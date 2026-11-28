«Non è solo mafia», disse De Gennaro. Ecco perché aveva ragione

«Non è solo mafia», disse De Gennaro. Ecco perché aveva ragione

«Non è solo mafia». Basterebbe citare queste parole, sintesi di un appunto del 1993 di Gianni De Gennaro all’allora ministro dell’Interno Nicola Mancino, per capire la debolezza delle accuse mosse nei suoi confronti. O forse sono proprio queste parole che diventano urticanti e pericolose per chi vorrebbe ricondurre le stragi solo alla mafia. La procura di Caltanissetta aveva chiesto l’arresto di De Gennaro per depistaggio aggravato dal favoreggiamento della mafia, una contestazione enorme, rigettata dal giudice per le indagini preliminari. Ci occupiamo del periodo delle stragi, non di altre vicende della vita di De Gennaro che in questi giorni vengono citate, come se un’inchiesta su un episodio possa servire a giudicarne altri.

E allora facciamo un passo indietro, perché le questioni complesse non possono ridursi a semplificazioni banali. Il 23 maggio 1992 furono uccisi Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. Falcone era davvero amico di De Gennaro, non come tanti che lo diventarono soltanto il giorno della sua morte. Il 19 luglio 1992 fu il turno di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta. Poi le stragi del 1993 in Continente, cioè a Firenze, Milano e Roma. È a quel punto, il 10 agosto 1993, che De Gennaro scrive l’appunto per il ministro Mancino. Si tratta di un’analisi lucida e coraggiosa, in cui il poliziotto vergò conclusioni estremamente diverse rispetto alla pista minimalista della Procura di Caltanissetta, guidata da Giovanni Tinebra, della Mobile di Palermo, capeggiata da Arnaldo La Barbera e di colui che frequentava i luoghi dei mafiosi, Bruno Contrada.

Quindi, mentre c’era chi metteva in atto il depistaggio più grave della storia giudiziaria, convincendo – con umiliazioni e minacce - Vincenzo Scarantino, un piccolo criminale che nulla sapeva, a diventare il super pentito sulla strage di Via D’Amelio, lui indicava e approfondiva altre piste. Da un lato La Barbera, dall’altro De Gennaro. Due persone che, nonostante la voluta confusione di questi giorni, erano particolarmente distanti e appartenevano a due correnti diverse e contrapposte della Polizia.

Ancora, mentre c’era chi incontrava i boss in luoghi indicibili di Palermo, lui lavorava per arrestarlo. Da un lato Contrada, dall’altro De Gennaro.

Inoltre, mentre qualcuno a Roma avviava la trattativa con il mafioso Vito Ciancimino, dicendogli «Ormai c’è un muro contro muro, da una parte c’è Cosa nostra, dall’altra parte c’è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?»; lui era convinto che lo Stato dovesse proprio fare muro contro la mafia. Da un lato Mario Mori, dall’altro De Gennaro.

Ecco, per rileggere questa storia tremenda che nasce e finisce in Sicilia, bisogna indossare gli occhiali di quell’epoca e non decontestualizzare quei fatti. È De Gennaro, intercettato il 28 marzo 2025, a dire «a me quello che fa paura è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano».

Il riferimento è all’indagine «Mafia-appalti» della procura di Caltanissetta e alle tesi secondo cui tutte le responsabilità delle stragi fossero dei mafiosi, togliendo dal testo e dal contesto le altre forze occulte. Convinzioni opposte a quelle che trovarono spazio in una informativa (dal nome Oceano) ispirata da De Gennaro nel 1994, in cui veniva tracciato un unico disegno destabilizzante delle stragi con dentro, oltre ai mafiosi, la destra eversiva – Delle Chiaie, Bellini e Concutelli su tutti –, pezzi di servizi segreti e la P2 di Licio Gelli. Documento a cui sembra far riferimento De Gennaro in un’altra intercettazione con l’ex prefetto Guido Longo, quando risponde «glielo abbiamo scritto» alla riflessione «Il governo (Meloni, ndr) vuole azzerare alcuni aspetti investigativi emersi dagli anni ‘90 e che riguardano la destra eversiva che ha avuto il suo ruolo pesante».

Tesi che fanno ping-pong tra la procura di Caltanissetta e la commissione Antimafia, mirate a riscrivere la complessissima storia delle stragi e di chi le ha volute, aiutate e realizzate. D’altronde come si può pensare di analizzare quella che ha portato all’uccisione di Borsellino, senza collegarla a quella di Falcone o a quelle di Firenze, Milano e Roma? Nella notte tra il 27 e 28 luglio 1993, quella delle bombe nella Capitale, l’allora presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi gridò al colpo di Stato perché le linee telefoniche tra Palazzo Chigi e il Quirinale non funzionavano. Pensare che fosse opera dei mafiosi, nella migliore delle ipotesi provocherebbe grasse risate, ma purtroppo qui non c’è nulla da ridere. Qualcuno potrà anche tentare di riscrivere la storia di questi anni, ma non riuscirà a cancellarne le responsabilità.