Duecento a passa ragazzini che ballano per un’ora già sono spettacolo nello spettacolo, ma vedere le loro insegnanti scatenate anche di più fra i loro bambini non ha prezzo ed è quanto successo al doppio concerto dei “Ladri di carrozzelle” a Caivano, il primo di mattina per i bambini d’elementari e medie dell’istituto comprensivo “S.M. Milani”, il secondo nel pomeriggio aperto a tutti e davanti al vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, e al sindaco caivanese, Antonio Angelino. Gran musica e nessuna barriera.