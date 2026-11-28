Costruire una piattaforma permanente di dialogo e cooperazione internazionale. Capace di riunire esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico per condividere idee, sviluppare partnership significative e tradurre priorità comuni in risultati concreti. È l'obiettivo emerso dalla prima edizione di Castelfalfi Dialogues. Incontro che lo scorso 16 novembre ha riunito in Toscana un prestigioso parterre di esponenti di primo piano del mondo politico ed economico, rappresentanti di istituzioni internazionali ed esperti provenienti da Europa e Africa. L’iniziativa è stata ideata, organizzata e promossa da Castelfalfi, con il coinvolgimento della famiglia Lohia, e la collaborazione di Alessandro Grandinetti, Clients & industries leader di PwC Italia, e dell’europarlamentare Dario Nardella, con il supporto di Akadémeia, scuola di politiche europee per il governo del territorio. In uno scenario internazionale caratterizzato da equilibri geopolitici in continua evoluzione e da una crescente interdipendenza globale, sottolineano i promotori, «il forum ha approfondito il contributo che le competenze e i punti di forza complementari di Europa e Africa possono offrire alla costruzione di una prosperità condivisa, allo sviluppo di partnership più solide e alla creazione di relazioni economiche più resilienti».

Castelfalfi, in Toscana /Castelfalfi Dialogues

L’incontro inaugurale si è articolato attorno a tre principali filoni tematici: il rafforzamento della cooperazione tra Europa e Africa; l’energia, le materie prime critiche e la resilienza delle catene di approvvigionamento; la sicurezza e la sovranità alimentare. La giornata ha preso il via con l’intervento di Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, che ha inaugurato i lavori, dando avvio al confronto internazionale. L’evento ha riunito un prestigioso parterre di relatori, tra cui Romano Prodi, già presidente del Consiglio e già presidente della Commissione Europea; Aliko Dangote, fondatore e presidente di Dangote Industries; Benedict Oramah, già presidente e chairman di Afreximbank; Margaritis Schinas, ministro dello Sviluppo rurale e dell’Alimentazione della Grecia; Tomislav Ćorić, vice primo ministro e ministro delle Finanze della Croazia; Tony Elumelu, fondatore e presidente di Heirs Holdings; Wale Tinubu, fondatore e Ceo di Oando Energy; Vera Songwe, presidente della Liquidity and sustainability facility (LSF); e Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e dell'associazione europea Copa. «In un contesto internazionale caratterizzato da equilibri globali complessi - ha detto Dario Nardella -, un dialogo aperto tra Africa ed Europa rappresenta una strada nuova e quanto mai necessaria per promuovere crescita, pace e stabilità. Castelfalfi Dialogues offre una piattaforma in cui i principali interlocutori dei due continenti possono confrontarsi liberamente e in modo costruttivo sulle questioni strategiche, individuando approcci innovativi per affrontare le sfide globali che ci attendono».