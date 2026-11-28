«La politica abitativa è la nostra priorità», ha detto il premier socialista Pedro Sánchez nell’ultimo comizio ieri a Madrid. «Votiamo contro il “governo della casa impossibile”», ha risposto il capo dell’opposizione, il popolare Alberto Núñez Feijóo. In una Spagna dove crescono economia – più 2,7 per cento, il doppio della media Ue – e impiego – più 2,4 per cento –, la condanna di oltre un terzo della popolazione a sborsare esorbitanti canoni di locazione nell’impossibilità di comprare un appartamento è la principale preoccupazione, come sottolinea l’ultima rilevazione dell’Istituto di indagini sociologiche (Cis). Nonostante la polarizzazione estrema, il malessere attraversa trasversalmente lo spettro politico. Una forza determinante nel voto di domani, destra e sinistra cercano di catalizzare. Lo ha confermato il duello a distanza di venerdì. E le scintille sul “dossier abitativo” nel dibattito tv di giovedì notte, tra i quattro principali sfidanti: Sánchez, Núñez-Feijóo, la progressista-radicale Ada Colau (Frente Amplio) e il capo dell’ultradestra, Santiago Abascal (Vox).

Mentre quest’ultimo ha legato la “fame di alloggi” all’aumento della domanda causata dall’immigrazione, Feijóo ha proposto la rimozione di vincoli per favorire le nuove costruzioni oltre ad agevolazioni per i giovani. Il primo ministro si è difeso, ricordando gli scontri con i conservatori in Parlamento e nelle amministrazioni locali per una maggior regolazione del mercato degli affitti. Una lotta culminata con la scelta di anticipare le urne, nel pieno delle proteste contro gli sgomberi. Colau, il cui slogan è “Un voto como una casa”, ha chiesto ai socialisti più coraggio contro la speculazione immobiliare in una prossima legislatura. «Il punto è che i prezzi di compravendite e locazioni sono completamente slegati dall’economia reale. La svolta è avvenuta nel 2008, quando gli Stati hanno investito cifre esorbitanti per salvare le banche, al tracollo per la crisi dei mutui. Invece di ricadere su persone e aziende, la massiccia iniezione di denaro si è rifugiata strategicamente nei fondi di investimento immobiliare. Tra 2012 e 2013, con le liberalizzazioni del governo popolare di Mariano Rajoy, questi hanno acquistato decine di migliaia di case per affittarle a caro prezzo». Javier Gil, sociologo del Consiglio superiore delle ricerche scientifiche, ha dedicato la propria carriera allo studio delle politiche abitative e il loro impatto sulla società. Tema a cui ha dedicato “Generazione inquilina”, pubblicato in Italia da Castelvecchi. «Il risultato di questo mix di fattori è stata una crescente concentrazione della proprietà e la progressiva esclusione della maggioranza dall’accesso alla casa». La Spagna, insomma, è diventata un Paese di inquilini. «Di inquilini costretti a un esodo perenne verso la periferia per poter pagare l’affitto» racconta Sandra Mora, portavoce della sezione madrilena del “Sindacato delle Inquiline e degli Inquilini”, nato nel 2017 per rappresentare questa categoria sempre più numerosa e oberata. «Ogni appartamento in cui mi stabilisco è più lontano dal centro della capitale e ha un costo maggiore – aggiunge –. Ricordo con nostalgia quando stavo all’interno della cerchia del Manzanarre.».

Negli ultimi dieci anni, le pigioni sono cresciute a un ritmo quasi tre volte superiore dei salari. Oltre a trasferirsi in provincia, poiché della casa non si può fare a meno, gli spagnoli la condividono o chiedono aiuto ai genitori. «Per rompere il circolo vizioso occorre un intervento deciso dello Stato, come chiede la gran parte dei cittadini – conclude Gil –. Con misure adottate altrove, come nei Paesi Bassi, Germania, Finlandia: tetto massimo per i canoni, stop ad affitti turistici e a compravendite speculative, una maxi-imposta per le dimore vuote. Dico da anni che la “questione casa” avrebbe affossato Sánchez. Con la scelta di convocare le elezioni sull’onda dei cortei anti-caro-affitti, paradossalmente, proprio la “questione casa” potrebbe consentirgli una rimonta in extremis».