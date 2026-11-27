Torri di palloncini dorati visibili attraverso le imponenti vetrate dell’ex showroom al piano terra interrogano gli automobilisti imbottigliati nel traffico di una delle arterie principali di Bruxelles, da cui si imbocca l’autostrada verso Parigi o Amsterdam. Compongono right? , un’installazione dell’artista turca Banu Cennetoglu che riproduce i 30 articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani sotto forma di lettere destinate a sgonfiarsi e deformarsi lentamente. Metafora, a neppure quattro chilometri dai palazzi dell’Unione europea, di un mondo fin troppo abituato a mettere in discussione la dignità umana. Visitabile fino a maggio, right? fa parte delle dieci mostre in parallelo che accompagnano l’inaugurazione di Kanal, il nuovo maxi-polo di Bruxelles dedicato all’arte moderna e contemporanea e all’architettura. Dopo un decennio di lavori e ripetuti rinvii, apre ufficialmente le porte al pubblico domani con un programma di 36 ore non-stop fino alla sera successiva. I 30 mila biglietti gratuiti messi a disposizione sono andati esauriti nel giro di poche ore; in anteprima, a visitare gli enormi spazi, sono stati circa 5 mila studenti delle scuole del circondario, oltre ai reali del Belgio.

È una città nella città, Kanal. Ospitato all’interno dell’ex complesso industriale-commerciale della Citroën, risalente alla metà degli anni Trenta, con i suoi oltre 40 mila metri quadrati è il più grande progetto museale realizzato in Europa negli ultimi tempi. Ma è anche, o perlomeno ambisce a essere, uno spazio vivente e un «museo a uso quotidiano» in un quartiere, nel nord della capitale, ad alto sviluppo immobiliare e a rischio gentrificazione. Metà della vasta superficie, compresa la hall di ingresso che ricostruisce una sorta di piazza pubblica, è accessibile a tutti, gratuitamente: propone una biblioteca, una libreria, spazi di co-working e di comunità, una terrazza panoramica, una boulangerie , una brasserie belga che gioca nell’arredo con i richiami alla carrozzeria, oltre a un’area giochi al coperto su 700 metri quadrati per bambini dai quattro anni in su.

Edificio simbolo del modernismo industriale locale, la monumentale struttura di cinque piani in cemento, acciaio e vetro si sviluppa lungo il canale che da Bruxelles conduce fino nella Charleroi delle miniere di carbone. Ampiamente preservata, oggi è un’attrazione in sé. Un consorzio internazionale di studi di architettura e più di 3.400 operai hanno lavorato alla riqualificazione del sito, costata 230 milioni di euro (ben oltre la stima iniziale, anche per effetto dell’inflazione). E la stessa apertura al pubblico arriva con nutrite polemiche sulla sostenibilità finanziaria futura, visti i progressivi tagli ai sussidi già annunciati per i prossimi anni dalla regione di Bruxelles-Capitale.

Tuttavia, parlando con la stampa a pochi giorni dall’apertura, Boris Dilliès, il ministro-presidente della regione, si è detto convinto che Kanal farà della città «una destinazione culturale di rilievo internazionale», con visitatori stimati in oltre 500 mila all’anno: «Proprio come si va a Londra o a Bilbao per la Tate Modern o il Guggenheim, si verrà a Bruxelles per Kanal». La novità ha una tale portata che – «e non faccio il paragone alla leggera» – Dilliès la accosta all’Expo del 1958, la prima del secondo dopoguerra che alla capitale del Belgio ha lasciato in eredità l’iconico Atomium.

Da tempio dell’automobile a motore culturale. Per Kasia Redzisz, direttrice artistica dell’istituzione, «Kanal coniuga un forte ancoraggio locale e un’apertura internazionale, favorendo il dialogo tra le pratiche artistiche, le idee e i diversi tipi di pubblico, al di là delle frontiere». Non solo una meta turistica, insomma, ma un centro di produzione multidisciplinare, in grado ad esempio di commissionare opere originali e inedite agli artisti locali, obiettivo a cui Kanal intende dare priorità.

Ad accompagnare la creazione e il varo della nuova realtà brussellese è stato il Centre Pompidou di Parigi, chiuso per restauro fino al 2030. L’accordo di partenariato concluso nel 2017 (fino al 2031) consente a Kanal di avere accesso a una delle più importanti collezioni di arte moderna e contemporanea al mondo: da Henri Matisse a Pablo Picasso fino a Piet Mondrian, centinaia di opere in prestito dal Pompidou sono in mostra già da subito. Kanal, però, ha l’ambizione di non essere una succursale dell’istituzione parigina, ma una destinazione con una propria identità. In grado, ad esempio, di dialogare con la complessa storia belga, con uno sguardo critico alla propaganda coloniale che imperava negli anni di costruzione del sito Citroën, oppure facendo i conti con i cantieri eterni e le sfide di un contesto urbano attuale, dalla crisi climatica al diritto alla casa.

Che sia Bruxelles a ospitare questo nuovo polmone artistico-culturale non è un caso, secondo Yves Goldstein, il direttore generale di Kanal prossimo a lasciare l’incarico dopo quasi dieci anni passati a dar forma al maxi-progetto. Crocevia dell’Europa unita, Bruxelles è cosmopolita nel Dna: è casa per 180 diverse nazionalità, espressione di culture e lingue diverse (con francese, olandese e inglese che nella zona del canale si sovrappongono naturalmente). Guidando la stampa tra gli intrecci di metallo e vetrate, Goldstein fa qualche passo indietro per farne più d’uno avanti. Basta guardare fuori. Siamo a pochissimi metri da Molenbeek, uno dei 19 municipi di cui si compone Bruxelles, per lungo tempo tra le aree più povere della capitale, destinazione di tante migrazioni, e da ultimo tristemente nota alle cronache perché da qui provenivano o vi avevano trovato rifugio alcuni responsabili degli attentati terroristici di Bruxelles del marzo 2016 e del novembre 2015 a Parigi. Uno stigma ancora radicato, nonostante Molenbeek sia oggi «il municipio con la popolazione più giovane della città, pieno di artisti e di fermento culturale. Ma certo, è pure quello con il più alto tasso di disoccupazione. È per questo che abbiamo voluto realizzare qui il progetto e non nei “soliti noti” luoghi» del centro città. Anche il rapporto con l’arte contemporanea vuole prendere le distanze dalla nicchia degli appassionati per dimostrare «che il suo linguaggio è per tutti». Con una sola linea rossa invalicabile, secondo Goldstein: «La persona è al centro del museo, un rifugio dove prendersi il tempo di disconnettersi. Non ci saranno schermi, intelligenza artificiale o codici QR da scansionare con lo smartphone» ma «persone, mediatori culturali per scardinare l’idea che l’arte contemporanea sia solo per pochi».