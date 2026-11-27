Non è più tempo di farne un argomento di destra o di sinistra. Di affrontare il tema della natalità, o meglio della denatalità che ormai da molti anni vive l’Italia, come argomento divisivo. «La natalità è la nuova questione sociale che ci porteremo dietro nei prossimi vent’anni», è il ragionamento introduttivo del presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo in apertura della seconda e ultima giornata degli Stati generali della Natalità in corso a Roma. «È giunto il momento di uscire dalla dialettica destra-sinistra, di fare squadra e prendere parte a questo dibattito centrale», aggiunge. Per questo «il nostro obiettivo è fare in modo che nella prossima campagna elettorale il tema della natalità abbia finalmente spazio nei programmi di tutti i partiti politici. Non di uno, non di alcuni, ma di tutti. Nessuno escluso». Dopo anni di analisi e dibattiti, perciò, è ora di «fare squadra». E per farlo ieri è stata lanciata l’Alleanza per la natalità, che «non è un partito, non è un movimento politico e non lo diventerà - ci ha tenuto a precisare De Palo - non presenta candidati, non sostiene schieramenti, non scrive il programma di nessuno. Non è di destra né di sinistra, e non è confessionale». È invece una rete aperta di persone, famiglie, associazioni, imprese, sindacati, università, amministrazioni locali, mondo della scuola, della sanità, della cultura e dell’informazione, aggiunge De Palo, che «chiede una cosa sola: che la natalità diventi una priorità per tutte le forze politiche».

Tra i primi 37 firmatari - all’alleanza possono aderire tutti a partire da ieri con una firma sulla lettera - manifesto pubblicata sul sito della Fondazione per la Natalità - ci sono infatti tra gli altri i demografi Gian Carlo Blangiardo, Alessandro Rosina, Giampiero Dalla Zuanna e Maria Rita Testa, come anche il presidente del Forum delle Associazioni Familiari Adriano Bordignon, delle Acli Emiliano Manfredonia e del Mcl Alfonso Luzzi.

L’auditorium Conciliazione è – per il sesto anno consecutivo – animato dai ragazzi delle scuole, a cui De Palo si rivolge più volte durante il suo discorso chiedendo loro di aiutare gli adulti «a tenere accesa la fiamma della speranza». La speranza che si comprenda che il problema nel nostro Paese non è che gli italiani e i giovani non vogliono figli, in realtà «le donne italiane ne desiderano in media due e ne hanno 1,14. Tra desiderio e realtà si è alzato un muro», sottolinea De Palo, che fissa quattro condizioni necessarie su cui intervenire. «Un lavoro dignitoso per i giovani, un accesso alla prima casa più facile, un lavoro che non costringa le donne a scegliere tra carriera e maternità e una fiscalità più equa per le famiglie», spiega ribadendo che «non chiediamo a nessuno di fare figli. Chiediamo che chi desidera averne sia libero di farlo, senza che siano le condizioni materiali a decidere al suo posto».

Il desiderio di costruire una famiglia, infatti, continua a scontrarsi con ostacoli economici, lavorativi e organizzativi. A denunciarlo è il dossier 2026 degli Stati Generali della Natalità che spiega come nel 2024 le intenzioni espresse dalle donne italiane in età fertile corrispondevano a circa 760mila nuovi nati all'anno, a fronte dei 355mila bambini effettivamente nati nel 2025. A frenare le nascite è anche il timore che la maternità possa compromettere il percorso professionale: quasi una donna su due, difatti, ha paura di ripercussioni sulla propria carriera dopo l'arrivo di un figlio. Perciò «dalla diagnosi bisogna passare all’azione», ripete anche l’ex presidente Istat Blangiardo nel firmare il manifesto. E per lui significa avere «2 p in più: “prima”, che vuol dire fare in modo che i giovani siano nelle condizioni di fare prima i figli; la seconda p è “più”, cioè avere la possibilità di fare tutti i figli che si vuole». Nel descrivere il panorama dei giovani italiani, Stefano Vicari primario di Neuropsichiatria infantile all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, racconta «la difficoltà dei ragazzi di interpretare chi sono veramente». Ma, secondo lui, occorre mettersi insieme per garantire loro «una crescita libera e il diritto di scelta». Ai bambini una volta si chiedeva cosa volessero fare da grande, ricorda poi Valentina Picca Bianchi, presidente del comitato Imprese donna del Mimit, «ora non lo si fa più. Ma i giovani devono sapere che la vera impresa, l’impresa della vita è fare un progetto di vita, avere degli obiettivi di vita. Ma l’impresa più affascinante è costruire una famiglia».