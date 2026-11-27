Il Maestro è nell’anima dei suoi testi, poesie in musica quelle di Paolo Conte, ma anche microstorie di una narrativa originale, ironica e giocosa. «Conte gioca con le parole e con la voce. Doppi sensi, anafore, calembours, inversioni, significati e significanti si fondono con la grana della sua voce profonda e inconfondibile, fino a dipanarsi in incisive sequenze onomatopeiche». È l’analisi filologica di Manuela Furnari, curatrice di Paolo Conte. Quanta strada nei miei sandali. Tutti i versi (ilSaggiatore, pagine 469, euro 24,00). Volume che sarebbe bello se diventasse antologia scolastica, i saggi critici di Marcello Verdenelli e Giulio Ferroni lo certificano. Per ora è un atto d’amore destinato ai contiani di ieri, di oggi, e si spera anche di domani. Parole d’amore scritte a macchina, tanto per citare il titolo di una delle decine di perle in vinile infilate, e ora rivisitate, per stessa volontà dell’autore. Chiamati a raccolta sono i testi di oltre mezzo secolo di altissimo artigianato musicale, atti canori archiviati dall’Avvocato di Asti. Il “cantautore”, termine riduttivo, giunto alla soglia delle 90 primavere (le festeggerà il prossimo 6 gennaio) è una mente pluridecorata e plurilaureata. Laurea in Giurisprudenza appunto, negli anni della gioventù consumata tra lo studio legale di famiglia (papà notaio, il fratello Giorgio Conte, avvocato finissimo e cantautore anche lui) e il pianoforte suonato, da virtuoso autodidatta, nelle fumose cantine del jazz.

Poi, la scelta ancestrale della “sua” musica. Il primo album, Paolo Conte è del 1974, e come riconoscimento al funambolo d’arte varia (cantante, cantautore, compositore, pittore, illustratore delle copertine dei suoi dischi) nel 2017 dall’Università di Pavia arriva la meritata laurea honoris causa in Musicologia. A questa, oggi si aggiungerà il Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali che ad Alessandria gli conferirà l’Università del Piemonte Orientale (diretta streaming sul canale Youtube dell'Ateneo). «Il titolo rende omaggio a un artista che ha attraversato linguaggi e forme espressive differenti, costruendo un percorso nel quale musica, letteratura, cultura e immaginazione si intrecciano», la motivazione a firma del rettore Menico Rizzi. Un mare di immaginazione solcando l’onda su onda che bagna quella città di massimi cantori che è Genova. Il fronte del porto che un figlio della provincia piemontese ha eternato nel verso: «Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza». Scollinando e sbarcando, il percorso di Paolo Conte è iniziato come autore, quando nel 1967 per Adriano Celentano e Claudia Mori scrive La coppia più bella del mondo. In pieni moti sessantottini sempre a Celentano regala quel capolavoro che è Azzurro e nello stesso anno Caterina Caselli vola nella hit parade con la contiana Insieme a te non ci sto più.

Il nuovo decennio, si apre con Messico e nuvole (1970) adattata dalla voce scanzonatisssima dell’amico geniale, Enzo Jannacci. Ma Lilli Greco, storico produttore della Rca, sente che è tempo che quella voce impastata di whisky e sigarette resti incisa, cogliendo l’unicità dell’artista: «Paolo Conte non aveva niente in comune con gli altri. Era se stesso e nessun altro». Avanti tutta e Avanti bionda, brano che stregò il patron del Club Tenco, Amilcare Rambaldi, che, nel 1976, per la prima volta invitò Conte a salire sul palco sanremese della rassegna consacrata al cantautorato italico, includendolo, per sempre, tra i venerati maestri. Ascoltare le canzoni di Conte è come leggere Pavese o Fenoglio. Un Gozzano prestato al cantar leggero o un Montale spiegato al pop, azzarda la critica sofisticata. Ogni catalogazione rischia di banalizzare l’opera omnia, specie alla luce di questo suo «Canzoniere», citazione di Michele Serra. Un poeta, attento anche ai “versi” in musica come Maurizio Cucchi fa notare che «le parole di Conte possono uscire dalla musica e colpire». Colpì nel segno nel 1979 con il suo terzo album Un gelato al limon, con quel verso aspro e illuminante: «Ti offro l’intelligenza degli elettricisti, così almeno un po’ di luce avrà». Illumina d’immenso con pianoforte e kazoo, boogie e canzone napoletana, senza mai l’ombra di un inutile accenno politico.

Dopo Berlinguer a cui dichiara tutto il suo amore in celluloide, Roberto Benigni per arrivare al suo vero idolo, al Tenco del 1981 canta Mi piace la moglie di Paolo Conte. Ironia per ironia, il Maestro del Mocambo rispose con Le chic e le charme composta apposta per la colonna sonora del film Tu mi turbi in cui Benigni recita, dirige e canta la sua esilarante versione di Via con me. Per via del ritornello, entrato anche nelle teste da rap, in tanti continuano a chiamarla It’s wonderful. Via con me è una canzone pilastro inserita nell’album Paris Milonga, due parole magiche nella poetica di Conte: la prima risuona nell’iconica Alle prese con una verde Milonga, l’altra è la Parigi dell’Olympia, assurto a tempio dello “chansonnier d’Italie”. Ha conquistato la Francia con la tenacia e la forza che metteva sui pedali Bartali, l’inno di gloria per il trionfatore del Tour scritto da Jannacci e portato al successo da Conte, la cui epopea si sovrappone a quella di Ginettaccio: «Oh, quanta strada nei miei sandali. Quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita. Quegli occhi allegri da italiano in gita». Banditi e campioni, uomini e donne della strada o figurine danzanti come il fraterno Jimmy ballando (Jimmy Villotti, la sua chitarra jazz) nelle balere o i dancing del secolo scorso, sono i protagonisti di un repertorio fatto di ritratti umani, crepuscolari, ermetici, avvolti, come ne La fisarmonica di Stradella in «una nebbia che sembra di essere dentro a un bicchiere di acqua e anice».

Le parole che volano tra noi leggere e fanno felici i piedi che ritmano al passo di Happy feet. Innesti dialettali con sonorità “azteche”, vedi Sijmadicandhapajiee: tradotto dall’astigiano: «Siamo dei cani da pagliaio». Randagio è l’eroe, direbbe l’altro visionario piemontese Giovanni Arpino che, con i suoi romanzi incarna ciò che Paolo Conte fa con musica e parole, il Novecento. La casa del Novecento custodisce ancora il «tinello marron» e fuori dove vola l’Aguaplano (una delle sue tante invenzioni linguistiche) «piove un mondo freddo», riscaldato, ora che il Maestro non canta più dal vivo, dalla voce di Aldo Bertuzzi e dalla miglior cover band di Paolo Conte, gli Sparring Partners (chi ha assistito ai due concerti novembrini al Teatro San Carlo di Foligno sa quanto conta "sbagliare da professionisti" ed essere contiani doc). Concludendo: Tzazaraza e futurismi di un Marinetti al pianoforte. Paolo Conte ci ha insegnato l’arte dell’allegria della notte, ma anche che c’è sempre un risveglio malinconico all’alba, e che la vita non cancella mai il rimpianto di Un vecchio errore, che frusta e assolve la coscienza: «Ero più giovane. Niente di niente, spiegalo alla gente. Cosa vuol dire, cosa vuol dire amare l’amore, senza mai fare neanche un errore».