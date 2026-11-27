L’ex presidente della Camera: il suo gesto ricorda quello di Moroni in Tangentopoli. L’unico depistaggio commesso da chi ha dato credito a false tesi. Gli incarichi? Se sei onesto e capace, la stima degli onesti è conseguente

U n’amicizia, con Gianni De Gennaro, nata ai tempi in cui Luciano Violante era responsabile Giustizia del Pci, il partito comunista. Glielo presentò Giovanni Falcone, che gli disse di potersi tranquillamente fidare. Ne è nato un rapporto di collaborazione e anche di stima sul quale l’ex presidente della Camera non ha mai cambiato idea, tanto che ora parla di «suicidio dell’innocente».

Presidente Violante, si è detto da parte di qualcuno che questo gesto estremo di De Gennaro contenesse un’ammissione di colpevolezza. Ora l’ex capo della polizia, invece, ha scritto che un “condannato a morte” che sta per togliersi la vita non può mentire e ha assicurato di aver sempre e solo servito le istituzioni, come anche lei ha sostenuto che abbia fatto.

Quel suicidio è il grido dell’innocente. Sergio Moroni, deputato socialista, onestissimo, si suicidò dopo essere stato ingiustamente coinvolto in Tangentopoli. Scrisse una lunga lettera al presidente Napolitano (all’epoca a capo dell’assemblea della Camera, ndr ) nella quale così spiegò le ragioni del suicidio: «Quando la parola è flebile, non resta che il gesto».

Lei ha conosciuto De Gennaro per via del rapporto di colleganza che aveva avuto, da magistrato, con Falcone. Se gli è rimasto sempre amico, si può ritenere che non abbia mai ritenuto che si sia discostato dallo spirito di chi glielo aveva presentato?

De Gennaro è stato sempre un servitore dello Stato e, insieme, un uomo di Stato.

Anche Falcone, per chi ha buona memoria, è stato duramente attaccato in vita da certo “professionismo” dell’antimafia. Per entrambi l’accusa, possiamo dire, è stata quella di aver collaborato con le istituzioni e, inevitabilmente, di essersi così compromessi con la politica?

No. Entrambi hanno lavorato nell’interesse della Repubblica. I loro accusatori, non so.

De Gennaro è stato tante cose: investigatore, uomo dei servizi, direttore del centro studi americani, presidente di Leonardo, poi al Ponte sullo Stretto. Un uomo di potere che ha attraversato indenne tante fasi drammatiche, vedi il G8 di Genova, o un uomo di Stato – come lui sostiene nella lettera – che ha goduto della stima di governi di ogni colore?

Se sei onesto, capace, pronto all’ascolto, la stima degli onesti, di qualsiasi colore, è conseguente.

Come è possibile, allora, che un uomo simbolo della lotta alla mafia, il “braccio destro” di Falcone che ha portato Buscetta in Italia, sia morto con il terribile sospetto addosso di aver depistato le indagini sull’assassinio del giudice Borsellino?

Come risulta con chiarezza dall’ordinanza del Gip di Caltanissetta che ha respinto la richiesta di arresto del prefetto De Gennaro, l’accusa era infondata. L’unico depistaggio, involontario, è stato commesso da coloro che dettero credito a un falso pentito come Scarantino, nonostante fossero stati informati oralmente e per iscritto della sua inattendibilità; da coloro che a Caltanissetta non sentirono Borsellino, nonostante egli avesse pubblicamente chiesto di essere sentito sulla strage di Capaci; da coloro che non sentirono il procuratore di Palermo Giammanco, superiore di Falcone, dopo la strage di Capaci; da coloro che non misero a disposizione dei giudici un documento nel quale Scarantino era smentito da persone che egli aveva accusato della strage di via Mariano D’Amelio.

Sta dicendo che, se si fosse salvato dal tritolo della mafia, anche Falcone probabilmente non sarebbe sopravvissuto a questo tritacarne?

Beh, ricordo le accuse, che gli furono rivolte nel corso di una trasmissione televisiva, di aver nascosto le prove nei cassetti. Ricordo che nel Csm i componenti comunisti Brutti e Gomez de Ayala votarono con altri a favore di Falcone come capo dell’ufficio Istruzione di Palermo, mentre la maggioranza gli preferì un altro magistrato più anziano, ma del tutto inesperto di mafia.

Lei è un divulgatore di cultura istituzionale e ha messo la sua esperienza al servizio di prestigiose scuole di politica. Questa pagina drammatica è meglio strapparla dal suo album dei ricordi o ci insegna qualcosa, da tramettere ai giovani appassionati alla politica?

Il suicidio di un uomo di Stato, accusato infondatamente di depistaggio, deve essere ricordato come esempio drammatico dei processi che uccidono.