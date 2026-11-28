Daniele e Sara, da trent'anni insieme e da sempre accanto alle coppie nei percorsi di pastorale familiare, ci accompagnano nel cammino di Avvento: imparare a riconoscere Dio nelle storie concrete, anche quelle più fragili e complicate

Daniele (architetto e artigiano) e Sara (mediatrice familiare) sono insieme da 30 anni suonati e sposati da 24, hanno 3 figli. Vivono a Como in una fraternità di famiglie dallo strano nome greco (Eskenosen) che ha il sapore dell'incarnazione e ospita famiglie migranti. Sono stati per sei anni direttori della pastorale familiare della diocesi di Como e da altrettanti sono incaricati regionali per la pastorale familiare della Lombardia. Con loro prosegue la serie di riflessioni che troverai pubblicate sulla newsletter di Avvenire dedicata alle famiglie, “Sofia”: iscriviti gratuitamente. Qui invece le puntate precedenti.

Alla fine dell’anno liturgico l’evangelista Luca, nel capitolo 28 versetto 20, sembra fare una rassegna stampa del terzo millennio: città assediate, popoli costretti a fuggire, grandi calamità... E Gesù non ci dice che queste cose non accadranno… La nostra domanda è allora questa: cosa possiamo attendere di buono, e cosa possiamo sperare in questo mondo? Di fronte alla tristezza e alla guerra, ai bambini che soffrono e che muoiono a Gaza, in Ucraina, in Sud Sudan e nelle decine di conflitti nel mondo? Come può esserci speranza quando le famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese, quando mancano prospettive di lavoro per i giovani, di giustizia, quando manca il senso del bene comune e prevale un individualismo esasperato?

Proviamo a riprendere il racconto di Luca: Gesù non si ferma alla cronaca nera. Conclude la sua descrizione con un invito sorprendente: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Proprio quando tutto sembra crollare, proprio quando verrebbe da abbassare la testa e arrendersi, il Signore ci chiede di alzare il capo, perché nel suo essere onnipotente nell’amore, non ci evita il dolore ma ci assicura che il dolore non avrà l’ultima parola.

Udite, udite! L’annuncio è sbaragliante, e usiamo in senso militare questo termine pensando come a qualcosa che rompe lo schieramento nemico, mettendo le truppe in rotta e in disordine: nel nuovo tempo di Avvento che si inaugura oggi viene annunciato un Dio che verrà a “fare nuove tutte le cose” e a stabilire il suo regno di pace, un Dio fragile e umile, un “Dio Bambino” che da grande andrà incontro alla croce, non un re potente che viene a “sistemare” tutti i nostri problemi. Questo “Dio con noi” che si vuole incarnare, immergendosi nelle nostre vite, vivendo nelle nostre famiglie, sedendosi alla nostra tavola, ritornando ad abitare nel nostro cuore, è quel Dio che ci sorprende nell’amore e che possiamo trovare sia dentro di noi, sia dentro chi ci vive accanto.

E allora Avvento è tempo per reimparare a guardare alla nostra vita e a quella degli altri, per riconoscere che Lui sta già operando dentro la storia, spargendo a piene mani semi di Vangelo. Da operatori di pastorale familiare, pensiamo alla storia di tante coppie non ancora sposate che si avvicinano con maggiore consapevolezza al matrimonio e quella dei giovani sposi che vogliono camminare insieme ad altre famiglie per alimentare la loro relazione (perché ogni storia d’amore è storia di Dio!); alle coppie che vogliono scommettere ancora sulla loro relazione e scelgono che la crisi può essere generativa, magari facendosi aiutare in questo percorso. Non possiamo certamente essere indifferenti a quei papà e a quelle mamme che abbracciano e accompagnano un figlio nel percorso di consapevolezza del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere (e in quella dello stesso figlio o figlia che per questa attenzione si sente amato e accettato nella sua autentica bellezza). E ancora potremmo allargare lo sguardo alla storia di chi, in una nuova unione, dopo un lungo percorso di discernimento, giunge finalmente a riavvicinarsi ai sacramenti e ad essere integrato nella comunità cristiana.

Potremmo andare avanti a lungo, ma vi invitiamo a dare un volto e un nome a ciascuna storia che vi è venuta in mente. Perché nelle storie di tutte le famiglie c’è la Sua presenza. Da riscoprire. Anche in chi si sente “non a posto”, perché noi famiglie siamo tutte serenamente incasinate e imperfette: a 10 anni da Amoris Laetitia ci piace ripetere che Gesù predilige proprio le fragilità e le “situazioni complesse”, come quella della Sua famiglia di Nazareth, con una madre-ragazzina rimasta incinta prima del matrimonio e un padre non biologico… E allora, se riusciremo a convertire il nostro sguardo, potremo nutrire la nostra speranza e ricominciare a desiderare il bene non a parole, ma con i fatti, per concorrere anche noi a costruire il suo Regno, cercando di operare affinché ingiustizie, diseguaglianze e guerre non abbiano più casa in questo mondo. La speranza non è attesa inoperosa. “Sperare – diceva don Tonino Bello – è un verbo che si rimbocca le maniche”.

Buon cammino!