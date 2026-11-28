Rami Elhanan: israeliano, ebreo, gerosolomitano di settima generazione, il padre deportato in un campo di concentramento. Sua figlia Smadar ammazzata a 13 anni in seguito a un attentato suicida. Bassan Aramin: palestinese, musulmano, ex detenuto politico. La figlia Abir uccisa a 10 anni, fuori dalla sua scuola in Cisgiordania, da un proiettile di gomma sparato dalla polizia di frontiera israeliana. Sono i protagonisti di Apeirogon , il romanzo di Colum McCann che racconta la loro odissea e l’avventura del Parents Circle, un’organizzazione che riunisce israeliani e palestinesi che in questa guerra infinita hanno perso un familiare. Nemici giurati diventati amici, che testimoniano al mondo la potenza rigeneratrice del dolore condiviso e la forza del dialogo. Persone che hanno perduto i loro cari e ciononostante – anzi, proprio per questo – vogliono la pace.

Poche sere fa questa scandalosa storia che ha il sapore della follia è andata in scena nel teatro del carcere di Opera, alle porte di Milano. Sul palco otto detenuti che partecipano al Laboratorio di lettura “Fine pena: ora”, coordinato da Fiorenza Auriemma, Donata Civardi e Antonella Meiani. Con loro, a promuovere l’iniziativa la Camera Penale di Milano. Otto detenuti-attori, ristretti nella sezione di Alta Sicurezza. Uomini che con il male hanno familiarità: lo hanno guardato in faccia, lo hanno commesso più volte, causando sofferenze alle vittime e alle loro famiglie. Uomini che da reclusi – per tanto tempo, qualcuno da più di trent’anni – hanno nuotato anche loro nel mare del dolore, riconoscendo le colpe e percorrendo la strada – tutta in salita – del ravvedimento. Raccontano il percorso di Rami e di Bassan, arrivati gradualmente a capire che la potenza del loro dolore poteva diventare un’arma per costruire la pace. Raccontano di un odio che ha generato altro odio, e che ha potuto essere vinto solo quando il desiderio di annientare l’altro ha lasciato il posto al riconoscimento che l’altro ha un volto. E che la sola vendetta è fare la pace. In questi anni Rami e Bassan, nemici per antonomasia, sono diventati amici, testimoniando davanti a tante persone – nelle scuole, nelle università, nelle piazze – che l’antidoto all’odio può nascere da uno sguardo riconciliato. Sul paraurti anteriore della motocicletta di Rami c’è un adesivo che recita: «Non finirà finché non parliamo». È il titolo della lettura scenica proposta l’altra sera dai detenuti di Opera. Al termine, i due che interpretano Rami e Bassan si mettono coraggiosamente a nudo davanti agli spettatori, raccontando il loro percorso. Costanzo (Rami) oggi ha 45 anni, è entrato in carcere quando ne aveva 29. Parla della sua guerra, combattuta tra i vicoli di Napoli, che ha causato morte e sofferenza. E del giovane figlio, ammalatosi e poi morto dopo 9 mesi, a cui non ha potuto portare l’ultimo saluto. «Quel profondo dolore mi ha cambiato, mi ha aperto gli occhi, facendomi pensare a quanta sofferenza ho causato ad altre persone. Il resto lo hanno fatto la mia educatrice, i volontari che hanno accompagnato in diversi modi il mio cammino. Oggi sono una persona diversa, e sono felice di esserlo».

Poi prende la parola Antonio (Bassan): racconta del fratello morto tra le sue braccia dopo che i killer di un clan rivale gli avevano sparato. E della rabbia cieca divenuta padrona del suo cuore, della determinazione di vendicarsi che l’ha accompagnato nei 27 anni di detenzione a cui l’avevano condannato i delitti commessi in terra di Sicilia. Poi, un giorno, nel corridoio del carcere, l’incontro inatteso con un detenuto che barcolla, cade a terra, lui si china per soccorrerlo, lo prende tra le braccia, riconosce nel suo volto il volto del killer di suo fratello. Era dunque arrivato, finalmente, il momento di consumare una vendetta a lungo coltivata. Ma proprio in quel frangente una voce sale dal cuore: «Che fai, Antonio? Che guadagno avrai dalla sua morte?». È la voce di Dio che chiede di perdonare. Antonio l’ascolta, da quel giorno la sua esistenza è cambiata. E l’altra sera, raccontando del palestinese Bassan che ha deciso di dire di no alla legge dell’odio, ha voluto testimoniare che anche se il passato continua a pesare, non è più il suo presente.

Rami, Bassan, Costanzo, Antonio. Dal palcoscenico di un carcere, lezioni di vita per un mondo dove l’odio continua a spargere i suoi veleni. Luci che si accedono nel buio, e dicono che il buio non avrà l’ultima parola.