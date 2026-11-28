La base musicale è reggae mescolato a folk, il tono del testo scanzonato, ma la sostanza è profondamente politica: «Pourrions nous avoir du temps (...) pour draguer une des caissières qui bosse au Monoprix, pour faire du sport, pour boire un verre, s'occuper d'la qualité de l'air». L'autore reclama tempo per sé, per flirtare con le cassiere del supermercato, fare sport, pensare a soluzioni contro l’inquinamento atmosferico. Nel pezzo J'ai rien prévu pour demain, il gruppo francese Tryo esprimeva già trent'anni fa le sue preoccupazioni per una società ossessionata da una visione tossica del lavoro e poco attenta, invece, al benessere psicologico e alla salute del pianeta. Questa stessa canzone è oggi uno dei refrain ripresi dalla Gen Z nelle proteste che stanno attraversando le strade della Francia per chiedere interventi contro il degrado scolastico, il caro vita e, soprattutto, l'incertezza che incombe sul futuro della propria generazione. Una generazione disillusa, ma ancora idealista, tenace, tanto da non farsi condizionare dai lacrimogeni della polizia e dalle provocazioni dei casseurs. Resistente, pur di restare in piazza qualche minuto in più per ascoltare i brani suonati dall'Orchestre du Nouveau Monde: perché si sa, la musica è anche un atto politico, in Francia forse più che altrove. L'orchestra sinfonica militante ha eseguito musiche provenienti dall'universo cinematografico della cultura giovanile, come l’eroica Marcia della resistenza di Star Wars o l'ipnotico Canto della rivolta di Hunger Games, già usato dall’ungherese Péter Magyar nella sua campagna elettorale contro il regime illiberale di Viktor Orbán. Tra i ritornelli risuonati nei boulevard parigini c'è stato anche spazio per un canto iconico come Emmenez-moi, in cui nel 1968 Charles Aznavour vagheggiava una fuga dalla miseria della quotidianità verso terre soleggiate: un pezzo che ha anche infiammato le partite dei Bleus durante l'ultimo mondiale di calcio e che, con quel suo «emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil» comunica una malinconia di fondo che trova risposte nell'evasione dalla realtà.

Di pari passo con la richiesta di garanzie per il futuro, nei giovani manifestanti è anche emersa una certa consapevolezza delle sfide del presente. La colonna sonora scelta per i cortei, No title, è il grido di una generazione che, pur a fatica, vorrebbe costruire un rapporto più sano con le nuove tecnologie: tratto dal cortometraggio Technophobe dello youtuber Cyprien Iov, il brano è un inno alla libertà in cui la rabbia sociale si mescola alla nostalgia di un'infanzia immune dall'alienazione digitale. Dei brani cantati e ballati dalle piazze, a colpire sono soprattutto le melodie allegre, ritmate e decisamente orecchiabili. Già durante le proteste dei gilet gialli del 2018, i manifestanti avevano scelto come inno di battaglia On est là!, scritto sulle note dei cori da stadio dell'Olympique Marsiglia e del Lens. Un canto proteiforme, con un testo versatile che può essere modificato in base alle rivendicazioni del momento. Ma soprattutto, un brano brioso che vuole sganciare le mobilitazioni popolari dall'etichetta di "malcontento sociale", evidenziandone piuttosto il carattere propositivo. Grande protagonista delle manifestazioni di queste settimane, come sempre, è stata poi la Marsigliese. I video girati sui social mostrano vigili del fuoco che cantano l'inno arrampicati sulla Colonna di luglio in piazza della Bastiglia, ma anche cortei in cui si vede il leader della France Insoumise Jean-Luc Mélenchon intonare la Marsigliese con il pugno alzato. Il gesto del politico non è passato inosservato, anche perché si discosta molto dall'approccio intrapreso nei decenni scorsi dalla sinistra radicale. L'inno francese, che nasce come canto di guerra, è da sempre oggetto di numerose controversie e critiche da parte di chi lo ritiene un canto violento e razzista. A inizio Novecento i nazionalisti se ne sono appropriati, mentre la sinistra gli ha opposto l'Internationale, scritta nel 1871 da Eugène Pottier in risposta alla feroce repressione della Comune di Parigi avvenuta in quell'anno. In controtendenza rispetto al passato, da qualche mese Mélenchon ha avviato una nuova azione culturale che mira a strappare all'estrema destra del Rassemblement National il monopolio dei simboli nazionali. Primo tra tutti, la Marsigliese.

Se le nuove generazioni di manifestanti cercano linguaggi innovativi per esprimere il proprio dissenso, è anche vero che le proteste di oggi devono molto alla rivoluzione introdotta dal Maggio francese. Con i suoi canti di rivolta, il Sessantotto ha elevato la musica impegnata a strumento di azione politica diretta: una rivolta che risuona nelle parole di Renaud, allora studente sedicenne, che in Crève salope attacca frontalmente ogni forma di autorità costituita – paterna, scolastica, giudiziaria – indirizzandole l'insulto «muori, stronza!». Ai toni durissimi utilizzati dal primo Renaud si contrappongono i testi visionari dell'anarchico Léo Ferré, che mise in musica la rivolta studentesca combinando le istanze rivoluzionarie a una lirica dolce e raffinata. Emblema della sua poetica è Comme une fille, un brano in cui una giovane donna ribelle diventa metafora della strada parigina, spogliata dai manifestanti che divelgono i sampietrini per costruire le barricate. Senza dimenticare capolavori come La violence et l'ennui, dove Ferré attacca la morale borghese auto-definendosi un «trafiquant d'amour» o, ancora, Il n'y a plus rien, un brano intriso di sentimenti nichilisti in cui il cantante monegasco esprime tutta la sua disillusione per gli esiti del Sessantotto.