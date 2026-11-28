L a commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid dovrebbe dirci che cosa abbiamo imparato dalla pandemia e se siamo pronti ad affrontarne un’eventuale altra. Ma lunedì 23 novembre, a mezzogiorno circa, si discuteva d’altro. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, aveva appena proposto a Giuseppe Conte di andare insieme a Montecitorio, dimettersi tutt’e due per potersi denunciare a vicenda. La seduta è stata sospesa. Ma dodici minuti dopo è ripresa, come se niente fosse. Eppure la commissione ha davanti a sé un compito serio. Un compito che è aggravato da una difficoltà rilevante, una trappola che la psicologia studia ormai da cinquant’anni. In italiano parliamo del “senno di poi”. Gli studiosi lo chiamano “ hindsight bias ”. Una volta che sappiamo come è andata a finire, ci convinciamo che prevederlo sarebbe stato facile. I primi studi risalgono alla metà degli anni ’70 del secolo scorso. Lo psicologo Baruch Fischhoff fece leggere a diversi gruppi di persone lo stesso breve racconto di una guerra combattuta nell’Ottocento tra gli inglesi e i Gurkha. Cambiava solo l’ultima riga. Ad alcuni si diceva che avevano vinto gli inglesi, ad altri che avevano vinto i Gurkha; un terzo gruppo non sapeva com’era finita. Poi a tutti si chiedeva quanto fosse probabile, alla vigilia, una vittoria inglese. Chi ignorava il finale rispondeva più o meno una possibilità su tre. Chi aveva appena letto della vittoria inglese, quasi sei su dieci. Quasi il doppio. E a chi sapeva della vittoria dei Gurkha sembravano più convincenti i dettagli che giocavano a loro favore. Basta cambiare l’ultima riga, e tutta la storia, riletta da capo, sembra andare in un’altra direzione. Fischhoff notò anche un’altra cosa. Chi conosceva il finale non si accorgeva di esserne stato influenzato.

Il lavoro delle commissioni d’inchiesta si svolge sempre oltre quell’ultima riga. Quella americana sugli attentati dell’11 settembre lo riconobbe apertamente nel suo rapporto finale. Una volta noto il risultato, leggiamo, la strada che vi ha condotto appare così illuminata da lasciare in ombra tutto il resto. Non era un modo per assolvere qualcuno. Il rapporto documenta omissioni precise. Due dei futuri dirottatori erano già noti alle autorità americane, che non li inserirono per tempo nella lista delle persone da sorvegliare. Ma ora noi, a fatti avvenuti, possiamo scrivere con certezza “due dei futuri dirottatori”. L’analista che aveva quei nomi sulla scrivania, in mezzo a molti altri, ha mai avuto questa possibilità. Non possiamo valutare sulla base di informazioni che si sono rivelate successivamente le scelte compiute da coloro che tali informazioni non le avevano. Oggi sappiamo cos’ha significato l’epidemia di Covid. Chi era chiamato a prendere le decisioni in quei giorni drammatici non poteva godere di questo privilegio.

Nella Commissione Covid il senno di poi è scritto già nella legge che l’ha istituita. L’articolo 3 le chiede di accertare perché il piano pandemico del 2006 non fu aggiornato, perché non fu attivato, perché la task force e il Comitato tecnico-scientifico non ne tennero conto. Sono domande legittime. Ma danno per assodato ciò che un’inchiesta dovrebbe dimostrare, cioè che quel piano, aggiornato e attivato, avrebbe cambiato le cose. Può darsi che sia così. Bisogna però provarlo, e provarlo alla luce di ciò che si sapeva allora, non di ciò che sappiamo ora. Non stupisce che le audizioni abbiano preso la stessa strada. Il 6 novembre, durante l’audizione dell’allora ministro della Salute Roberto Speranza, la senatrice Antonella Zedda ha attribuito alle sue scelte “enormi costi in termini di vite umane oltre che economici”. Si riferiva a quello che ha definito il rifiuto di una donazione di anticorpi monoclonali da parte di Eli Lilly. Speranza ha respinto l’accusa. Una commissione d’inchiesta ha tutto il diritto di chiedere quali fossero i termini dell’offerta e quali prove ci fossero allora sull’efficacia del farmaco. Dovrebbe chiedere anche quanti pazienti avrebbero potuto riceverlo e con quale beneficio atteso. Sono esattamente le domande a cui bisogna rispondere prima di poter dire che quella scelta costò delle vite. Ma se i morti, per quanto vaghi nella misura di quell’“enormi”, sono già nella domanda, che cosa resta da accertare? Il senno di poi non lavora a senso unico. Quando Conte sostiene che non c’erano alternative, fa la stessa operazione al contrario. Guarda la strada percorsa e la definisce come l’unica possibile. Anche a lui andrebbe chiesto di rimettere sul tavolo le alternative discusse allora, e di spiegare perché alcune furono scelte e altre scartate.

C’è poi una difficoltà che nessuna buona volontà può eliminare. Di una scuola chiusa possiamo contare i giorni di lezione perduti. Il numero dei contagi che ci sarebbero stati se la si fosse tenuta aperta li possiamo solo stimare. Il costo della decisione presa è evidente. Quello della decisione che si sarebbe potuto prendere rimane invece ipotetico. E chi decide deve fare i conti con questa asimmetria. Un’inchiesta utile dovrebbe saper distinguere quei due momenti. Anche perché il modo in cui giudichiamo le decisioni di ieri peserà inevitabilmente su quelle di domani. Pensiamo a un sindaco che riceve un’allerta e deve decidere entro sera se evacuare un quartiere. Se sceglie di evacuare e l’acqua risparmia il quartiere, dovrà rispondere dei disagi imposti ai suoi concittadini. Ma se indugia e il fiume esonda, gli verrà chiesto conto del perché abbia ignorato un pericolo che a quel punto sembrerà evidente a chiunque. Qual è la lezione che sta dando il nostro Parlamento? Forse conviene proteggersi, più che decidere bene. La Commissione Covid è ancora in tempo. Torni alla sera prima che gli eventi drammatici si manifestassero, quando l’ultima riga non era ancora scritta. Ci dica che cosa si sapeva, chi dissentiva e quando arrivò l’informazione che avrebbe dovuto far cambiare idea. Sarà una lettura scomoda per chi ha governato, e molto utile per chi governerà in futuro un’emergenza della stessa portata.