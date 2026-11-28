Dai numeri degli abusi alla necessità di costruire una cultura della tutela. La Chiesa in Italia è chiamata a tradurre la crescente consapevolezza del fenomeno in percorsi concreti di prevenzione. A Napoli questo impegno prende forma con la consegna dei primi 74 diplomi in Safeguarding della Pontificia Facoltà teologica dell'Italia Meridionale, un'esperienza accademica promossa in collaborazione con il Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, la Conferenza italiana dei superiori maggiori (Cism) e l'Unione delle superiore maggiori d'Italia (Usmi), che apre una strada nuova nella formazione di quanti operano nelle realtà ecclesiali.

La cerimonia si è svolta ieri presso la sezione San Tommaso d'Aquino della Facoltà, nell'ambito di un convegno dedicato al decimo anniversario della lettera apostolica Come una madre amorevole di papa Francesco. L'iniziativa assume un significato particolare dopo la presentazione, nei giorni scorsi ad Assisi durante l'Assemblea generale dei vescovi italiani, dello Studio pilota della Cei sugli abusi commessi da chierici in Italia e segnalati agli ordinari diocesani tra il 2001 e il 2021. Una ricerca che richiama l'urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione, accompagnamento e protezione delle persone più fragili.

«Non siamo qui per aver imparato qualcosa, ma perché qualcosa cambi nelle nostre comunità. Il safeguarding non può ridursi a protocolli da osservare o alla conoscenza delle norme: riguarda il modo in cui intendiamo le relazioni. È il volto della Chiesa che vogliamo essere», ha affermato il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli. Richiamando la scena evangelica di Gesù che prende un bambino e lo pone al centro, il porporato ha invitato i neo-diplomati a diventare «testimoni di una nuova cultura» e a custodire ambienti capaci di lasciarsi interrogare dalla verità. Una responsabilità che, ha aggiunto, «abbraccia ogni settore, dallo sport alla scuola fino allo spazio digitale».

Sulla necessità di mettersi dalla parte di chi ha subito violenza si è soffermato il vescovo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, segretario della Pontificia Commissione per la tutela dei minori. «Servono competenze capaci di leggere la complessità delle situazioni», ha osservato. Rivolgendosi ai partecipanti al corso, ha ricordato che incontreranno realtà «non sempre pronte ad accogliere il loro lavoro», dove qualcuno potrà minimizzare i problemi o chiedere di non formalizzare quanto emerso. «Spesso sarà difficile lasciare fuori dalla porta di casa ciò che ascoltate. Anche chi raccoglie il dolore degli altri ha bisogno di essere sostenuto», ha ammonito.

Per Chiara Griffini, presidente del Servizio nazionale Cei per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, «una comunità evangelica deve ascoltare e accompagnare». Tre le parole consegnate ai diplomati: verifica, collaborazione e circolarità. Non basta elaborare progetti e iniziative, ha spiegato, ma è necessario verificarne l'efficacia. Le vittime, infatti, «chiedono giustizia, ma anche accompagnamento pastorale, cura e guarigione spirituale». Il diploma nasce proprio dalla collaborazione tra il mondo accademico, la Chiesa italiana e gli organismi impegnati nella tutela, come ha evidenziato don Francesco Asti, decano della sezione San Tommaso d'Aquino della Facoltà. Per padre Luigi Sabbarese, canonista, condirettore del corso e moderatore del convegno, «occorre vigilare perché gli abusi non si ripetano e perché chi esercita un'autorità sia a sua volta sottoposto a controllo».

A illustrare il percorso formativo è stato don Gennaro Busiello, coordinatore del corso: «I diplomi si sono sviluppati lungo tre aree di competenza: canonica, psicodinamica e pastorale. Un approccio integrato che mette insieme diritto, scienze umane e formazione». Tre i lavori presentati, rappresentativi delle diverse aree di studio. Per l'ambito canonistico, Matteo Zini, dell'arcidiocesi di Milano, ha approfondito il tema dell'abuso spirituale e di coscienza, richiamando la necessità di custodire la soglia delle relazioni. Nell'area psicodinamica, il gesuita Ivan Agresta, psicologo, ha posto l'attenzione sui percorsi formativi nei seminari, sulla loro capacità di riconoscere e accompagnare le fragilità e sulle responsabilità degli organismi ecclesiastici. Per l'area pastorale, invece, la psicologa Simona Berniti, dell'arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, ha elaborato insieme a un sacerdote una scheda di osservazione per individuare situazioni di rischio. Uno strumento che guarda non soltanto alla persona abusata, ma anche alle conseguenze che la violenza produce nel contesto relazionale che la circonda. È già in programma una nuova edizione del corso, prevista per ottobre 2027. La sfida, condivisa da tutti i relatori, è fare dei luoghi della Chiesa spazi sicuri, nei quali nessuno debba temere di non essere ascoltato.