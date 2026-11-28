«Sono stata una sindaca chiacchierata». Simona Saladini è proprio una figlia della borghesia lombarda. Concreta e diretta anche quando parla di se stessa. Proprio per questo sarebbe piaciuta al beato Toniolo, che fu tra gli ispiratori dell’avvio, nel 1902, della sezione italiana dell’Associazione cattolica internazionale al servizio della giovane (Acisjf), nata nel 1897 a Friburgo, in Svizzera, per iniziativa di Louise de Reynold. L’ex sindaco di Cernobbio (Como) la presiede in Italia. Un passato di rilievo in politica. Nessuna frequentazione col "bunga bunga", ça va sans dire : tra l’altro, era già sposata con un capataz della Lega quando Berlusconi la conobbe al Forum Ambrosetti. «Facevo parte degli amministratori di Forza Italia ed ero di casa ad Arcore – ammette –, ma passavo più tempo con sua mamma che col presidente. Naturalmente, le chiacchiere furono molte». Anche perché era molto ascoltata dal Cavaliere e questo non le attirava le simpatie dell’entourage. Non a caso la carica di sindaco di Cernobbio se l’è conquistata per due volte con il voto degli elettori.

La Saladini guida una delle opere più antiche del cristianesimo sociale. A dispetto del suo leader politico, o per lo meno dell’immagine che ce ne hanno dato le cronache, dedica il tempo ad un’associazione impegnata nella lotta alla prostituzione e nell’educazione delle ragazze straniere. Un sodalizio di donne al servizio delle donne, che offre a chi sfugge allo sfruttamento un riparo accogliente e famigliare, ma anche educativo. In Italia l’Acisjf riunisce sedici associazioni nella Federazione nazionale, che aderisce a sua volta alla Federazione internazionale, presente in numerosi Paesi del mondo. La rete italiana conta tredici case di accoglienza e comunità per minori e collegi universitari per un totale di circa 530 posti letto nel nostro Paese, oltre settemila persone accolte ogni anno negli uffici stazione, 41.000 pasti gratuiti e una “utenza” di oltre diciassettemila ragazze e giovani donne in gravi difficoltà.

«Noi pratichiamo la coeducazione – spiega la presidente della casa di Ponte Chiasso, Silvia Cantaluppi, che ci accompagna nell’intervista – nel senso che persone diverse per origine, cultura, razza, religione e situazione imparano che si può convivere insieme e che insieme si può crescere, scoprire o riscoprire la propria dignità di persone, ritrovare la fiducia in sé stessi e negli altri, scoprire che si può essere amati per sé stessi e non per altri fini». Non che sia semplicissimo, come dimostra la scelta di dividere le ragazze nigeriane da quelle del Burkina e di altri popoli. Le prime praticano riti animisti per sottomettere le seconde. Storie di confine in cui si mescolano retaggi tribali che vengono da lontanissimo e la cultura delle antiche dame comasche, in bustino e spérada.

Simona Saladini, presidente dell'Acisjf Italia

Questi conflitti vengono risolti con pragmatismo comasco – «abbiamo chiesto ai servizi sociali e alla Caritas di non mandarci più etnie diverse se devono stare nella stessa camera» precisa la Saladini –; del resto, basta farsi un giro nella palazzina di via Catenazzi per capire che avere una esperienza politico-amministrativa comporta dei vantaggi. Sapersi destreggiare tra bandi e contributi pubblici, convenzioni e accordi fa la differenza.

Resta comunque un gran lavoro da sbrigare dentro queste case. «Le donne che arrivano qui portano spesso con sé storie di violenza, ricatti e condizionamenti legati anche a contesti culturali e religiosi molto diversi dai nostri – osserva Saladini – ed è difficile spiegare a una donna africana la Mulieris dignitatem , il fatto che il dominio dell’uomo sia una conseguenza del peccato e svilisca sia la figura femminile che quella maschile; che uomo e donna sono prima di tutto “persone” e che dalla loro comunione e dalla loro unità discende la loro dignità. Non perché una donna africana non possegga questo concetto ma perché lo elabora in modo profondamente diverso, com’è diverso il rapporto con il corpo e quindi con la sessualità». Annuisce la Cantaluppi: «Per loro il corpo è una cosa da usare, che poi la uso io, la usi tu, cambia abbastanza poco. Non è di proprietà dell’individuo, non attiene alla sfera dell’autostima, dei sentimenti, delle sensazioni, come avviene in Europa. Una mamma nigeriana mi ha spiegato che anche il matrimonio si fonda su una unione dei bisogni, piuttosto che sui sentimenti».

Queste dinamiche sono una leva per il reclutamento delle ragazze che dai villaggi dell’Africa centrale vengono attratte in Europa con il miraggio di un lavoro onesto, per poi finire su una strada. «Abbiamo incontrato centinaia di giovani con storie indicibili di violenza alle spalle – commenta la presidente dell’associazione – e prima di arrivare alla coeducazione va ricostruita – o costruita – l’identità personale, tenendole lontane dai pericoli». Un ex sindaco conosce bene le insidie dei territori, dove le ospiti possono sparire di nuovo.

Storicamente, questa associazione non si limita però a fronteggiare la tratta. Fin dalle sue origini ha svolto un’intensa opera culturale e sociale a favore delle giovani donne, dalle studentesse alle lavoratrici, a partire dall’assistenza alle mondine, nel primo Novecento. Un impegno che continua oggi nelle strutture di accoglienza e nei servizi di accompagnamento, dove si incontrano storie di fragilità, solitudine, violenza, ma anche giovani donne con bambini che cercano un’opportunità per costruire il proprio futuro. A quasi quarant’anni dalla lettera apostolica di Giovanni Paolo II che rendeva grazie per tutte le donne e per ciascuna e chiedeva di riconoscere e valorizzare queste inestimabili «manifestazioni dello Spirito», il problema è ancora quello di far capire alle malcapitate che superare il confine svizzero illudendosi di trovare un uomo ricco non le aiuterà a dimenticare l’orrore subìto.

«La fede ci dà l’energia necessaria per affrontare queste sfide. Aggiungo che sentiamo questo impegno sociale come una dimensione distaccata dalle convinzioni e dalle divisioni politiche» spiega la presidente. Che non nega le difficoltà organizzative. La Chiesa, avverte, ha «opportunamente» fissato il limite dei due mandati ai presidenti delle associazioni internazionali, ma «abbiamo vissuto anche noi la difficoltà del cambio generazionale, con alcune presidenti che sentivano di gestire le loro strutture come se fossero casa loro; o la mancanza dei volontari, in quanto manca la generazione dei quarantenni e pochi sono disposti a donare il loro tempo».

L’Acisjf è composta da laiche e religiose. Donne di destra, di centro, di sinistra: tutte cristiane e cattoliche. «In questo senso, siamo molto distanti da quella visione della politica – ammette la Saladini– che strumentalizza i femminicidi come l’educazione dei ragazzi. Dal patriarcato ai maranza, certa politica conia nemici e slogan e a quel punto affrontare insieme un problema diventa impossibile».

Con la sua educazione cattolica tradizionale, un marito e quattro figli, Simona Saladini non si può definire una bigotta: «Io sono una laica che cammina nella vita quotidiana, cercando di tradurre la fede in gesti e scelte concrete. Ai sacerdoti e ai vescovi il compito di guidarci e insegnarci, a noi laici quello di testimoniare ciò che abbiamo ricevuto. E nell’Acisjf, abbiamo una guida speciale: la Madonna del Buon Consiglio, che ci accompagna ogni giorno». L’esperienza politica per lei è centrale, ma come strumento dell’azione sociale: «Se vogliamo costruire una società che abbia un futuro e non si accartocci su se stessa, dobbiamo cominciare oggi a costituire e investire in un vero welfare di comunità. Non possiamo limitarci a intervenire quando il disagio è esploso. Se i Comuni vogliono contrastare la prostituzione, l’emarginazione e le tante forme di fragilità sociale, devono riconoscere e sostenere chi ogni giorno lavora sul territorio, mettendo a disposizione competenze, risorse, servizi e professionalità, dalle educatrici alle psicologhe. Invece troppo spesso aumentano i tributi e si applicano al non profit le stesse logiche di mercato riservate alle imprese, persino nell’assegnazione di immobili destinati a finalità sociali. Insomma, siamo noi a togliere tante castagne dal fuoco alle amministrazioni pubbliche, ma il valore del nostro lavoro non può essere misurato soltanto in termini economici: va riconosciuto anche per i problemi che contribuiamo a risolvere e per quelli che riusciamo a prevenire». Da ex sindaco, conosce l’apparato e non fa sconti ai funzionari pubblici «che ci impongono bandi capestro come se noi fossimo una multinazionale, perché non vogliono rischiare a mettere una firma che non abbia una copertura più che totale». Ma anche verso il terzo settore non è tenera: «Abbiamo scelto una riforma troppo professionalizzante. Certo che bisogna fare bene il bene. Però, non al prezzo di perdere l’anima».