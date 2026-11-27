Il nuovo crossover cinese distribuito da Stellantis convince per abitabilità, comfort e consumi contenuti. Due batterie, autonomia fino a 382 km e un prezzo accessibile. Qualche riserva sull'elettronica di bordo

L'aspetto più interessante della Leapmotor B03X è che per valutarne la convenienza si può anche dimenticare, almeno per un momento, che sia un'auto elettrica. Basta ragionare su quanto costa, quanto spazio offre, come si guida e cosa ci si porta a casa. Ed è proprio su questo terreno, quello delle automobili "normali" destinate a persone normali, che l'industria cinese sta diventando un problema serio per quella europea.

Com'è. Lunga 4,27 metri, la B03X - crossover del marchio distribuito da Stellantis - non ha particolari ambizioni estetiche. È gradevole senza essere memorabile, ma ha il pregio di sfruttare molto bene le proprie dimensioni. Dietro viaggiano comodi anche gli adulti, il pavimento è piatto e le sedute posteriori possono essere sollevate per trasportare oggetti ingombranti. Una di quelle piccole invenzioni intelligenti che valgono più di molti effetti speciali digitali. Il bagagliaio da 405 litri dispone inoltre di un vano supplementare da 105 litri sotto il piano di carico. La qualità percepita degli interni è superiore a quanto il prezzo lascerebbe immaginare. Meno convincente è la scelta, ormai quasi obbligatoria sulle auto cinesi, di delegare quasi tutte le funzioni a uno schermo, in questo caso da 14,6 pollici. Anche per modificare l'intensità della frenata rigenerativa occorre navigare nei menu. La tecnologia dovrebbe semplificare la vita di chi guida, non chiedergli di imparare un altro mestiere.

Come va. Su strada si apprezza il lavoro di messa a punto effettuato dagli ingegneri di Stellantis a Balocco. La B03X privilegia il comfort, digerisce bene le irregolarità dell'asfalto ed è piacevolmente silenziosa. Lo sterzo è molto leggero, una virtù in città e un po' meno quando si alza il ritmo. La carrozzeria si corica nelle curve più impegnative, mentre alcuni sistemi di assistenza alla guida risultano eccessivamente zelanti. Nulla che comprometta la vocazione familiare della vettura, ma margini di miglioramento ce ne sono.

Motori e consumi. Con 197 CV nella versione più potente, la B03X scatta da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. Più interessanti, però, sono i consumi. Nelle prime prove su percorsi prevalentemente urbani ed extraurbani sono stati rilevati valori compresi fra 11 e 13,5 kWh per 100 km circa. Risultati incoraggianti, da verificare sulle lunghe percorrenze autostradali e con temperature invernali più rigide. Due le batterie, entrambe al litio-ferro-fosfato: da 39,8 kWh per 292 km di autonomia dichiarata e da 53 kWh per 382 km. Quest'ultima può ricaricarsi dal 10 all'80% in 21 minuti nelle condizioni ottimali se collegata a una colonnina in corrente continua, altrimenti occorreno quasi 5 ore.

Prezzi. Il listino italiano va da 24.900 a 29.400 euro. È qui che la B03X diventa qualcosa di più di una buona elettrica cinese. Perché a queste cifre il confronto non è più soltanto con le concorrenti a batteria, ma con decine di modelli a benzina e ibridi. E perché, per convincere gli automobilisti a cambiare abitudini, un prezzo ragionevole resta un argomento molto più efficace di qualsiasi predica sulla transizione ecologica.