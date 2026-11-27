«Non l’umanoide inteso come un oggetto di marketing o intrattenimento, ma un prodotto operativo e utile là dove c’è più bisogno per carenze di operatori, come l’industria o la sanità. È questa la visione che ci ha caratterizzato fin dall’inizio», così Fabio Puglia, co-fondatore e presidente di Oversonic Robotics, smonta immediatamente la percezione del robot come pura attrazione da fiera e ci riporta immediatamente all’impatto di queste tecnologie sull’economia reale e i contesti lavorativi. L’azienda italiana è nata nel 2020 a Besana in Brianza e già nel 2024 è stata l’unica azienda europea inserita da CB Insights tra i 13 “Leading Public Players in Humanoid Robotics” a livello mondiale per applicazioni industriali, insieme a giganti globali della robotica umanoide come Tesla e Boston Dynamics. Oggi ha un ufficio a Los Angeles per supportare la ricerca e lo sviluppo del business, i suoi robot sono certificati e stanno già lavorando in Europa, Stati Uniti e Asia. Un’espansione destinata a crescere dato che sono entrati già capitali importanti: solo mercoledì è stato annunciato l’ultimo ingresso nel capitale di Oversonic da parte di Angelini Technologies, la società del Gruppo Angelini Industries.

La scelta di investire nei complessi iter di certificazione e sicurezza rappresenta la vera barriera all’ingresso per i vari player, molti dei quali non vanno infatti oltre le prestazioni di intrattenimento. Oversonic è stata la sviluppatrice del primo robot umanoide cognitivo certificato autorizzato a operare in ambienti di fabbrica, con installazioni industriali. «Abbiamo iniziato con sei ingegneri e ora siamo arrivati a oltre 110», specifica per dare un’idea dell’evoluzione dell’azienda, che da giugno 2026 tra i nuovi investitori strategici ha già STMicroelectronics, Fondazione Enea Tech Biomedical e SpotInvest.

RoBee, così si chiama il loro robot da 140mila euro, percepisce l’ambiente circostante tramite telecamere e sensori, si muove in modo autonomo, comprende i comandi vocali e decide come eseguire un compito utilizzando la piattaforma software proprietaria. Il modello già venduto, appunto quello per applicazione industriale, opera nelle fabbriche, dove svolge compiti ripetitivi, fisicamente gravosi o potenzialmente pericolosi, a temperature tra 5 e 50 gradi, consentendo ai lavoratori umani di concentrarsi su attività che richiedono maggiore abilità e competenza.

Nel frattempo, però, l’azienda ha sviluppato una versione sanitaria, che sta partecipando a progetti di ricerca e sperimentazione in contesti clinici, come la Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma – dove un team multidisciplinare di specialisti in neuroriabilitazione, medici, ricercatori e ingegneri di Oversonic sta lavorando a un progetto di neuroriabilitazione – e Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute di Lecco, dove invece è attiva una collaborazione che coinvolge anche il Politecnico di Milano e mira a integrare RoBee nei percorsi di riabilitazione per pazienti con patologie neurologiche. La versione sanitaria è in sperimentazione clinica anche in terapia intensiva pediatrica a Bergamo. Rispetto ai robot mobili attualmente presenti negli ospedali, che spesso si limitano a dare informazioni tramite un tablet, RoBee compie attività pratiche in maniera continuativa e precisa. L’umanoide accompagna i pazienti nelle palestre di riabilitazione e tra le stanze, consegna i farmaci e ricorda loro le terapie, conversa con i malati e trasmette messaggi al personale. «Ci troviamo di fronte a un operatore sanitario di primo livello che nel frattempo raccoglie dati per migliorare la neuroriabilitazione», sintetizza il presidente di Oversonic, che vede però il futuro di questo robot sempre a supporto del personale umano.

Il valore di RoBee, spiega ancora Puglia, risiede nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale locali e specializzati anziché generalisti. «Non deve essere la tecnologia che in qualche modo si autodetermina, ma deve essere chi l’ha studiata e introdotta a continuare a guidarla», evidenzia, riflettendo sul fatto che, anche dal punto di vista delle implicazioni etiche, «noi come europei possiamo creare una tecnologica più umanistica e un sistema più sicuro non soltanto da un punto di vista meccanico, ma anche nella modalità di interazione con le persone». L’ingresso sul mercato della versione sanitaria è previsto verso la fine del 2027. Entro il 2028, aggiunge, probabilmente vedremo questa tipologia di robot muoversi tra le corsie, a partire da quelle degli Stati Uniti. «Ma da soli non si riesce ad aprire un mercato», conclude Puglia, che spera di vedere sempre più player, perché aumentino le possibilità nel settore sanitario, come sta iniziando ad accadere in quello industriale: «Così la gente inizierà a vedere soluzioni nuove e ad affidarsi».