Invoca «la Vergine Maria, Regina della Pace», perché «accompagni il martoriato popolo ucraino, ne sostenga la speranza e interceda affinché giunga presto il giorno in cui le armi tacciano e la pace possa finalmente fiorire». Il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, presiedere la Messa annuale per la comunità ucraina nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. L’occasione è l’anniversario dell’Holodomor, la grande carestia voluta da Stalin fra il 1932 e il 1933 nell’Ucraina sovietica che aveva causato milioni di morti. «Il diritto al nutrimento, inseparabile dalla dignità della persona, non può essere subordinato a interessi di potere o strategie di guerra», spiega Parolin nell’omelia. E cita le parole pronunciate da Leone XIV all’Angelus dell’11 ottobre per dire che «il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra».

Ai piedi dell’altare la bandiera di Kiev accanto a quella dell’Europa. Nella celebrazione il segretario di Stato ricorda «tutte le vittime della guerra in Ucraina e il dolore di un popolo che desidera vivere libero e sicuro nella propria terra»; invita a pensare «ai prigionieri di guerra, ai civili detenuti, ai dispersi, ai bambini separati dalle famiglie, a chi attende da troppo tempo una notizia, una visita, un ritorno»; chiede che «il Signore illumini le coscienze di quanti hanno la responsabilità di decidere delle sorti dei popoli, affinché prevalgano il rispetto della dignità umana, la giustizia e la sincera volontà di costruire la pace». Una pace, aggiunge Parolin, «giusta, autentica e duratura». Ed evidenzia che serve impegnarsi «non soltanto per il tacere delle armi» ma anche per avere «condizioni di vita fondate sul rispetto del diritto internazionale e della sovranità delle nazioni che garantiscono lo sviluppo integrale di tutti i cittadini».

Ad organizzare l’appuntamento è l’ambasciata dell’Ucraina presso la Santa Sede, con l’ambasciatore Andrii Yurash che nel suo saluto finale ringrazia il Papa e la “rete” vaticana per la loro azione a fianco della popolazione piegata da quasi cinque anni di guerra. Al fianco del diplomatico anche l’ex presidente dell’Ucraina, Viktor Yushchenko, arrivato a Roma. «Il grido degli innocenti non svanisce nel nulla – sottolinea il cardinale segretario di Stato durante la Messa –. Se apparteniamo a Dio, nessun uomo può trattare un altro uomo come una cosa. E questa è la misura con cui valutare ogni decisione politica, ogni esercizio dell'autorità, ogni rapporto tra i popoli». Poi Parolin denuncia «la gravità di ogni potere che pretende di disporre arbitrariamente della vita altrui».

Al mattino, nei Giardini Vaticani, viene piantato e benedetto un viburno rosso (kalyna), uno dei simboli più conosciuti della cultura e dell’identità nazionale ucraina, dono del Paese a Leone XIV e alla Santa Sede. Presente il cardinale Parolin che ricorda il costante impegno della diplomazia vaticana «a favore di una pace giusta e duratura», ma anche la solidarietà espressa di fronte alle sofferenze patite dalla popolazione. Il viburno, aggiunge il porporato, rappresenta un «segno duraturo della nostra fraternità, e il ricordo che le sofferenze e le prove sono vinte dalla fede in Cristo».