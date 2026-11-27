Mentre Ucraina e Gaza mostrano tutti i limiti della diplomazia globale, cresce il rischio di una pace imposta dai più forti. Al GariwoNetwork si rilancia una sfida controcorrente. Perché la pace vera non è un cessate il fuoco, ma una battaglia quotidiana per la dignità umana

La pace non è soltanto la fine della guerra. È la possibilità di ricostruire relazioni tra persone e popoli, di riconoscere la dignità dell’altro, di immaginare un futuro comune anche dopo le tragedie più terribili. L’esatto opposto di quello che succede nel mondo di oggi, dove sembra che la pace sia una questione riservata al club dei grandi della Terra. Ci troviamo oggi a Roma, al GariwoNetwork, per discutere proprio di questa contraddizione: come possiamo costruire la pace in un tempo in cui la sopraffazione sembra essere tornata uno strumento ordinario della politica? Dobbiamo tornare a immaginare un mondo in cui ogni conflitto possa essere risolto attraverso la diplomazia e la salvaguardia di ogni vita umana sia la bussola morale di ogni causa e di ogni resistenza. La nonviolenza dovrebbe essere non solo una pratica, ma un orizzonte a cui tendere anche nelle situazioni più disperate, quando si è costretti a difendersi con le armi da un’aggressione. Naturalmente, ogni cessate il fuoco rappresenta una possibilità di salvare vite umane e ogni negoziato può aprire uno spiraglio di speranza. Ma c’è una differenza fondamentale tra interrompere i combattimenti e costruire una pace giusta.

Lo vediamo nei tentativi di trovare una soluzione alle guerre in Ucraina e a Gaza. Non possiamo immaginare una pace costruita sulla negazione della sovranità ucraina, così come non possiamo pensare di decidere il futuro dei palestinesi senza riconoscere il loro diritto all’autodeterminazione. Quando il futuro dei popoli viene deciso senza i popoli stessi, la pace rischia di assumere le forme di una nuova imposizione. In questo contesto, quale ruolo possono svolgere l’Europa e le istituzioni internazionali? Dopo le catastrofi del Novecento, l’umanità aveva cercato di costruire un ordine fondato sull’idea che la forza non potesse essere l’unica regola nei rapporti tra gli Stati. La nascita delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani e la costruzione di una giustizia internazionale rappresentarono un tentativo straordinario di superare la legge del più forte.

Oggi questo progetto appare profondamente indebolito. Le Nazioni Unite sono spesso paralizzate dai veti e dagli interessi delle grandi potenze, mentre il multilateralismo viene considerato un ostacolo alla libertà di azione degli Stati. L’Europa ha la responsabilità di difendere e rilanciare questo progetto, che è alla base della sua stessa storia. Certamente le istituzioni internazionali devono essere riformate, perché hanno mostrato limiti drammatici e non sono riuscite, in molte occasioni, a impedire genocidi e massacri. Ma indebolirle ulteriormente significherebbe rinunciare all’idea che possano esistere regole comuni capaci di proteggere anche chi non dispone della forza necessaria per difendersi.

Lo stesso vale per i tribunali internazionali, attraverso i quali si è cercato di affermare un principio fondamentale: nessuno può considerarsi al di sopra del diritto, neanche le persone più potenti del mondo. È in questo senso che dobbiamo recuperare lo spirito di Raphael Lemkin, che si batté per il riconoscimento del crimine di genocidio e per la costruzione di strumenti internazionali capaci di prevenirlo. Allo stesso tempo, è un gravissimo errore pensare che tutto dipenda dai governi, dalle Nazioni Unite o dai tribunali. Esiste un’altra forma di pace, spesso invisibile, che nasce dalle scelte delle persone. Alexander Langer aveva compreso l’importanza dei costruttori di ponti, di coloro che chiamava “saltatori di muri”, capaci di attraversare i confini delle appartenenze nazionali, etniche e religiose. Negli anni Ottanta cercò di costruire un ponte tra i movimenti per la libertà dell’Est europeo e i pacifisti dell’Ovest, nella consapevolezza che la ricerca della pace non potesse prescindere dalla difesa della libertà.

È un’intuizione preziosa anche di fronte alla guerra in Ucraina. Pensiamo ai pacifisti russi che si oppongono all’aggressione, pagando spesso con il carcere, l’esilio o la persecuzione il coraggio di criticare il proprio Paese. Quando parliamo di pacifismo, troppo spesso ci dimentichiamo di loro. Pensiamo anche agli israeliani e ai palestinesi di Combatants for Peace, che hanno scelto di rifiutare la violenza e di lavorare insieme pur provenendo da storie contrapposte. Queste persone ci insegnano che la pace non è equidistanza tra chi aggredisce e chi viene aggredito, ma capacità di riconoscere le responsabilità senza rinunciare a vedere l’umano nell’altro, opponendosi all’ingiustizia anche quando viene commessa dalla propria comunità. Con i Giardini dei Giusti cerchiamo di dare un contributo a questo processo. Attraverso la memoria di chi ha avuto il coraggio di salvare vite e di opporsi alla violenza, vogliamo creare luoghi di discussione e di impegno verso il presente, dove ricostruire dal basso, con pratiche di conciliazione, gli ideali che hanno portato alla nascita delle Nazioni Unite. Oggi proveremo a ribadire che la pace non è un’utopia da evocare nei momenti più drammatici della storia, ma una responsabilità da esercitare ogni giorno, nella consapevolezza che ciascuno di noi può contribuire a cambiare il futuro.