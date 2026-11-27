Oggi arriverà in discussione alla Camera dei deputati (dopo il via libera della commissione Agricoltura) il cosiddetto disegno di legge “sparatutto”, già approvato in Senato. Una notevole estensione dei diritti dei cacciatori che, a quanto pare, potrebbero colpire pressoché ogni tipo di volatile e di mammifero senza più le attuali limitazioni temporali e spaziali. Da qui la definizione “sparatutto” affibbiata invece da chi teme e avversa la riforma dell’attuale legge quadro del 1992. Si stima che in Italia i cacciatori siano oggi poco più di quattrocentomila (erano 1,7 milioni nei primi anni Ottanta), meno dell’uno per cento della popolazione che, stando a recenti sondaggi, sarebbe per nove decimi contraria a una estensione della caccia e - per ben più della metà - del tutto contraria all’attività venatoria stessa. Di cacciatori futuri possibili “bio-regolatori” parlano invece i fautori e sostenitori del ddl in discussione. Ma che l’uomo artefice di epocali cambiamenti climatici, di colossali deforestazioni e di estinzioni di massa di specie animali possa essere immaginato come “bio-regolatore” potrebbe far esclamare al Totò che è in noi il proverbiale “ma mi faccia il piacere...” . Un uomo col fucile potrebbe semmai essere considerato un “regolatore” di conti.

Capitò anche a me una volta, da ragazzino, di imbracciare un fucile. Era una carabina ad aria compressa che sparava piombini. Quelli di mio zio lì in campagna avevano un nome inequivocabile: Diablo. Una sera di autunno presi la carabina e andai sul retro della cascina. Vidi la sagoma di un uccellino su un ramo in penombra e d’istinto puntai con l’assoluta certezza che non l’avrei colpito, ma soltanto fatto volare via. Invece lo presi. L’uccellino cadde e Alì, il cane di mio zio, corse ad azzannarlo. Rimasi scioccato. Deposi la carabina e giurai a me stesso: mai più. Quell’istinto che mi aveva avvinto e soggiogato anche per un solo istante, mi ripugnava. Io che amavo e contemplavo gli animali avevo giocato con un essere vivente, uccidendolo. Quello sparo echeggia ancora in me. E quando ogni anno, a settembre, si comincia a udire nell’aria il sordo rumore dei fucili rivivo ogni volta quel lontano, intimo dolore. Tanto più che qualsiasi sparo oggi rimanda ai milioni di colpi mortali della guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo.tt

Finché c’è guerra c’è speranza era il titolo di un film del 1974 di e con Alberto Sordi nel ruolo di un ex commesso viaggiatore divenuto commerciante di armi nei Paesi africani in preda a fratricidi conflitti interni. Ma c’è una scena in cui persino il cinico mercante di morte Pietro Chiocca-Sordi rimane sopraffatto da un repentino sussulto di antica innocenza. Quando, in jeep attraverso la savana con un accompagnatore, si ferma ad osservare incantato la corsa libera e selvaggia di un animale, finché un colpo partito dal fucile dell’autista non la interrompe bruscamente. Nessuna chiara protesta da parte sua, non sarebbe stato credibile. Però un eloquente, istintivo “perché” traspare nei suoi occhi sgomenti, per quella naturale bellezza gratuitamente violata e stroncata. Per istinto, per cecità, per crudeltà? «Il cacciatore uccide sempre per giocare» diceva De Gregori cantando le gesta del leggendario Buffalo Bill, l’uomo “bio-regolatore” di bisonti, che a fine Ottocento erano scesi a mezzo migliaio, dai sessanta milioni che popolavano fino ad allora le grandi pianure del Nord America. Cacciati per secoli, non per gioco, dai pellerossa che con la loro carne, le pelli, le ossa e le corna avevano saputo e potuto vivere. Finché, a loro volta, non sono stati sterminati da sopraggiunti “bio-regolatori etnici”.