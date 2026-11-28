“Sarà meglio per voi che veniate alla festa”. Non un invito ma una minaccia piena di sottintesi, quella che i tre fratelli Gulin ricevettero la sera del 29 novembre 1946, 80 anni fa oggi. Umago non era più Italia e non era ancora ufficialmente Jugoslavia: situata nella cosiddetta Zona B, quella parte di Istria già occupata dai titini ma fino al 1954 in via non definitiva, viveva in un limbo di crescenti tensioni, sotto il terrore dei “liberatori”. Meglio rigare dritto e fare ciò che il partito e il tribunale del popolo comandavano. Così verso le 21, dopo una giornata di lavoro al mulino e all’oleificio di famiglia, Giovanni, 49 anni, Ferdinando, 37, e Germano, 36, uscirono di casa per celebrare la “Giornata della Repubblica jugoslava” comandata dal regime. Nessuno li vide più.

A casa era rimasto il padre Giovanni, 77 anni, capostipite della famiglia e di nove figli, fondatore di un impero imprenditoriale partito dal nulla e arrivato, con il duro lavoro, a possedere la grande casa padronale, un mulino all’avanguardia dotato di macchinari modernissimi fatti arrivare da Padova, l’oleificio, il bestiame, campi di grano, vigne e ulivi. E insieme a lui, ad attendere i tre fratelli Gulin c’erano le loro tre mogli e i sei bambini, la più piccola Silvana, 14 mesi, figlia di Ferdinando. La mattina del 30 novembre fu Idria, la moglie del fratello maggiore, a recarsi dalla polizia per denunciare la scomparsa dei tre giovani uomini e in meno di un’ora la casa dei Gulin fu invasa dalla milizia popolare e da agenti della Ozna, la polizia politica di Tito. “Tutti i miei familiari furono perquisiti e interrogati con i metodi della Ozna: mio nonno, mia mamma e le altre due mogli, i miei cuginetti – racconta Silvana, che oggi ha 81 anni ed è esule a Trieste –. Erano tutti accusati di sapere dove fossero mio papà Ferdinando e i suoi fratelli. Alla fine ci dichiararono in arresto e ci chiusero in casa, sprangando con assi tutte le finestre e gli ingressi, e mettendo alla porta una guardia armata di mitra, nessuno poteva uscire e nessuno entrare”. La gente del posto portava aiuti e alimenti, ma tutto veniva perquisito, persino il latte era passato in un colino per controllare che non contenesse biglietti da fuori. “Restammo prigionieri per 52 giorni – continua Silvana – e tutte le nostre cose, compresa la biancheria, i cibi della dispensa, le lenzuola, persino i fazzoletti da naso, furono ammassate in una stanza poi sigillata”. Gli interrogatori erano pressanti, a suo fratello che aveva tre anni una guardia chiese se in casa ci fossero armi “e lui rispose di sì, erano nella culla di sua sorella… che ero io. Così ebbi anch’io la mia perquisizione e nella culla trovarono la pistola giocattolo di legno che papà gli aveva costruito. Solo il 18 gennaio dell’anno successivo ci riaprirono le porte”. L’obiettivo era convincere la gente di Umago che i tre fratelli erano fuggiti e che le mogli erano complici. Tutta Umago era sotto choc, i Gulin erano molto noti come onesti lavoratori, in tempi normali i contadini istriani con i loro carri di olive e grano da macinare restavano in coda per giorni e notti davanti al mulino in attesa del loro turno, e la ditta Gulin aveva dato lavoro a decine di coloni e operai. Non solo: durante la guerra da poco finita Giovanni e i suoi figli, gente di fede, avevano donato olio e farina a chi era nel bisogno. “Insomma, era il ribaltamento della verità, la vittima diventava il colpevole”, commenta Silvana Gulin. Un metodo tipico delle dittature.

Il periodo, il 1946, è lo stesso di tante sparizioni e persecuzioni in Istria per mano del regime comunista da poco insediato: tra le numerose vicende di sangue innocente versato, il sacerdote don Francesco Bonifacio (oggi beato), sequestrato l’11 settembre del 1946, anche lui in un agguato, per essere giudicato come “nemico del popolo”, invece sgozzato ancora prima di giungere al “processo” e il suo corpo fu fatto sparire. In tutta la Zona B i sistematici atti di terrore fecero sì che, chi ne aveva i mezzi e il coraggio, fuggiva clandestinamente verso la Zona A (nella quale era compresa l’enclave della città di Pola) presidiata dalle truppe anglo-americane. Anche per Giovanni, Ferdinando e Germano, quindi, i titini cercarono di far passare la versione della fuga, nonostante il fatto che mai avrebbero abbandonato le loro mogli e i bambini, e che comunque non furono mai più ritrovati.

Un’altra grave sciagura si era già abbattuta sulla famiglia tre anni prima, nel tragico settembre 1943, dopo l’Armistizio, quando nell’Istria italiana scorrazzavano sia i nazisti (dall’8 settembre diventati improvvisamente i nemici) sia i titini, entrambi feroci contro la popolazione civile: Marco, 15 anni, scomparve nel nulla, non si è mai appurato se rastrellato dai tedeschi o dai partigiani di Tito. Studiava a Udine ed era tornato a casa in vacanza solo per qualche giorno. Mai la famiglia Gulin avrebbe immaginato che a breve la stessa fine sarebbe toccata a suo padre e agli zii, e che l’impero creato da nonno Giovanni e dai figli lavorando giorno e notte sarebbe affondato nel vandalismo più insensato. “Il 18 gennaio del 1947 ci riaprirono le porte – riprende il racconto di Silvana – ma tre settimane dopo ci diedero 48 ore per lasciare la grande casa che il nonno aveva eretto, in cui le nostre famiglie vivevano tutte insieme, e dove io stessa sono nata”. Un esproprio in perfetto stile comunista ma ben poco proletario, poiché gli ariosi ambienti furono attribuiti a un ufficiale della Marina jugoslava e ad altre famiglie di militari, “così rozzi che spaccavano la legna sul parquet della cucina”. I modernissimi macchinari del mulino furono fatti a pezzi o rubati e a farne le spese fu la popolazione, che non sapeva più dove portare le olive e il grano a macinare. Il patriarca Giovanni e i familiari rimasti in vita, espropriati di tutto, continuarono a lavorare insieme ai loro ex coloni ed operai, come dipendenti.

La paura cucì le bocche, a Umago il nome dei Gulin era meglio non pronunciarlo e su di loro calò il silenzio. “Anche in casa nostra e tra gli amici e i parenti si parlò ben poco – testimonia Stefania –, per timore di spie e delatori: se a comandare erano gli jugoslavi, a denunciare e fare da guida ai titini erano alcuni italiani locali di fede comunista”. Come sempre càpita in queste storie, i nomi dei responsabili non vengono pronunciati, ma sotto le ceneri covano come braci mai spente e ancora oggi c’è chi a Umago li indica uno per uno, nomi e pure cognomi, spesso italiani, “ma non li scriva, è ancora pericoloso…”, si dice in genere. Oppure si preferisce tacere perché “sono ancora vivi i figli, meglio lasciar tutto così”. È la congiura del silenzio. “Io stessa non mi sono mai accorta che non avevo un papà”, ammette pure Silvana, “perché in casa nessuno parlava dell’accaduto e io crescevo pensando che fosse normale avere solo il nonno”.

Ma nel 1952 il cuore provato del nonno smise di battere. L’anno dopo le autorità diedero un lavoro alla sorella maggiore di Silvana, Maria (oggi 93 anni, triestina), nella fabbrica Arrigoni di sardine, e in banca alla cugina Lina (morta a Trieste nel 2004) “per la sussistenza di tutti noi… che generosi! Anche mia mamma e le zie fecero ogni genere di lavori per crescere noi figli e mettere via i soldi necessari a pagare il permesso di partire dalla Jugoslavia”. Le vessazioni infatti continuavano estenuanti: Maria a causa del rifiuto a partecipare a una manifestazione di piazza organizzata per inneggiare al comunismo venne trascinata presso la famigerata Ozna di Buie (gli stessi uffici in cui nel 1946 fu imprigionato anche il fratello di don Francesco Bonifacio, reo di cercare il sacerdote sparito: la zona è la stessa) e lì costretta con una pistola alla schiena a “confessare” che Ferdinando, padre suo e di Silvana, se n’era andato in Italia. Invece la cugina Mercede, figlia di Germano (il più giovane dei tre fratelli scomparsi), approfittando di un permesso di espatrio di tre giorni si rifugiò a Trieste e non tornò più, così sua madre fu più volte portata alla Ozna di Buie e costretta a pagare la multa per il “mancato rientro” della figlia. “Mentre io, che a 6 anni avevo frequentato la prima elementare, a 7 anni fui rimandata di nuovo in prima perché la legge diceva che chi era nato dopo il giugno del 1945 era costretto a frequentare le scuole jugoslave e quindi a ricominciare da capo. Ero piccolina ma ricordo bene il camion con gli altoparlanti che andava avanti e indietro per le strade gridando slogan e canzoni comuniste: io ero a casa con la varicella e guardavo dalla finestra. Per fortuna durò poco”.

Perché nel 1955 le tre famiglie dei fratelli Gulin, o quel che ne restava, ebbero il permesso di partire. Del loro immenso patrimonio (stimato in cento milioni di lire dell’epoca) tutto era stato espropriato, su un camion caricarono le poche masserizie chiuse in cassoni inchiodati (proprio come nel 1947 avevano fatto i polesani svuotando la città di Pola in poche settimane) e scapparono per sempre a Trieste. “Ricordo la nostra mucca, poverella, che ci seguì dietro al camion fino al confine – mormora Silvana –, dove una drugarica (compagna, ndr) mi fece una brutta visita corporale… non ero abituata. Una volta in Italia, restammo per 5 anni ammassati nella promiscuità dei campi profughi, fu durissima, ma bisognava rimboccarsi le maniche e farcela”.

Nessuno dei Gulin si era mai immischiato nella politica, nessuno era stato iscritto al fascismo, nessuno aveva vestito la camicia nera o ricoperto ruoli di partito, nessuno aveva colpe da scontare. La loro eliminazione non è legata dunque a vendette ideologiche, e nemmeno a questioni etniche (come detto, alcuni dei delatori erano italiani, proprio come lo erano numerosi aguzzini nel caso di don Bonifacio): si trattò banalmente, volgarmente, di esproprio. I Gulin erano abbienti e per rubare il frutto del loro lavoro andavano soppressi. Poi l’essere italiani sarà stata un’aggravante.

Giustizia non l’avranno mai, e nemmeno sepoltura, ma da qualche anno nel Giorno del Ricordo alcuni umaghesi che non dimenticano depongono sul mare una corona di fiori... in quel mare qualcuno bisbiglia che i loro corpi furono gettati. “A questa piccola cerimonia partecipiamo anche noi figli, veniamo da Trieste con un fiore in mano e pensieri di pace nel cuore”, conclude Silvana. Che mai in vita sua ha visto piangere sua mamma: “Nessuno nella nostra famiglia ha mai pronunciato una parola d’odio”.