Non si placa la polemica sull’Albero di Natale in piazza Duomo. Il grande abete alto 26 metri, arrivato lunedì notte a Milano da Levico Terme (Trento), sarà acceso ufficialmente venerdì prossimo, tre giorni prima di Sant’Ambrogio, e si chiamerà Albero del Dono. Il comunicato ufficiale verrà diramato dal Comune di Milano domenica, ma il nome dell’albero è già riportato sulle cesate in piazza: da qui le critiche che hanno scatenato un dibattito sui social su un tema che spesso infiamma animi e sensibilità religiose. E se dalle parti di Fratelli d’Italia si parla di «delirio woke», anche il portavoce milanese del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, ha invitato il Comune a dire «basta con questa esasperazione del politicamente corretto». Il centrodestra ne ha approfittato anche per attaccare il sindaco: «Sala censura le nostre tradizioni».

Il diretto interessato ha risposto a tono ieri mattina, in una sala affollata come quella delle Gallerie d’Italia, durante la presentazione della mostra su Leonardo e i suoi allievi. Per Giuseppe Sala si tratta di una «una polemica meschina e anche un po’ ignorante perché anche nel 2020 si chiamava Albero del Dono: allora andava bene e adesso no?». E ha aggiunto che il nome viene dal progetto che Palazzo Marino ha scelto per quest’anno (lo scorso Natale, l’abete era stato chiamato invece “Albero dei Giochi” in vista delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina). L’Albero del Dono sarà sostenuto da tre sponsor - Lilly, Dils e Lafarmacia - e sarà legato un progetto di solidarietà a favore di tre importanti associazioni come Progetto Arca, Caritas Ambrosiana e Comunità di Sant’Egidio.

«A tutti questi che criticano se vogliono fare un confronto con me sui valori del cristianesimo sono più che disponibile – ha rimarcato Sala –. Io domenica ero a Messa. Chi critica è cristiano praticante per ergersi a maestro di cos’è il cristianesimo? Si ergono a maestri ma non so se possono esserlo». Il sindaco ha poi risposto affermativamente a chi gli chiedeva se secondo lui in vista delle prossime elezioni si stia forzando la leva dell’Islam politico, tema al centro anche della manifestazione annunciata dalla Lega per il 12 e il 13 dicembre a Milano: «assolutamente sì». Intanto la consigliera comunale di Forza Italia, Deborah Giovanati, ha chiesto alla politica di occuparsi di «battaglie serie», ricordando proprio l’edizione natalizia del 2020.

E mentre sul tema è intervenuto anche il segretario della Lega Matteo Salvini, che ha detto che continuerà a chiamarlo Albero di Natale, Deborah Dell’Acqua, vicecoordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia e tra i primi a sollevare la questione, ieri ha ribadito che il tema è «culturale, identitario e istituzionale. Non ho mai contestato il valore dell’iniziativa solidale, ma la scelta di denominare “Albero del Dono” quello che rappresenta uno dei simboli del Natale in piazza Duomo. Sarò lieta di incontrare il sindaco e mi auguro che sarà anche l’occasione per confrontarci sulle tante altre questioni che riguardano Milano».

Critico sulla vicenda anche Piefrancesco Majorino, candidato alle primarie del centrosinistra, che ha ricordato che con l’occasione verranno donati introiti a enti del Terzo settore. «Milano celebrerà il Natale come sempre, anche attraverso gli splendidi presepi che saranno presenti in più luoghi della città».