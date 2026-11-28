Per entrare nello stadio di Olimpia si passa ancora oggi sotto una galleria di pietra a volta. Poco prima dell’imbocco, ai piedi del colle di Crono, c’è una fila di sedici basamenti: tutti vuoti. Il 18 agosto 2004 ci sfilarono accanto i pesisti dei Giochi Olimpici di Atene. Per celebrare il ritorno dei Giochi in Grecia, gli organizzatori avevano voluto una gara nel sito antico. In prima battuta si era pensato al lancio del disco, disciplina iconica e anticamente disputata su quel prato, ma lo stadio si rivelò troppo pericoloso per il pubblico. La scelta cadde allora sul getto del peso che pure a Olimpia non si era mai disputato: niente tabelloni elettronici, niente pubblicità, pedane in terra battuta, gli spettatori seduti sui terrapieni d’erba come venticinque secoli prima. Doveva essere la festa della purezza ritrovata. Quel giorno, per la prima volta, a Olimpia gareggiavano anche le donne, escluse dalle gare dei Giochi antichi. La russa Irina Korzhanenko vinse con 21,06 metri, ma cinque giorni dopo il Cio le tolse l’oro: positiva allo stanozololo, lo steroide reso celebre da Ben Johnson a Seul. Arrivò una squalifica a vita, lei dichiarò che la medaglia non l’avrebbe restituita, ma il titolo passò alla cubana Yumileidi Cumbá. Tra gli uomini, lo statunitense Adam Nelson aveva lanciato 21,16 metri al primo tentativo, per poi commettere cinque nulli. L’ucraino Yuriy Bilonoh lo eguagliò all'ultimo lancio e vinse grazie al secondo miglior risultato. Otto anni più tardi un suo campione di urine, conservato e rianalizzato con tecniche nuove, risultò positivo. L’oro di Nelson diventò ufficiale nel maggio 2013, un funzionario glielo consegnò all'aeroporto di Atlanta, davanti a un Burger King. Nelson, nato ad Atlanta, ai Giochi di casa del 1996 aveva lavorato in un chiosco di cibo. L’oro olimpico gli arrivò in una food court, nove anni dopo la gara. Senza inno, senza podio, senza pubblico.

Il 30 agosto scorso, alla maratona di Sydney, la keniana Peres Jepchirchir aveva vinto, correndo oltre tre minuti più veloce della connazionale Irine Cheptai. Il 19 novembre l’Athletics Integrity Unit, organismo indipendente che vigila sull'atletica mondiale, l’ha squalificata per tre anni: un suo campione ematico prelevato in Kenya prima della gara conteneva Epo, l’ormone che moltiplica i globuli rossi e, di conseguenza, l’ossigeno che arriva ai muscoli. Tutti i suoi risultati dal 17 luglio sono cancellati e Sydney ha una nuova campionessa Cheptai, informata via e-mail della vittoria. Peres Jepchirchir non è una comprimaria: oro olimpico a Tokyo nel 2021, poi New York, Boston, Londra e il titolo mondiale in carica. Insieme a lei sono stati fermati Veronica Loleo, per tre anni, e Ronald Korir, per sei. Dal 2017 gli atleti keniani sanzionati sono oltre centoquaranta, più di qualunque altro Paese al mondo; tra loro c’è anche Ruth Chepngetich, primatista mondiale della maratona, squalificata lo scorso anno. L’agenzia antidoping keniana ha parlato di un colpo all’integrità e all’orgoglio della nazione. E, in questo scenario, nel 2029 Nairobi ospiterà i Mondiali di atletica, per la prima volta nel continente africano e strappati, in modo sorprendente, proprio alla concorrenza di Roma.

Certo, chi bara ha un nome e una responsabilità che nessuna attenuante sociologica può cancellare, ma un doping di queste proporzioni non si fabbrica da soli, in una stanza. È un metodo, un sistema. Qualcosa di simile ai più grandi sfregi della storia dello sport mondiale: il “Piano 14.25”, il doping di Stato della DDR tra gli anni ’60 e ’80 o ancora, in tempi più recenti, il doping di Stato russo, motivo del primo ban internazionale, precedente ai terribili venti di guerra che ancora non si sono placati. L’Aiu ha ricostruito un sistema fatto di telefonate, bonifici, infermieri corrotti e il suo stesso amministratore delegato, Brett Clothier, ha parlato di reti criminali che in Kenya rendono il doping possibile. Il governo di Nairobi si è impegnato a combatterle, doveroso, perché in fondo alla filiera, c’è sempre l’atleta: l'unico anello della catena di cui conosciamo il nome. La stessa parola “atleta”, a guardarla bene, racconta qualcosa: viene da âthlon, il premio. L’atleta è, alla lettera, colui che gareggia per un premio. Quando il premio è l'unica strada per uscire dalla povertà, intorno a quella strada cresce un mercato che ha un prezzo e il cui conto non viene pagato soltanto da chi bara. Athletics Kenya lamenta che gli organizzatori delle grandi corse su strada abbiano cominciato a guardare con sospetto tutti i keniani, anche quelli che corrono puliti.

C'è un’immagine incisa nella nostra memoria, anche se non c’eravamo: Roma 10 settembre 1960, Abebe Bikila, un soldato della guardia imperiale di Hailé Selassié, vince scalzo la maratona olimpica in 2h15'16", attacca davanti all’obelisco di Axum, portato via dalle truppe italiane, e taglia il traguardo sotto l’Arco di Costantino. Da allora abbiamo raccontato la corsa africana come una favola: la povertà che rende puri, i piedi nudi, la fame trasformata in talento. Quella favola ci ha consolato, ma forse ci ha impedito di vedere il resto. Oggi lo stesso sguardo è passato dall’incanto al sospetto. I Greci lo avevano capito prima di noi. Bisogna tornare a quei basamenti vuoti. Racconta Pausania che nella novantottesima Olimpiade, nel 388 a.C., il pugile tessalo Eupolo comprò tre avversari: è il primo imbroglio di cui si conservi memoria a Olimpia. Gli Elei, custodi dei Giochi, multarono sia il corruttore che i corrotti e con quel denaro fecero fondere sei statue di bronzo in onore di Zeus. Le collocarono lì, lungo la strada per lo stadio, con iscrizioni che spiegavano la colpa: chiunque andasse a gareggiare doveva passarci davanti. Nel 332 toccò all'ateniese Callippo, che aveva comprato i rivali nel pentathlon. Atene mandò l’oratore Iperide a chiedere il condono, gli Elei rifiutarono, gli Ateniesi si rifiutarono di pagare e disertarono i Giochi. Finché a negarsi fu l’oracolo di Delfi: nessun responso agli Ateniesi fino a multa saldata. Atene pagò e le statue diventarono dodici. Altro che vicenda individuale, per l’imbroglio di un atleta, a rispondere era la sua polis, la sua città, la sua comunità.

È proprio a questo che il caso Jepchirchir ci chiede di guardare. Non per assolverla, ma per non fermarci a lei. Squalificare la campionessa è necessario, ed è anche la cosa più facile. Più difficile è chiedersi chi ha procurato l’Epo, chi l’ha pagata, chi ha guadagnato da quella vittoria e chi, adesso, fingerà di non conoscerla. Ed è opportuno chiedersi che cosa staranno imparando i ragazzi che ogni mattina, all’alba, si allenano sulle strade di terra rossa di quel Kenya che ha davanti tre anni per dimostrare che Nairobi 2029 non sarà un’altra Olimpia 2004, una bellissima cornice, ma con dentro un inganno. Le statue di bronzo non ci sono più, sono rimasti i sedici basamenti. Nel 2004 ci camminarono accanto Korzhanenko e Bilonoh, e insieme a loro Cumbá e Nelson. Nessuno sapeva ancora chi avrebbe vinto e in che modo. Forse ogni vittoria rubata somiglia a quei piedistalli: un posto vuoto, nel punto esatto in cui qualcuno, prima o poi, ha dovuto o dovrà pagare un pegno per riscattare dignità, onore, reputazione di un’intera comunità. Sperando, quasi sempre inutilmente, che quel monito resti nei secoli.