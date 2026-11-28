Dopo circa due anni di espansione, nel secondo trimestre 2026 le compravendite residenziali si stabilizzano (+0,1% su base annua ), a fronte di prezzi che continuano a crescere (+4% su base annua ). Ma trovare la casa dei propri sogni resta difficile: un'indagine AstraRicerche per Netrais rivela che solo il 6,8% di chi ha acquistato un'abitazione (tra il 2023 e il 2024) è riuscito a trovare quella che desiderava davvero. Un divario che evidenzia la necessità di un'offerta abitativa sempre più capace di rispondere alle esigenze degli acquirenti. «Netrais è nata per rispondere a quel disallineamento, dando vita a un modello in grado di passare dall'acquisto di immobili obsoleti o poco rispondenti alle esigenze del mercato, alla loro riqualificazione e frazionamento, per realizzare nuove unità abitative pensate per i bisogni contemporanei. Questo modello ha permesso alla società di crescere, aumentando il valore della produzione dai circa 20 milioni di euro del 2024 ai 35 milioni previsti per il 2026 (+75%). Nel 2027 puntiamo a raggiungere un valore della produzione di circa 39 milioni di euro, con la realizzazione di circa 47 operazioni e l'immissione sul mercato immobiliare di Roma e Milano di circa 127 nuovi immobili», spiega Erika Giovaruscio, Ceo di Netrais, anticipando alcuni dei risultati che sono stati presentati agli investitori ieri, 27 novembre, nel corso di un incontro riservato.

Il recupero e la riqualificazione di immobili esistenti obsoleti o invenduti rappresentano anche un'opportunità per contribuire a uno sviluppo più sostenibile del settore immobiliare, valorizzando il patrimonio edilizio senza ricorrere a nuove costruzioni e limitando il consumo di ulteriore suolo. Un tema particolarmente rilevante in Italia, dove nel 2025 il consumo netto di suolo ha raggiunto i 95 km², il valore più elevato registrato dal 2012. Il modello Netrais punta su sostenibilità, rigenerazione urbana e case tailor-made, progettate e riqualificate per rispondere alle esigenze degli acquirenti. Un modello sostenuto da investimenti che, già nei primi nove mesi del 2026, hanno superato del +21,4% quelli dell'intero 2025, passando da 21 a 25,5 milioni di euro. Nello stesso periodo di confronto sono cresciuti anche gli immobili acquisiti (+16%, da 25 a 29) e le unità abitative realizzate (+21%, da 62 a 75). Entro fine anno Netrais prevede di raggiungere 35 immobili acquisiti, tutti tra Roma e Milano.

Dopo il potenziamento del programma di cartolarizzazione immobiliare avviato nel 2025, Netrais valuta una nuova operazione finanziaria per sostenere il proprio percorso di crescita, attualmente in fase di studio e approfondimento. Nel maggio 2026, la società aveva annunciato una nuova emissione di titoli ABS per 10 milioni di euro, interamente sottoscritti da Banca Finint, Banca Ifis e Finint Investments, nell'ambito di un programma avviato con un importo nominale iniziale di 50 milioni di euro. Un'operazione sostenuta da risultati superiori alle attese. La possibile nuova cartolarizzazione si inserirebbe nel percorso di sviluppo degli strumenti finanziari a supporto del piano industriale 2025-2028. Per il 2027 Netrais prevede un valore della produzione di circa 39 milioni di euro, come tappa intermedia verso l'obiettivo dei 50 milioni fissato per il 2028.

L'evoluzione di Netrais non riguarda solo la crescita delle operazioni immobiliari, ma anche lo sviluppo di competenze e strumenti per gestire in modo integrato le diverse fasi del business: dall'individuazione degli investimenti alla valorizzazione degli immobili, fino alla commercializzazione e alla relazione con il cliente. L'obiettivo è costruire un modello operativo che integri professionalità specializzate e innovazione tecnologica. Nascono così tre progetti: Nuex, Home Vision e Netrais Academy, pensati per rafforzare i servizi immobiliari, digitalizzare i processi e sviluppare le competenze a sostegno della crescita.