus non intercettato dai teologi perché non hanno gli anti-virus adeguati e aggiornati, che però sta infettando incontrastato il corpo sociale e quello della Chiesa.

Il Black Friday è nato negli Usa, lo sappiamo, in una cultura protestante-calvinista dove esistevano però anche alcuni anticorpi sociali espressione di un capitalismo fondato sull’imprenditore e sul lavoro (Max Weber). Quando il virus è giunto via mare nel mondo latino e cattolico, invece, in queste terre quegli anticorpi non c’erano: il nostro capitalismo “della vergogna”, non era fondato sull’imprenditore ma sul “consumo vistoso”, e quindi quei germi stanno operando effetti simili a quelli operati dai marinai di Cristoforo Colombo nelle sue Indie. Per capire la serietà di quanto si celebra oggi, non serve scomodare le complicate analisi dei filosofi sul capitalismo consumista come religione, basta guardare con attenzione alcuni sui fenomeni concreti. Il primo riguarda la grande e tristissima trasformazione in corso nel modo in cui gli esseri umani intendono e vivono i rapporti. La Chiesa è comunità, e la comunità vive di rapporti tra persone. Il nuovo culto sta invece trasformando i rapporti persona-persona in relazioni individuo-cose. Le cose sono molto più innocue e docili delle persone, non protestano e non tradiscono, e così ci riempiamo di cose per sperare di riempire le nostre solitudini. Non è un caso che il modello di consumo veicolato da TV e social sia quello di un individuo solo su divani sempre più comodi, che mangia cibo che gli arriva pronto da fuori, protetto dai ladri da allarmi sempre più efficienti. E il Pil cresce. Ma mentre il Pil cresce, l’umanesimo biblico ed evangelico muore.

Inoltre, l’aumento esponenziale degli acquisti online ha tolto al consumo quel poco di relazionalità che aveva quando si entrava in un negozio con commessi in carne ed ossa, e magari insieme ad una sorella o ad un amico, che ci davano consigli – è impressionante quanto poco di sociale sia rimasto negli acquisti che i nostri giovani fanno con un click! Una riflessione che la comunità cristiana dovrebbe iniziare davvero presto (se non è già troppo tardi), perché cosa accadrà quando questo nuovo culto prenderà piedi anche nelle fiorenti e giovani comunità cristiane africane? È prevedibile una estinzione di massa dei cristiani, simile e più devastante di quella che sta avvenendo da noi, dove le chiese si sono svuotate forse anche a causa di Nietzsche o Marx, ma molto di più per le anime occupate tutte da merci, e dove quindi lo spirito non trova più spazio. Non poteva esserci, allora, giorno migliore di oggi per celebrare il “global event” 2026 dei giovani di Economy of Francesco: la profezia di Francesco, la profezia economica di Assisi che continuano.