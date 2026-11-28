Con la nuova direttrice artistica Chiara Longhi e il tema “Umana meraviglia”, il Festival Biblico avvia il cammino verso la sua ventitreesima edizione, in programma dal 1° aprile al 23 maggio 2027. L’annuncio è stato dato a Vicenza dai presidenti del Festival, monsignor Roberto Tommasi e don Ampelio Crema, insieme alla stessa Chiara Longhi, che raccoglie il testimone da Roberta Rocelli, protagonista dell’ultimo decennio di crescita della manifestazione. Il tema scelto per il 2027 nasce da una riflessione sull’enciclica Magnifica humanitas di papa Leone XIV e pone al centro la dignità, la fragilità e l’unicità della persona. L’obiettivo è interrogarsi sul valore dell’essere umano in un contesto segnato dall’espansione dell’intelligenza artificiale, dagli algoritmi e dal moltiplicarsi di guerre e conflitti che rischiano di favorire processi di disumanizzazione: la “meraviglia” non viene intesa come semplice emozione, ma come atteggiamento capace di generare responsabilità, cura e attenzione verso l’altro, rimettendo al centro ciò che rende ogni persona unica e irripetibile.

Chiara Longhi, nuova direttrice artistica del Festival Biblico

Specializzata in progetti culturali che intrecciano arte, geopolitica, relazioni internazionali e diritti umani, Chiara Longhi aveva già collaborato con il Festival curando nel 2026 il programma della sede di Vicenza e partecipando negli anni precedenti alla progettazione delle iniziative promosse dalla diocesi di Treviso. Il percorso verso il Festival 2027 sarà accompagnato anche da una collaborazione con il Museo Diocesano di Vicenza, che dal 13 dicembre 2026 al 30 maggio 2027 ospiterà la mostra “Humans. Volti e ambiti del contemporaneo”. L’esposizione dialogherà idealmente con il tema della manifestazione, condividendo la volontà di riflettere sul valore della persona e sul riconoscimento dell’altro.

Promosso dalla diocesi di Vicenza e dalla Società San Paolo, il Festival Biblico è diretto da Chiara Longhi e coordinato dal segretario generale Marco Giuliari. Negli anni si è affermato come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’incontro tra cultura biblica, riflessione civile, arte e attualità.