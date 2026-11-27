Sorpresa Corea del Sud, volano le nascite
di Luca Miele
Nei primi nove mesi dell’anno sono nati quasi 220.000 bambini, con un aumento record del 14,3% rispetto all'anno precedente. L'inversione di tendenza grazie al ritorno dei matrimoni e alle misure governative
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November 27, 2026
Sorpresa Corea del Sud. Quello che sembrava un inverno demografico, fatalmente irreversibile, si sta sciogliendo in una primavera di nuove nascite. I dati sono confortanti. Nei primi nove mesi dell’anno, nel Paese sono nati quasi 220.000 bambini, con un aumento record del 14,3% rispetto all'anno precedente. E, come scrive il Korea JoongAng Daily, la soglia di un figlio per donna - un livello che la Corea ha toccato l’ultima volta nel 2017 - potrebbe non essere più solo un miraggio.
Secondo le autorità di Seul, a settembre sono nati 25.113 bambini, con un aumento di 2.731 unità, pari al 12,2%, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La cifra rappresenta il dato più alto per il mese di settembre degli ultimi otto anni, mentre il tasso di crescita è il secondo più elevato mai registrato, dopo l'aumento del 16,6% di settembre 2007. Il numero di nascite mensili è in aumento su base annua da 27 mesi consecutivi. Nel terzo trimestre sono nati 73.091 bambini, con un aumento di 7.872 unità, pari al 12,1%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fin qui i dati. Ma è possibile individuare il mix di cause che ha spinto questa (imprevista) accelerazione? In cima alla lista, secondo la stampa sudcoreana, c’è il ritorno dei matrimoni. Dopo anni di calo, le nozze sono tornate a crescere nel 2023, sono balzate del 14,8% nel 2024 e sono aumentate ancora dell’8,1% nel 2025, arrivando a circa 240.000. Poiché le nascite seguono i matrimoni con un ritardo di uno o due anni, il risultato si sta concretizzando ora.
Per gli esperti c’è stato poi “un effetto di recupero” dopo la pandemia, che aveva rinviato cerimonie e congelato progetti di coppia. Il terzo ordine di fattori va, invece, cercato nelle politiche messe in atto dalle autorità di Seul, misure che si sono concentrate in tre aree in particolare: “l’equilibrio tra lavoro e famiglia, l’assistenza all'infanzia e nuove politiche per la casa – e a una campagna per incoraggiare le aziende a incentivare i dipendenti che diventano genitori”. Il governo sudcoreano apre la borsa. Secondo quanto riporta il Chosun Daily, “dal prossimo anno, il sostegno governativo per la maternità e la cura dei figli aumenterà significativamente, passando da 42,98 milioni di won coreani a 75 milioni di won coreani per bambino. Il governo prevede di investire 6.100 miliardi di won coreani – 800 miliardi di won in più rispetto all'anno precedente – in un pacchetto tripartito che copre matrimonio, maternità e cura dei figli, al fine di sostenere il trend positivo dei tassi di natalità”.
Tra le misure messe in campo c’è una maggiore flessibilità e durata del congedo parentale. Ciascun genitore ha diritto fino a 1 anno di congedo per ogni figlio (fino agli 8 anni di età o al secondo anno di scuola elementare del bambino). Se entrambi i genitori usufruiscono del congedo per almeno 3 mesi ciascuno, la durata massima individuale sale da 12 a 18 mesi (per un totale complessivo di 3 anni di congedo cumulabili dalla coppia per lo stesso figlio). La stessa estensione spetta di diritto ai genitori single e ai genitori di figli con disabilità grave.
Altro punto controverso: i costi (proibitivi) degli alloggi. Anche qui Seul è pronta a “guerreggiare”. In che modo? Offrendo più sostegno e maggiori soluzioni abitative. La nuova strategia demografica prevede “l'ampliamento del sostegno abitativo e finanziario adattato, come la fornitura di 571.000 unità abitative pubbliche per giovani, neosposi e famiglie con figli, e un contributo di 10 milioni di won (7.500 dollari) alla nascita del primo figlio”. Si pensa poi a “un sussidio fino a 20 milioni di won per i futuri genitori, a indennità per l'assistenza all'infanzia per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti e la rimozione della dicitura "nato fuori dal matrimonio" dai documenti di registrazione delle nascite”.
La primavera delle nascite continuerà a fiorire? Gli analisti invitano alla cautela: il rimbalzo rischia di essere temporaneo, e la spinta a esaurirsi, se non si risolvono i nodi strutturali - come la cultura aziendale iper-competitiva e i costi proibitivi dell'istruzione privata - che stringono la società sudcoreana.
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