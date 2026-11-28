Alla Camera la maggioranza fatica e allunga i tempi per trovare la “quadra” sulle partite ancora aperte, obbligata a confrontarsi con spazi contabili quanto mai esigui. A sera è arrivata la decisione sulla scrematura degli emendamenti della maggioranza di centrodestra: dalle oltre 700 proposte di modifica dei giorni scorsi si passa a “soltanto” 172 super segnalate (mentre le opposizioni rinunciano all’operazione), sulle quali si concentreranno dalla settimana prossima i lavori della commissione Bilancio, in attesa dell’approdo in aula il 18 dicembre.

A disposizione per le modifiche c’è una dote di appena 150 milioni, per ora. Il paradosso di tutta questa situazione è che, mentre non si trovano soldi per i ritocchi (a partire da sanità e pensioni), già nella premessa della legge di Bilancio il governo Meloni ha rinunciato a entrate sicure e pingui. L’atto d’accusa era già contenuto in parte nell’audizione della Corte dei Conti, svolta il 9 novembre: i giudici contabili avevano affermato che oltre metà delle maggiori entrate dal capitolo “giochi” (circa 2,5 miliardi nel triennio, dei quali quasi 900 milioni per il 2027) deriva da proroghe e versamenti una tantum. Nel dettaglio, in primo luogo c’è stata da parte dell’esecutivo di centrodestra la rinuncia a più lucrose nuove gare, al posto delle quali è stata adottata la strategia della proroga. I casi indicati sono soprattutto la lotteria istantanea Gratta e vinci: qui si è deliberatamente rinunciato a una base d’asta di almeno 1,320 miliardi per fare spazio a un rinnovo della concessione che frutterà appena 180 milioni l’anno prossimo. E per il Bingo le concessioni sono in proroga ben dal 2018. Un’impostazione adottata, suggeriscono gli addetti ai lavori, per favorire le multinazionali che gestiscono questi giochi, peraltro italiane solo di facciata, ma in realtà controllate ormai da fondi esteri.

Un discorso analogo vale per i sistemi di tassazione: sulla carta il ddl innalza il Preu, il prelievo sulle Awp (gli apparecchi), dal 24 al 25% e la Corte stima le maggiori entrate ‘27 in 334 milioni (dipendenti però dall’ipotesi di una crescita del 30% della raccolta, quindi di conseguenza anche dei fenomeni ludopatici). In realtà, però, il prelievo sugli apparecchi è già molto alto, tanto che già la relazione tecnica alla manovra del 2018 (8 anni fa) lo definì di fatto “saturo”. Questo perché in questo segmento, fatta 100 la raccolta delle somme giocate e stabilito che il 65 ritorna ai giocatori come vincite, la tassazione si applica sull’intero valore di 100, arrivando quindi a livelli assai elevati come aliquota marginale. Ben diverso è invece il trattamento riservato al fenomeno (enorme) del gioco on-line, come attestano i dati a consuntivo: nel 2026 su 109 miliardi giocati sull’ on-line nelle casse dello Stato è entrato poco più di un miliardo appena, mentre gli apparecchi e gli altri “giochi” hanno fruttato oltre 10 miliardi di euro. Questo perché nel segmento dell’azzardo sul web la tassazione si effettua invece sul solo margine ricavato dai gestori, anziché sull’intero budget delle giocate.

Una scelta contabile autolesionista, che ora complica la definizione della manovra in Parlamento. Tornando agli emendamenti “super segnalati”, la parte del leone la fa Fratelli d’Italia con 70 testi: 32 sono di FI, 31 della Lega, 12 di Noi moderati, 9 del gruppo misto e altre 18 proposte sono di provenienza governativa. Fra i capitoli più spinosi ancora da definire, primeggia quello del condono edilizio, anche se la maggioranza pare orientata a escluderlo per gli interventi non autorizzati fatti in zone sismiche. «Noi non siamo per il condono generalizzato, ma si può trovare una soluzione che permetta anche alle amministrazioni di avere più fondi per il caro materiali e per il caro casa», ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Verona, all’assemblea Anci. «Di proposte ce ne sono tante, vedremo quale sarà la sintesi», ha aggiunto. Diametralmente opposto il giudizio di Elly Schlein: «È pessimo, ci manca solo il super condono» dopo che «questo governo sulla casa per anni non ha fatto nulla», ha sentenziato la segretaria del Pd.