Nei primi nove mesi dell’anno sono nati quasi 220.000 bambini, con un aumento record del 14,3% rispetto all'anno precedente. L'inversione di tendenza grazie al ritorno dei matrimoni e alle misure governative

Sorpresa Corea del Sud. Quello che sembrava un inverno demografico, fatalmente irreversibile, si sta sciogliendo in una primavera di nuove nascite. I dati sono confortanti. Nei primi nove mesi dell’anno, nel Paese sono nati quasi 220.000 bambini, con un aumento record del 14,3% rispetto all'anno precedente. E, come scrive il Korea JoongAng Daily , la soglia di un figlio per donna - un livello che la Corea ha toccato l’ultima volta nel 2017 - potrebbe non essere più solo un miraggio.

Secondo le autorità di Seul, a settembre sono nati 25.113 bambini, con un aumento di 2.731 unità, pari al 12,2%, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La cifra rappresenta il dato più alto per il mese di settembre degli ultimi otto anni, mentre il tasso di crescita è il secondo più elevato mai registrato, dopo l'aumento del 16,6% di settembre 2007. Il numero di nascite mensili è in aumento su base annua da 27 mesi consecutivi. Nel terzo trimestre sono nati 73.091 bambini, con un aumento di 7.872 unità, pari al 12,1%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Fin qui i dati. Ma è possibile individuare il mix di cause che ha spinto questa (imprevista) accelerazione? In cima alla lista, secondo la stampa sudcoreana, c’è il ritorno dei matrimoni. Dopo anni di calo, le nozze sono tornate a crescere nel 2023, sono balzate del 14,8% nel 2024 e sono aumentate ancora dell’8,1% nel 2025, arrivando a circa 240.000. Poiché le nascite seguono i matrimoni con un ritardo di uno o due anni, il risultato si sta concretizzando ora.

Tra le misure messe in campo c’è una maggiore flessibilità e durata del congedo parentale. Ciascun genitore ha diritto fino a 1 anno di congedo per ogni figlio (fino agli 8 anni di età o al secondo anno di scuola elementare del bambino). Se entrambi i genitori usufruiscono del congedo per almeno 3 mesi ciascuno, la durata massima individuale sale da 12 a 18 mesi (per un totale complessivo di 3 anni di congedo cumulabili dalla coppia per lo stesso figlio). La stessa estensione spetta di diritto ai genitori single e ai genitori di figli con disabilità grave.

La primavera delle nascite continuerà a fiorire? Gli analisti invitano alla cautela: il rimbalzo rischia di essere temporaneo, e la spinta a esaurirsi, se non si risolvono i nodi strutturali - come la cultura aziendale iper-competitiva e i costi proibitivi dell'istruzione privata - che stringono la società sudcoreana.