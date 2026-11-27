Il successo planetario da miliardi di dollari è costruito su un’esperienza immersiva che mette al centro criminalità e trasgressione. Vi spieghiamo come funziona, il business che ci sta dietro e perché nonostante il divieto ai minori di 18 anni circoli molto tra i più piccoli

C’è chi ha chiesto giorni di ferie per festeggiare, chi non ha dormito per notti, chi da settimane evita social e forum per non imbattersi negli spoiler. L’uscita del videogioco “Grand Theft Auto VI” s’è trasformata in un evento globale. I numeri sono quelli delle grandi uscite cinematografiche: record di prenotazioni e incassi miliardari. Eppure, insieme all’entusiasmo, riaffiorano le contraddizioni che accompagnano da sempre la saga di Rockstar Games. Negli Stati Uniti il dibattito ha trovato spazio anche sulle pagine del “New York Times”, dove al riconoscimento dell’impressionante valore artistico e tecnologico del gioco s’è accompagnata una riflessione molto critica sul fascino esercitato dalla trasgressione e sul bisogno, sempre più diffuso, di rifugiarsi in mondi alternativi in cui le regole sembrano sospese. Ma c’è una questione che riguarda da vicino anche le famiglie: GTA VI è vietato ai minori di 18 anni, eppure i suoi contenuti raggiungono anche i più giovani attraverso YouTube, dove influencer e creator giocano, commentano e trasformano la violenza del gioco in intrattenimento quotidiano. Quanto può essere efficace un divieto anagrafico se l’universo che dovrebbe tenere lontano entra comunque nelle camerette dei ragazzi? E quali messaggi passano quando il crimine diventa spettacolo, senza che ci sia necessariamente un adulto a contestualizzarlo? È anche da queste domande, e dalle responsabilità educative che chiamano in causa, che prende le mosse questa prima pagina sull’argomento: proviamo innanzitutto a capire di cosa stiamo parlando.

Il fenomeno di massa del momento si chiama “Grand Theft Auto VI” o GTA VI (in italiano: furto aggravato di autoveicolo). È l’ottavo capitolo di un videogioco action/adventure pubblicato da Rockstar Games. Dove il termine action indica che è il giocatore ad agire, tramite il personaggio che appare sullo schermo; adventure, invece, indica che c’è una vicenda già scritta, con alcuni passaggi obbligati. GTA VI prevede la possibilità di esplorare in libertà l’immenso “mondo” di gioco, assolutamente realistico, anche se ci sono missioni (story missions) che è necessario portare a termine per far avanzare la storia. È possibile affrontarle in più modi, che condurranno alla fine ad esiti diversi: lo scopo non è solo dare maggiore libertà al giocatore, ma garantire la rigiocabilità del gioco.

I protagonisti sono una coppia di criminali – Jason Duval, ex-militare che ha lavorato per una banda di narcotrafficanti, e Lucia Caminos, arrestata per tentata rapina – che vivono a Vice City, nello Stato di Leonida, basati rispettivamente su Miami e la Florida. Gli NPC (non player characters, cioè personaggi non giocanti) hanno a disposizione circa 600.000 animazioni diverse. Piuttosto che generare i personaggi in modo procedurale, si è preferito “costruirli a mano”. Il carico di lavoro è stato talmente massiccio, che Rockstar Games ha fondato uno studio – Rockstar Los Angeles – dedicato solamente all’animazione e caratterizzazione di queste “comparse”. Nel gioco Jason e Lucia scoprono una vasta cospirazione, il che li spinge a unire le forze per sopravvivere. Le loro azioni definiscono sia il profilo criminale sia la notorietà, che può attirare l’attenzione della polizia nei loro confronti, ma anche altre azioni hanno conseguenze.

L’industria che vale 10 volte quella del cinema

Prima di parlare del gioco, serve capire da dove nasce. Dietro alla serie di GTA c’è Rockstar Games, sussidiaria di Take Two Interactive, una multinazionale che controlla molti studi di sviluppo e ha comperato, negli anni, i diritti di molti videogiochi compreso il primo capitolo della serie GTA, ideato da due programmatori scozzesi. Ancora oggi il gioco originale è considerato uno dei prodotti britannici esportati con maggior successo: lo studio originale di Edinburgo, DMA Design, è diventato Rockstar North e si è occupato dello sviluppo di ogni capitolo della serie. GTA VI è un’impresa massiccia e globale: i dipendenti di Rockstar Games sono 4.711, e di questi il numero più grande (oltre 1.600) lavora in India, presso lo studio Rockstar India. Se si aggiungono i vari collaboratori esterni – come gli attori che danno voce ai personaggi – il numero stimato di lavoratori coinvolti è attorno alle 10.000 persone. I costi stimati di GTA VI, tra sviluppo e campagna di marketing, ammontano a circa due miliardi di dollari. Di fronte a questi numeri, si capisce che quanto incassato nel primo giorno – circa 1,8 miliardi di dollari – sia il segnale di entrate molto cospicue: si immagina poi che GTA VI genererà un indotto considerevole sui social, anche per intrattenitori indipendenti che pubblicheranno, su Twitch ma anche su piattaforme più antiche come Youtube, decine di corti, video, esperienze di gioco ecc. CNBC stima che l’indotto attorno al gioco possa generare decine di milioni di dollari di entrate.

Partiamo dall’economia. L’industria dei videogiochi vale più del cinema (circa dieci volte tanto) e comunque più di cinema e musica messi insieme: è di gran lunga la principale industria dell’intrattenimento a livello globale. Già nel 2019, l’allora CEO di Netflix, Reed Hastings, affermò che il loro principale concorrente erano i giochi come Fortnite. Il ragionamento era semplice: ciò che interessa a un’azienda come Netflix è il tempo dedicato all’intrattenimento, e i giochi attraggono molto più di altro. Il rimedio è stato altrettanto semplice: nell’abbonamento Netflix ora sono compresi dei giochi gratis. Ma perché i giochi hanno tutta questa attrazione?

Violenza agita e premiata: in GTA VI il giocatore compie rapine, traffici illegali, furti d'auto o aggressioni per avanzare nella storia, ottenere soldi, sbloccare missioni e migliorare il proprio personaggio.

Dentro lo schermo, fuori dalla realtà

Due variabili ci aiutano a capire. GTA VI non è un gioco per ragazzi: è sconsigliato ai minori di 18 anni, anche se né i negozianti né i genitori ci fanno molta attenzione (e questa è una responsabilità loro, non certo del gioco). Il tipo di esperienza proposta da quest’ultimo – che viola elementari regole morali e propone comportamenti chiaramente illegali – è sicuramente pericolosa per bambini o ragazzi che devono ancora maturare. Più in generale, un gioco così immersivo e ampio rischia di favorire un’identificazione pericolosa anche per gli adulti, a maggior ragione per bambini e ragazzi che stanno ancora costruendo la loro identità. Il pubblico dei videogiochi, però, non è fatto solo di ragazzi: gli adolescenti dei primi anni ’80 scoprirono i videogiochi e le prime connessioni online (chi si ricorda di WarGames – Giochi di guerra, 1983?). Oggi quegli adolescenti hanno sessant’anni, ma molti non hanno smesso di giocare. E con loro ogni generazione successiva ha praticato varie forme di videogaming. Quindi il pubblico di GTA VI sono (o dovrebbero essere) gli adulti, abituati sin da ragazzi a videogiocare e in grado di spendere per hardware e software. Questo non toglie che siano molti i minorenni che lo stanno già giocando.

Il che ci porta alla seconda variabile: il videogaming, soprattutto quello cosiddetto AAA (di massima qualità), propone esperienze che permettono un’immersione assai coinvolgente. Il giocatore può immaginare di “vivere nel mondo” del videogioco, superando altre fonti di intrattenimento. L’esperienza videoludica è ininterrotta, senza pubblicità, e si può fare di tutto: per esempio in rete si trova il video del giocatore di GTA VI che arriva in aeroporto e ruba un jet. Infine, un gioco del genere rappresenta un vero e proprio capolavoro dal punto di vista estetico e tecnico: i critici censiti da Metacritic gli hanno dato quasi all’unanimità il punteggio massimo, un risultato finora raggiunto solo da un titolo di Nintendo nel 1998. Quindi un’esperienza di intrattenimento ininterrotta e stimolante: resta da chiedersi perché tra i giochi di maggior successo ci siano così tanti titoli dedicati a fuorilegge, criminali, assassini e via dicendo. In attesa del parere di persone più competenti di chi scrive, possiamo accennare uno spunto.

Realismo senza precedenti: violenze, sparatorie, inseguimenti e reazioni dei personaggi sono rappresentati con un realismo molto più elevato rispetto al passato, in un’esperienza totalmente immersiva.

Fuggire dall’angoscia divertendosi

Nella sua riflessione, Kierkegaard afferma che con il divertimento si fugge dall’angoscia, dall’impegno, dalla noia. Più di recente, Postman ha sottolineato come nell’epoca dello show business siamo chiamati a “divertirci da morire”, come recita il titolo di un suo libro del 1985 tradotto in italiano nel 2025. Il rifugio nel gioco può essere un meccanismo di difesa di fronte alle difficoltà della vita, oppure un meccanismo indotto, in modo che il giocatore smetta di cercare di capire che cosa sta succedendo fuori dal gioco. È sempre Kierkegaard, nell’apologo del clown e dell’incendio, a ricordare che chi vive nell’intrattenimento non si rende conto del pericolo reale. Il bisogno di intrattenimento viene alimentato da un lato dall’angoscia di vivere, dall’altro da un’industria che costruisce valvole di sfogo per persone sempre meno libere di vivere la loro vita. Si può vivere l’illusione di “avere un proprio codice d’onore” o “farsi le proprie regole”, quando in realtà si è stretti tra lavoro, mutuo, soldi per la sanità e traffico. Nella vita reale non ne possiamo più, ma qui facciamo quel che vogliamo. Forse oggi Marx scriverebbe che “l’oppio dei popoli” sono i videogiochi. Anche perché in questo modo le scelte reali sono sempre meno meditate, con le conseguenze che vediamo ogni giorno.

Droga e sesso normalizzati: nel gioco si possono consumare cocaina, marijuana, metanfetamine e assistere a spogliarelli, interagire sessualmente con i personaggi e partecipare a violenze sulle donne.

Il gioco deve restare un gioco

Dobbiamo smettere di giocare? Niente affatto. Il gioco è una parte fondamentale della nostra esistenza, oggi snaturata: da una parte diventa intrattenimento puro – e quindi lo guardiamo come un fenomeno mediatico – dall’altra è un modo per coinvolgere chi lavora e studia, come avviene con la gamification. Entrambi gli approcci snaturano l’essenziale “gratuità” del gioco, il suo finire nel momento in cui termina la partita. Proprio questa dimensione, quasi “teologica”, dovrebbe essere salvaguardata. Giocare quindi, ma sapendo che si tratta di qualcosa che comincia e finisce, in cui l’abilità e la passione vengono esercitate non per fuggire dalla vita reale, ma per se stesse. È chiaro che questo atteggiamento va nella direzione opposta a quella dell’industria dell’intrattenimento: i tie-in, i prodotti collegati a un’opera qualsiasi, hanno un duplice significato. Sono certamente collegati (tied) al prodotto originale, come i romanzi di Guerre stellari scritti dopo il film, ma soprattutto collegano i fruitori ai contenuti. Una volta a bordo della giostra, il fruitore/consumatore non deve più scendere. È sempre il tempo, sia quello quotidiano dell’esistenza, sia l’orizzonte della storia, a essere l’obiettivo di chi prepara questi contenuti. Forse quello che dovremmo davvero fare, allora, è prestare maggiore attenzione a chi vuole impadronirsi del nostro tempo e della nostra epoca.

Roberto Presilla è docente di Filosofia contemporanea presso la Pontificia Università Gregoriana.

Si occupa di questioni legate al significato e alla formazione della mentalità, con particolare attenzione alla rivoluzione digitale.

Da anni segue il mondo dei videogiochi.