Non era questo il Consiglio Europeo giusto per un accordo dei 27 sul bilancio Ue. E con buona pace del presidente, il portoghese Antonio Costa, che pure ci ha provato, la partita si giocherà al prossimo summit, quello del 17 dicembre. Anche lì, poi, non è detto che si trovi la quadra. In gioco c'è tanto, troppo. E legare il via libera alla "nego box" (il pacchetto negoziale) al nuovo finanziamento all'Ucraina, come pure ha provato a fare Costa tenendo assieme i due dossier nella lettera di invito al vertice – e come pretende il cancelliere tedesco Friedrich Merz –, non ha portato i risultati sperati. L'Italia in particolare ha scelto una linea chiara, nonostante su Coesione e Pac le condizioni prospettate non siano così malvagie per Roma: siamo lontani «anni luce» da un'intesa, ha detto la premier schierandosi a difesa dei 17 stati "amici della Coesione", che l'hanno scelta per rappresentarli ai colloqui di giornata assieme al presidente romeno Nicusor Dan.

La premier ha preparato la sua strategia con cura, presiedendo insieme a Dan una riunione degli "amici della Coesione" prima dell'inizio dei lavori. Le richieste del gruppo restano le stesse: un bilancio di dimensioni adeguate, quindi non tagliato, come invece propone Costa. Poi la protezione dei fondi di Coesione e della Pac agricola e una distribuzione equa di eventuali nuove risorse proprie. Infine il no ai rebate, gli sconti ai contributori netti, dei quali beneficiano Germania, Paesi Bassi, Svezia, Austria e Danimarca. Un punto, quest'ultimo, sul quale si è trovato d'accordo anche il presidente francese Emmanuel Macron, che durante il confronto tra i leader, fanno sapere fonti a margine del summit, avrebbe minacciato «il veto a qualsiasi ipotesi di sconto ai pagamenti nazionali dei contributori netti». Lo stesso capo dell'Eliseo ha tenuto poi a ricordare che, per quanto lo riguarda, un accordo andrà trovato entro dicembre, altrimenti, ha spiegato, «non sarò più nella condizione di poter riaprire un confronto sul bilancio e portarlo a conclusione». Le elezioni presidenziali in Francia non glielo consentiranno.

Sono garanzie, quelle chieste dal gruppo di 17 Paesi, di cui Meloni si è fatta interprete: «L'Italia si presenta con un no» a questa proposta di bilancio. E anche se la maggioranza dei leader pare che abbia convenuto sulla necessità di arrivare all'intesa al vertice di dicembre, Palazzo Chigi insiste e replica a stretto giro: «L'Italia non fa parte di questa maggioranza e sottoscriverà un accordo soltanto quando e se saranno garantite condizioni dignitose rispondenti agli interessi nazionali».

Roma tiene soprattutto al fatto che i fondi per la Coesione e la Pac non vengano intaccati, almeno non in modo sensibile, e la "nego box" attuale limerebbe soltanto la Coesione. Ma il ruolo di capofila degli "amici della Coesione" impone durezza. E a giustificare la posizione della premier ci sono anche i numeri. Con la precedente proposta di bilancio e poi con la bozza negoziale di Costa, la contribuzione di Roma potrebbe crescere di una cifra compresa tra i 5,2 e gli 8 miliardi ogni dodici mesi. Preoccupa anche il capitolo sulle risorse proprie perché, ha spiegato Meloni, «impattano sull'Italia più che sulle altre nazioni». In questo caso il pensiero va alla digital tax, che rischierebbe di sovrapporsi alla web tax italiana. «Senza entrare nelle questioni tecniche – ha argomentato la premier – c'è un tema dei criteri nel riparto, che rischiano di penalizzare l'Italia». La dichiarazione comune del gruppo conferma l'impostazione: «Respingiamo fermamente qualsiasi riduzione degli stanziamenti nazionali», che «minerebbe le politiche fondamentali dell'Ue sancite dai Trattati».

Dall'altra parte della barricata ci sono i "frugali", che invece chiedono un bilancio più contenuto, con un taglio ancora maggiore di quello proposto, una maggiore spesa per le nuove priorità (difesa, migrazioni, innovazione), una riduzione significativa dei fondi Pac e Coesione e il mantenimento dei rebate.

Costa però non molla: il suo obiettivo, fa sapere una fonte a lui vicina, resta quello di «riconciliare l'inconciliabile» e andare a dama sul bilancio entro fine anno. Perciò, assicura la stessa fonte, arriverà certamente una nuova proposta negoziale in tempo per dicembre. È questo il punto di caduta raggiunto dall'incontro tra il presidente del Consiglio Europeo e i "big six": Francia, Spagna, Germania, Italia, Polonia e Paesi Bassi, il secondo a cui ha partecipato Roma dopo quello con gli "amici della Coesione". Da notare, però, che ai colloqui a gruppi della notte (il vertice è terminato alle 24) tutti gli altri frugali hanno boicottato il confronto, irrigidendo le posizioni negoziali.

La distanza tra gli Stati si misura anche sul tema degli aiuti a Kiev. Almeno quattro Paesi non vogliono partecipare ai nuovi prestiti: Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria. E non è un caso se in ognuno dei gruppi di consultazione seguiti alla riunione del Consiglio e privi di big c'era uno solo di loro. Una mossa di Costa per cercare di mettere alle strette gli Stati restii a continuare ad aiutare Volodymyr Zelensky.

Per l'Italia invece i binari sono due. Quello europeo, cioè il sostegno, e qui la posizione di Meloni non cambia. Ma sul piano interno, dove la Lega incalza per lo stop agli aiuti dopo il blitz ucraino contro le navi russe in Libia, la direzione è netta: «Io non legherei la questione delle risorse a Kiev» a quanto avvenuto, ha detto, «penso che dobbiamo fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi. Però dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini. E quindi su questo sono stata e intendo continuare a essere molto chiara nei confronti del presidente Zelensky. La guerra non deve e non può allargarsi al Mediterraneo».