La generazione di Freccia, cioè quelli come il rocker interista Luciano Ligabue, in gioventù hanno sognato e creduto in tre cose: l’amore, le prime radio libere e le rovesciate di “Bonimba”, al secolo Roberto Boninsegna. «Il suo anagramma è una scintillante balla cinese: “Bobo non segnar reti!”, scrive Adalberto Scemma, bracconiere di storie nominato sul campo, di calcio, biografo di Bonimba con cui ha scritto Boninsegna. Il Samurai del gol (Minerva, prefazione di Luigi Garlando. Domani verrà presentato a Mantova, alle ore 17, alla Madonna della Vittoria). Il campo, era quello mantovano degli “Invincibili” del Sant’Egidio. I ragazzi della leva calcistica del 1943, raccontati dal “Muro”, nome d’arte del capocannoniere Scemma, «centravanti dai piedi di gesso», per sua stessa ammissione, che visse la nevicata del ’56 e quella primavera di bellezza, da invincibile appunto, assieme al Bobo, che ai tempi era un «ragnetto, il “10”, trequartista dai piedi buoni che correva i 100 metri in 13 secondi. Per tre anni, dal 1956 al ’59, restammo imbattuti battendo squadre di 18enni», ricorda ancora con orgoglio Bonimba davanti a un caffè al tavolo del loro bar sport, il Bar Jean, tirando fuori la fotografia in bianco e nero in cui svetta la tunica di don Negri e quel ragazzone in giacca e cravatta, il mister Massimo Paccini. Il “Pacio” formatore di talenti come il Bobo, messo in fuori gioco da un infortunio a 26 anni, e da quel momento un’anima candida divisa in due, tra la panchina e lo studio notarile. Scemma ha raccolto a pieno la sfida di mastro Gianni Mura che in incipit a questa biografia monumentale ricorda a futura memoria: «Chi scriverà un giorno di Boninsegna dovrà partire da un calcio che non c’è più, quello degli oratori».

E allora, queste pagine di Boninsegna. Il Samurai del gol le abbiamo sfogliate in anteprima con chi di calcio d’oratorio si intende ed è anche il primo tifoso di Bonimba, il vescovo di Parma monsignor Enrico Solmi che in gioventù ha praticato il calcio fino a farsi del male. «La passione per questo sport mi è costata davvero un occhio… Adesso quando gioco metto il casco da hockey perché per via di una pallonata ho avuto un distacco corneale. Ma resta il fatto che un pallone che gira su un campetto è un “flauto magico” capace, da sempre, di attrarre i ragazzi. Se quella sfera di cuoio, che un tempo era cucita a mano ed era già una fortuna averne una per giocare, rimbalza ancora su qualche campo d’oratorio, dove il calcio è gratuito e democratico come non può esserlo altrove, allora quel pallone crea comunità e dona gioia e sprazzi di futuro ad ogni ragazzo che prende parte alla partita. E questa ricchezza del calcio d’oratorio il nostro Bonimba l’ha vissuta a pieno, e da lì, nel campetto affianco al campanile di una chiesa, ha spiccato il volo verso la mia amata Inter». Mamma Boninsegna andava allo stadio Martelli a vedere il Mantova incinta di otto mesi del suo Roberto, poi lo ha seguito nel grande salto, dal campo dell’oratorio fino alla gloria.

La mitica formazione degli "Invincibili" del Sant'Egidio, squadra oratoriale di Mantova, in cui militavano i classe 1943 Adalberto Scemma (da sinistra il secondo in piedi) e Roberto Boninsegna (da sinistra il quarto accosciato)

Con la nascita di Bonimba la classe operaia andava ancora in paradiso. Suo padre lavorava alla Cartiera Burgo dove anni fa Boninsegna è andato a portare personalmente la sua solidarietà agli operai in sciopero, in quanto figlio dell’ex sindacalista Bruno. «Erano tempi difficili, lotte dure anche durante la guerra. La Burgo era l’unica fabbrica aperta, i tedeschi avevano bisogno della cellulosa per fabbricare l’esplosivo. Mio padre aveva perso tre dita sotto una pressa e per questo non era andato in guerra – ha raccontato il Bobogol a Scemma - . Mio padre faceva il saldatore, in quegli anni non c’erano le maschere, respirava gas per ore e ore, teneva un fazzoletto davanti alla bocca: alla sera, quando tornava a casa, il fazzoletto era verde. Gli davano mezzo litro di latte al giorno, stop. Quando gli operai ottennero le prime mascherine per le saldature la gioia era paragonabile a quella che provavo io quando segnavo un gol. Troppo tardi per mio padre, purtroppo: era alto, grosso, robusto, ma è morto di tumore a sessant’anni». Da questi ricordi familiari si comprende come prima del bomber internazionale da 285 gol ufficiali, il “Bonimba” di Gianni Brera («così mi definì in un suo articolo, “Bonin-Bagonghi”. Bagonghi era il nano agile del Circo Togni. Mi vedeva nano ed ero più alto di lui, ma al tempo stesso Brera elogiava la mia agilità e il mio senso del gol») venga l’uomo. Il Bobo amico di sempre degli ex ragazzi del Sant’Egidio e il primo idolo di gioventù di monsignor Solmi. «Sono interista fin dalla nascita, quindi da quel ’56 in cui Boninsegna muoveva i primi passi in oratorio. Poi dopo aver mandato a memoria la filastrocca “Sarti, Burgnich, Facchetti…”, l’Inter campione del mondo del “Mago” Helenio Herrera, all’improvviso spuntò lui, Bonimba. L’estate dei Mondiali di Messico ‘70 in seminario non si sgarrava niente, tranne le partite della Nazionale. E io ricordo ancora con la stessa emozione di quella notte quando Roberto prese il posto di Anastasi e segnò alla Germania e poi offrì l’assist a Rivera – assist che mi ha spiegato personalmente – per quel 4-3 che è entrato nella storia del calcio non solo azzurro». Storica è rimasta la sua potenza sotto porta e quelle rovesciate, alla Bonimba, da acrobata circense.

Roberto Boninsegna, il bomber dell'Inter e il "Bonimba" della Nazionale vicecampione del mondo ai Mondiali di Messico 1970

Monsignor Solmi chiude gli occhi e rivede la mitica rovesciata con la standing ovation di San Siro in quell’Inter-Foggia 5-0, stagione 1970-’71, quella dell’11° scudetto nerazzurro. Altri cinque anni di estasi interista con Boninsegna goleador, (173 reti in 281 gare) e poi il tormento del nerazzurro Solmi per quel passaggio “traditore” di Bonimba alla Juventus. «A Roberto voglio talmente bene che dopo cinquant’anni sono quasi giunto alla remissione del peccato originario, quel trasferimento alla Juventus. Perché essere juventino – sorride monsignor Solmi - è una condizione da cui ci si deve redimere». Parola del tifoso speciale diventato grande amico del suo idolo di gioventù. «Con Boninsegna ci siamo incontrati più volte, complice anche il direttore della “Gazzetta di Parma” Claudio Rinaldi (firma la postfazione di Boninsegna. Il Samurai del gol e con monsignor Solmi lo presenta il 3 dicembre, alle 17.30, a Parma, alla Sala dei Vescovi). A Roberto e sua moglie Ilde (sono fidanzati da quando lei aveva 13 anni), ogni giorno invio sul telefonino i miei due minuti di riflessione evangelica. Anche questo – sorride ancora il vescovo Solmi – è un modo per redimerlo da quel peccato».