Nella ex roccaforte socialista, gli operai sono diventati lavoratori temporanei, assediati da un costo della vita proibitivo. E domenica alle urne potrebbero “tradire” Sánchez. «Qui si è formato un “nuovo proletariato”: una categoria di persone perennemente precarie».

La centralissima Calle de la Iglesia sintetizza in 350 metri la trasformazione di Alcorcón negli ultimi settant’anni. Appena oltre la chiesa di Santa María La Blanca, da cui prende il nome, spunta il “Bazar alimentario”, emporio cinese dove si trova un po’ di tutto. A fianco, “La Vulcaneña”, specializzata in piatti latinoamericani. Poi “Frutas ricas”, negozio di frutta e verdura gestito da bengalesi. Alla fine, quasi sbucando in Plaza de España, c’è, da trent’anni, “Horno Gómez”, un panificio artigianale, come precisa l’insegna. «Una delle poche rimaste», si lamenta Jose, il proprietario. «Paghiamo troppe tasse – afferma il panettiere prima della chiusura –. E poi c’è la delinquenza». Il municipio, in realtà, è considerato tra i più sicuri della provincia o Comunidad de Madrid. Quest’anno ha registrato 46,2 infrazioni penali ogni mille abitanti, 9.6 punti in meno della media della provincia e oltre venti sotto quella della capitale. I delitti, però, stanno aumentando con una velocità maggiore al resto della zona: +30,2 per cento tra gennaio e marzo.

A José non interessano i dati, vuole un “cambiamento” drastico. Domenica, dunque, alle elezioni generali non ha dubbi: per la prima volta, sceglierà Vox. Il suo sostegno alla formazione d’ultradestra è minoritario ad Alcorcón, cuore pulsante del “cinturón rojo”, la fascia di una decina di Comuni limitrofi a sud-ovest di Madrid. Sobborghi operai nati negli anni Sessanta e Settanta dalla grande fuga dalle poverissime campagne spagnole nella disperata ricerca di lavoro nelle industrie emergenti. La roccaforte socialista in una Comunidad generalmente conservatrice, governata a livello locale, da 35 anni, dal Partito popolare (Pp). «Poiché non circonda l’intero perimetro della capitale, più che “cintura”, è un arco. Il “rosso”, inoltre, si è diluito ed è stato affiancato da altri colori», spiega Fernando Miguel Vidal Fernández, sociologo della Pontificia Università Comillas.

L’azzurro Pp ha cominciato ad insinuarsi a macchia di leopardo fin dalla fine degli anni Novanta. Dopo il crack economico del 2008, si è aggiunto il viola della sinistra radicale di Podemos, poi Sumar, infine il Frente amplio. Nell’ultimo decennio è sbarcato anche il verde di Vox, passato da mezzo punto percentuale scarso nel 2015 a oltre il 12 per cento del 2023. Il nuovo panorama politico riflette l’evoluzione socio-economica. Molte delle vecchie fabbriche metallurgiche, tessili, di materiali per l’edilizia hanno chiuso o sono state riconvertite in centri di distribuzione, trasporto, commercio all’ingrosso. Gli operai sono diventati lavoratori temporanei nei servizi, con stipendi inadeguati rispetto al costo della vita, in primis della casa. «Sono questi ultimi il “nuovo proletariato” del neoliberalismo del XXI secolo – afferma Vidal Fernández -. Una categoria perennemente precaria».

Nel frattempo, l’esodo interno ha lasciato il posto alla migrazione, infintamente minore, dall’altra sponda del Mediterraneo e dell’Atlantico. Nell’ “arco rosso”, gli stranieri sono meno del 15 per cento della popolazione, tre punti in meno della capitale. Questa manodopera in genere poco qualificata, però, da queste parti, viene vista – più o meno strumentalmente – come “concorrenza” per gli impieghi volatili dell’economia terziarizzata. Il mix di fattori, alimentato da opposte propagande sui social, è la fucina della “grande rabbia” che per Andrea Rizzi, analista di un referendum tra «buona politica e la cattiva educazione». «È stata una grande festa. Alcorcón ha le idee chiare sul presente e sul futuro. Siamo un municipio di lavoratori e di lavoratrici che crede nel valore del noi, della comunità, della solidarietà», dice la sindaca socialista Candelaria Testa Romero, avvocata ed economista 44enne, mentre illustra le politiche «perché la gente possa vivere e lavorare ad Alcorcón». Dunque l’edilizia sociale, con il piano per la costruzione di 22.230 case destinate ad affitti calmierati, tra 350 e 400 euro al mese, meno della metà del prezzo di mercato. E i progetti per attrarre investimenti nell’high tech, nella cultura e nella ricerca. «Siamo già tornati ai livelli di disoccupazione pre-crisi del 2008», sottolinea la prima cittadina, ottimista sull’esito del voto. Nonostante il recupero delle ultime settimane, in realtà, il Psoe, stimato al 29 per cento nei sondaggi, ha ancora due punti di svantaggio rispetto ai popolari, guidati da Alberto Núñez Feijóo. Anche se dovesse spuntarla, poi, difficilmente un’eventuale coalizione delle forze progressiste avrebbe più seggi dell’alleanza tra Pp e Vox, a quota almeno 17 per cento. Per questo “la battaglia di Madrid” è chiave per vincere. . Nell’ “arco rosso”, gli stranieri sono meno del 15 per cento della popolazione, tre punti in meno della capitale. Questa manodopera in genere poco qualificata, però, da queste parti, viene vista – più o meno strumentalmente – come “concorrenza” per gli impieghi volatili dell’economia terziarizzata. Il mix di fattori, alimentato da opposte propagande sui social, è la fucina della “” che per Andrea Rizzi, analista di El Pais , sono la cifra distintiva delle attuali votazioni spagnole, le prime del “super-ciclo elettorale” che nel giro di un anno potrebbe ridisegnare la mappa dell’Europa. Francia, Polonia, Italia, Estonia, Finlandia, Grecia e Slovacchia rinnoveranno i rispettivi Parlamenti nazionali mentre la Germania si recherà alle urne per le regionali. Il premier socialista Pedro Sánchez, l’ultimo progressista al potere nell’Unione, sfavorito dopo otto anni di governo, non si rassegna a fare da apripista “all’onda ultrà” nel Continente. Proprio ad Alcorcón, nel palazzetto dello sport Los Cantos, il 15 novembre, il leader del Psoe ha aperto la campagna di fronte a oltre 5.500 militanti. Sventolando la bandiera nazionale – spesso utilizzata nei comizi di Vox – ha presentato il voto di domenica come. «È stata una grande festa. Alcorcón ha le idee chiare sul presente e sul futuro. Siamo un municipio di lavoratori e di lavoratrici che crede nel valore del noi, della comunità, della solidarietà», dice la sindaca socialista Candelaria Testa Romero, avvocata ed economista 44enne, mentre illustra le politiche «perché la gente possa vivere e lavorare ad Alcorcón». Dunque l’edilizia sociale, con il piano per la costruzione di 22.230 case destinate ad affitti calmierati, tra 350 e 400 euro al mese, meno della metà del prezzo di mercato. E i progetti per attrarre investimenti nell’high tech, nella cultura e nella ricerca. «Siamo già tornati ai livelli di disoccupazione pre-crisi del 2008», sottolinea la prima cittadina, ottimista sull’esito del voto. Nonostante il recupero delle ultime settimane, in realtà, il Psoe, stimato al 29 per cento nei sondaggi, ha ancora due punti di svantaggio rispetto ai popolari, guidati da Alberto Núñez Feijóo. Anche se dovesse spuntarla, poi, difficilmente un’eventuale coalizione delle forze progressiste avrebbe più seggi dell’alleanza tra Pp e Vox, a quota almeno 17 per cento. Per questo “la battaglia di Madrid” è chiave per vincere.

«Nella provincia più popolosa della Spagna – oltre sette milioni di abitanti – si elegge un record di 38 deputati. Ed è anche un “termometro politico” poiché qui si candidano i leader nazionali», dice Paolo Gerbaudo, teorico politico dell’Università Complutense. «C’è una forte mobilitazione per difendere le conquiste sociali ottenute», racconta Manuel Martínez, presidente La Viña di Entrevías, nel distretto di Vallecas, frammento del “Cinturón” dentro i confini della capitale. L’associazione, da 52 anni, rappresenta gli interessi dei 35mila abitanti. «Prima era la mancanza di acqua, luce, asfalto. Ora la scomparsa dei commerci trasformati in appartamenti per turisti in seguito alla semplificazione della procedura. In un decennio, ha chiuso il 70 per cento dei negozi», aggiunge. Dall’altra parte dei binari del treno, Las Glorietas, una delle vie principali di El Pozo di Vallecas, è una successione di serrande abbassate. «E non solo perché è ora di pranzo», scherza Juanjo, bancario in pensione di 73 anni. Las Ramblas è un’eccezione. Il bar, con i tavolini tondi di legno, il bancone con esposto cibo casereccio, è il centro di aggregazione del quartiere. I clienti scherzano con Juan il barista. «Va tutto bene finché non si parla di politica – conclude Juanjo –. Sanno che voto socialista ma non tocco il tema. La propaganda d’odio ha trasformato il Paese in una polveriera».