Durante l’omaggio floreale e la recita della supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa, Leone XIV ha posato per qualche istante lo sguardo sulla Vergine dipinta dal pittore siciliano Natale Carta. L’opera era stata realizzata seguendo con grande cura le indicazioni di Alphonse Ratisbonne, il giovane ebreo convertito dalla Vergine Maria proprio nella chiesa romana di Sant’Andrea delle Fratte, la prima delle cinque tappe scelte dal Pontefice per le visite pastorali alle parrocchie della diocesi di Roma nel periodo di Avvento. «Vengo come pellegrino, per invocare l’aiuto e l’intercessione della Vergine Maria in un momento difficile per la storia dell’umanità, segnato da guerre e da ingiuste disuguaglianze che mortificano la dignità umana», ha poi spiegato durante la Messa invitando i fedeli a unirsi a lui nella preghiera, nel giorno in cui ricorre la festa della Medaglia Miracolosa.

Leone XIV in preghiera davanti all’immagine della Madonna della Medaglia Miracolosa / Reuters

La basilica barocca si trova a due passi da piazza di Spagna, nel “salotto buono” di Roma, dove convivono sfarzo e povertà. Il centro della Capitale, ha affermato il Pontefice, è «come una tavola imbandita agli occhi del mondo: monumenti, palazzi, negozi, ristoranti, pellegrini e turisti da ogni continente. Attorno a questa tavola, però, vivono e lavorano persone che spesso rimangono invisibili. Ci sono poveri che dormono per strada, anziani rimasti soli; ci sono tanti fratelli e sorelle stranieri e lavoratori con salari che feriscono la loro dignità; ci sono commercianti che portano il peso di orari estenuanti e di un’incertezza economica crescente; infine ci sono turisti e pellegrini che arrivano con una domanda, a volte non espressa, di senso e di accoglienza. È proprio da qui che il Signore vuole far ripartire la festa dell’umanità». Accolto dal cardinale vicario Baldo Reina, dal vescovo ausiliare per il settore Centro Renato Tarantelli Baccari e dal parroco padre Giacomo D’Orta dell’Ordine dei Minimi che cura la pastorale della “Lourdes romana”, Leone XIV, il cui arrivo è stato annunciato da un fragoroso applauso dei fedeli assiepati dietro le transenne, prima di entrare in chiesa si è intrattenuto sul piazzale con tre bambini, Tommaso, Bianca e Armando, che gli hanno regalato lettere e raccontato del loro impegno in parrocchia. Hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana in questa «bellissima basilica», hanno spiegato, promettendo di impegnarsi «ad andare a Messa per continuare il loro cammino» desiderando «con tutto il cuore di essere testimoni della fede senza macchia e senza paura». Entrato in chiesa, il Papa ha raggiunto l’altare sul quale la Vergine apparve il 20 gennaio 1842 e ha deposto una composizione di rose bianche e gialle e ortensie bianche. Prima della celebrazione eucaristica è tornato davanti all’“Altare Privilegiatum” per la recita della supplica. Il Vangelo proposto nella memoria della Beata Vergine della Medaglia Miracolosa è quello delle nozze di Cana dove si manifesta «la missione di Maria» quella di «donarci il Figlio», il quale oggi chiede di porre nelle sue mani «un’umanità provata dalla perdita della pace, giovani che faticano a costruire il proprio futuro, famiglie in cui si è perso il dialogo, la solitudine di tanti nelle città». Ha esortato la comunità a mettersi «sempre» al servizio del prossimo, «in particolare dei più bisognosi, in modo tale che la bellezza del luogo in cui viviamo possa tradursi in una fede che si fa carità». Ha quindi implorato l’intercessione di Maria, «affinché in questo santuario i poveri trovino ascolto, gli stranieri accoglienza, i lavoratori rispetto, i pellegrini una luce di speranza». Inviti rivolti prima della Messa ai rappresentanti dei diversi gruppi parrocchiali incontrati in due sale adiacenti al chiostro che gli hanno illustrato le attività della parrocchia.

Prima di rientrare in Vaticano, il Papa si è intrattenuto con la comunità religiosa dell’Ordine dei Minimi. Padre Giacomo ha promesso al Pontefice «un rinnovato impegno di conversione e di apostolato» e, a nome della comunità, gli ha donato una Medaglia Miracolosa e l’icona della Vergine.