La corsa mondiale ai data center sta dirottando investimenti e capacità produttiva dei semiconduttori verso i giganti dell'informatica. Per i costruttori di auto aumentano i prezzi dei componenti elettronici e si allungano i tempi di consegna. Il rischio di una nuova crisi delle forniture

Un'automobile può pesare due tonnellate, costare 70 mila euro, avere quattrocento cavalli e una tecnologia capace di parcheggiarla da sola. Ma basta che manchi un minuscolo componente elettronico da pochi centesimi perché tutto questo diventi un inutile ammasso di metallo, plastica e promesse. È già successo durante la pandemia, quando la carenza mondiale di semiconduttori costrinse i costruttori a fermare le catene di montaggio, rinviare consegne e rinunciare a produrre milioni di vetture. Sembrava una lezione imparata. Invece rischiamo di rivedere lo stesso film, con una differenza: questa volta ad aggravare il problema non è un virus, ma l'intelligenza artificiale.

L'allarme è arrivato il 10 novembre scorso da Monaco di Baviera, dove alla fiera Electronica i produttori di semiconduttori hanno raccontato una realtà che dovrebbe preoccupare parecchio l'industria automobilistica. Stefan Tilger, amministratore delegato ad interim dell'olandese Nexperia, ha spiegato a Reuters che la domanda per i componenti dell'azienda supera ormai la capacità disponibile. Il giorno precedente Jean-Marc Chery, numero uno di STMicroelectronics, aveva denunciato l'esistenza di numerose strozzature nella catena di approvvigionamento. Il motivo? Le aziende che producono e assemblano semiconduttori stanno spostando una parte crescente delle proprie risorse verso i data center, la robotica e soprattutto l'intelligenza artificiale. Dove i guadagni sono maggiori e i clienti, evidentemente, hanno portafogli più generosi.

È una specie di guerra industriale silenziosa, combattuta non per conquistare mercati ma per accaparrarsi capacità produttiva. Da una parte i costruttori di automobili, che hanno bisogno di milioni di componenti affidabili, economici e spesso tecnologicamente tutt'altro che sofisticati. Dall'altra i giganti dell'informatica, impegnati a costruire infrastrutture sempre più potenti per alimentare algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale. Non utilizzano necessariamente gli stessi chip, ma competono per investimenti, capacità industriale e alcune fasi della filiera. E quando bisogna scegliere a chi destinare le risorse, il criterio è quello che da sempre governa il mercato: vince chi paga meglio.

Che non si tratti soltanto di un allarme preventivo lo confermano i numeri. Secondo un'analisi pubblicata pochi giorni fa dalla società di consulenza Berylls, tra il 2025 e il 2026 il prezzo di alcune tipologie di memorie utilizzate nell'elettronica delle automobili è praticamente triplicato, quello di altre addirittura quintuplicato. I tempi di approvvigionamento delle memorie DDR4, impiegate anche nei sistemi di infotainment e di assistenza alla guida, invece sono passati da otto a ventinove settimane.

Ma la competizione si sta estendendo anche ai circuiti stampati, le schede sulle quali vengono montati i componenti elettronici. I grandi operatori dell'intelligenza artificiale stanno prenotando con anni di anticipo la capacità produttiva di intere fabbriche asiatiche. Nel frattempo, secondo le stime di Berylls, il costo dei materiali di base necessari a realizzare queste schede è aumentato di circa il 70% rispetto al 2025. Non è più soltanto una questione di quanto costi un componente. È la possibilità stessa di riceverlo nei tempi previsti.

Il paradosso è che a mettere in difficoltà l'automobile non sono soltanto i semiconduttori più evoluti, ma quelli apparentemente più banali. Diodi, transistor, piccoli dispositivi che regolano e distribuiscono la corrente elettrica, controllano sensori e centraline. Componenti costruiti con tecnologie mature, meno redditizie e quindi meno attraenti per chi deve decidere dove investire miliardi. Nexperia denuncia che negli ultimi anni gli investimenti nella loro produzione non hanno tenuto il passo con la domanda.

Eppure senza quei piccoli pezzi non funziona nulla. O quasi. L'automobile contemporanea è diventata un gigantesco sistema elettronico con quattro ruote attaccate. Anche i modelli più economici devono gestire centraline, dispositivi di sicurezza, assistenza alla guida, controllo delle emissioni e infotainment. Per non parlare delle elettriche, nelle quali la gestione dell'energia aggiunge ulteriori esigenze.

La storia recente dovrebbe suggerire prudenza. Tra il 2021 e il 2022 la crisi dei semiconduttori mostrò tutta la fragilità di una filiera organizzata per ridurre scorte e costi. Il celebre "just in time", magnifico quando ogni ingranaggio funziona, assai meno quando ne salta uno. Le aziende hanno cercato di correre ai ripari diversificando i fornitori, aumentando le scorte strategiche e stringendo accordi diretti con i produttori di chip. Ma non tutti i contratti di fornitura garantiscono anche una capacità produttiva riservata. E oggi è proprio quella a fare la differenza.

Le prime conseguenze si avvertono già. L'indiana Tata Motors ha ammesso di dover pagare prezzi più elevati per assicurarsi i componenti elettronici, pur essendo riuscita finora a evitare interruzioni della produzione. Mahindra sta cercando di aumentare le proprie scorte. E un'inchiesta pubblicata l'altro ieri dal Wall Street Journal documenta come la corsa mondiale alle memorie stia mettendo in difficoltà interi comparti dell'elettronica, costringendo le aziende a rivedere prezzi, prodotti e strategie di acquisto.

Non significa che sia già cominciata una nuova crisi mondiale dell'automobile paragonabile a quella della pandemia. Sarebbe prematuro sostenerlo. Ma c'è una differenza che dovrebbe preoccupare: allora l'emergenza era nata da un evento eccezionale, oggi le tensioni sono alimentate da una trasformazione strutturale dell'economia mondiale. E dunque potenzialmente molto più duratura.

La questione riguarda anche l'Italia, dove la filiera dell'automotive vive una fase delicatissima. Le recenti difficoltà produttive legate alla disponibilità di componenti elettronici per alcuni modelli Stellantis, pur non essendo direttamente riconducibili alla corsa all'intelligenza artificiale, ricordano quanto sia vulnerabile questo sistema. Per una fabbrica che lavora già con volumi ridotti, anche pochi giorni di fermo possono significare un problema serio. Non soltanto per il costruttore, ma per le aziende dell'indotto e i loro lavoratori.

C'è infine un'ironia difficile da ignorare. L'intelligenza artificiale viene presentata come uno degli strumenti destinati a rivoluzionare l'automobile: dalla progettazione alla guida autonoma, dalla gestione delle fabbriche alla manutenzione predittiva. Dovrebbe rendere le vetture più intelligenti, sicure ed efficienti. Nel frattempo, però, la corsa a svilupparla rischia di sottrarre all'industria proprio i componenti necessari per continuare a costruirle.

Non è una contraddizione tecnologica, ma economica. La capacità produttiva non è infinita e il mercato premia chi offre i margini migliori, non necessariamente chi produce i beni più utili. Così, mentre i giganti digitali investono fortune per insegnare alle macchine a pensare, le fabbriche automobilistiche potrebbero ritrovarsi nell'impossibilità di costruire macchine che, molto più modestamente, devono soltanto camminare.