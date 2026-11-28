Dalla baia che guarda verso la Crimea, il pilota di droni ucraino fissa lo schermo, e capisce di non poter colpire l’artiglieria russa. Un uomo stacca a mani nude le assi di un capanno. Poco lontano una donna e un cane si riparano in un casolare dalle finestre infrante. Il villaggio è ancora abitato. Civili tra due fuochi, nella trappola sabbiosa di Kinburn. Dalla costa meridionale della regione di Mykolaiv anche di notte si vedono le parabole luminescenti dei colpi sparati dalle bocche da fuoco. Un sibilo sinistro, la saetta incendiaria che graffia il buio, poi la sabbia sbuffa nel punto in cui precipita il proiettile. Sulla sponda controllata dagli ucraini, al di qua di un braccio di mare dove galleggiano i detriti trascinati dal Dnipro, a pagare il prezzo dei combattimenti è soprattutto Ochakiv. Ma dall’altra parte, a due miglia di acqua che mulina dove il grande fiume si spinge nel Mar Nero, sono i fantasmi di Kinburn a chiedere una tregua. Un centinaio, secondo alcune fonti, duecento sostengono altri. Evacuarli dovrebbe essere una questione umanitaria. Invece sembra che dalle loro vite dipendano persino le sorti del conflitto nel sud. Tra la Russia che teme di aprire un varco per incursioni di Kiev in Crimea, e l’Ucraina che non vuole offrire spiragli a infiltrazioni russe via mare.

Dalle spiagge di Kinburn si domina lo sbocco al Mar Nero dei porti fluviali di Mykolaiv e Kherson. Prima dell’invasione la stretta penisola collegata via terra alla Crimea era soprattutto un luogo di villeggiatura, con i laghi salmastri, le distese di orchidee selvatiche, i boschi e gli uccelli migratori. «Non sono rimasti neppure i fiammiferi», racconta un abitante la cui famiglia è riuscita a lasciare la penisola. Prima della guerra, ricorda, in ciascuno di quei villaggi vivevano anche duecento persone. Adesso, stando alle testimonianze filtrate attraverso pochi e intermittenti canali informativi, ne sarebbe rimasto complessivamente un centinaio. Dalle abitazioni distrutte recuperano quel che resta del legname. Per scaldarsi devono smontare le case degli altri. Nel villaggio di Vasylivka, ai primi di novembre, 42 persone avevano già preparato i bagagli. Da tre mesi aspettavano di poter partire. Una famiglia ci ha provato. L’automobile è saltata su una mina. Si sono salvati tutti, ma non hanno più ritentato la fuga. Nei giorni scorsi sul monitor di un drone ucraino è comparso un piccolo drappo gialla e azzurro. Uno dei residenti l’aveva messo a penzolare sul tetto di casa. Gli artiglieri di Kiev vi hanno riconosciuto una supplica: non sparate. Da quegli stessi villaggi, però, le armi pesanti russe continuano a bersagliare la sponda opposta.

Il fumo sale nel cielo di Kinburn dopo un bombardamento: la popolazione dal 2024 vive tra due fuochi

Non sarebbe solo la guerra a impedire agli abitanti di andarsene. Il comando militare ucraino di Odessa accusa i russi di trattenere deliberatamente i civili per utilizzarli come scudi umani. La stessa denuncia è stata rilanciata da Oleksandr Pavlichenko, direttore dell’Unione Helsinki ucraina per i diritti umani. Già nel dicembre del 2023 le autorità militari di Kiev avevano denunciato il minamento del perimetro dei villaggi e la sistemazione delle artiglierie russe nei cortili delle abitazioni. Le immagini riprese dai droni documentano la vicinanza tra postazioni militari e abitazioni civili. D’estate gli abitanti erano sopravvissuti coltivando pomodori e cetrioli. Una donna riuscita a lasciare la penisola ha raccontato ai militari ucraini che non ci sono più neppure i cavalli che vivevano allo stato brado. Dice che i soldati russi li hanno abbattuti. «Non c’è pane, né zucchero, né farina». Un altro civile sarebbe disposto perfino a trasferirsi nella Crimea occupata pur di lasciare la penisola prima del gelo. A Heroiske, un modesto borgo di pescatori, c’era chi almeno riusciva a lanciare una lenza per procurarsi da mangiare. Poi due persone sono saltate sulle mine. Da allora nessuno è più tornato a pescare.

La due volte campionessa olimpica di scherma Olha Kharlan, originaria di Mykolaiv, ha rivolto un appello alla comunità internazionale e personalmente a Melania Trump perché intervenga per liberare i civili. «Le persone sono costrette a vivere in isolamento, senza assistenza adeguata né sicurezza», ha denunciato la schermitrice. Non sarà facile ripetere la tregua di Oleshky, sulla riva occupata del Dnipro, che ha permesso di evacuare quasi ottocento persone. Durante i sei giorni di sospensione dei combattimenti gli osservatori dell’Onu non hanno documentato vittime civili provocate dai bombardamenti nella regione di Kherson. Prima della guerra Yevhen Poltavchuk lavorava nella pesca. Nei primi mesi dell’invasione con la propria imbarcazione ha portato in salvo mille persone. Una volta ne caricò 120, rischiando di ribaltarsi. Oggi dirige «Kinburn Life», una fondazione che doveva essere naturalistica ma è diventata umanitaria. È riuscito ad avere notizie di una quindicina di connazionali a Pokrovka e una quarantina abbondante a Vasylivka. Li riassume così: «Prigionieri a casa loro». Anziani, in maggioranza. Alcune famiglie sono rimaste senza mangiare per giorni. Sopravvivono grazie a quel poco che i vicini possono ancora dividere. Secondo Poltavchuk, da oltre sei mesi non arrivano viveri né medicinali. «A un uomo che ha avuto un infarto è stato impedito di chiedere soccorsi», racconta Poltavchuk.

Alle spalle dei villaggi c’è la terraferma, anch’essa occupata dai russi, e più a sud la Crimea. È lungo questo tratto dell’Ucraina meridionale che si misura anche la capacità di Mosca di conservare il controllo della Crimea, annessa illegalmente nel 2014. Quattro anni fa avevamo seguito fin qui gli incursori della resistenza ucraina, a bordo di canoe a motore per dare battaglia tra le dune. Allora si combatteva per liberare la penisola. Oggi si tratta per liberarne gli abitanti. Ma negoziare resta in salita mentre la guerra non rallenta. Anche nel territorio di Mykolaiv, nella notte tra giovedì e ieri i raid russi hanno colpito stabilimenti produttivi e magazzini. Intanto Mosca ha attaccato nove regioni ucraine: dei 155 droni lanciati, 110 sono stati neutralizzati dall’aeronautica di Kiev, con almeno 6 morti e 25 feriti; centrate stazioni ferroviarie, locomotive, miniere di carbone, sottostazioni elettriche, abitazioni e dormitori. Dal 20 al 26 novembre lo Stato maggiore ha contato 1.150 combattimenti diretti e 1.653 bombe aeree guidate in sette giorni. Con le prime nevicate, sei regioni subiscono nuove interruzioni dell’elettricità. Il 21 novembre il presidente Zelensky ha indicato altre quindici località per le quali chiede analoghi accordi umanitari. Intanto i militari ucraini hanno chiamato «Santa» la missione umanitaria annunciata il 26 novembre. Preparano pacchi di pasta, zucchero, fagioli, carne in scatola, olio e medicinali. Si avvicina la festa di San Nicola, il 6 dicembre, quando secondo la tradizione i bambini ricevono i doni. Nei pacchi hanno messo anchei fiammiferi. Dmytro Lubinets, il commissario ucraino per i Diritti Umani, ha spiegato che attende il parere dei comandi militari prima di poter sottoporre ai mediatori americani la proposta di una tregua fino alla foce del Dnipro. Dove c’è chi vorrebbe scappare, o almeno ricevere un sacco di farina.