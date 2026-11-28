Nelle elezioni di oggi, amministrative di mid-term tra due presidenziali e quindi di rilievo anche per indicare possibili rivali per la carica di capo dello Stato nel 2028, il sindaco uscente della capitale Taipei, Chiang Wan-an, 47 anni, ha ottenuto con il 53,8 per cento delle preferenze la riconferma nella carica che è da un trentennio appannaggio del suo partito, il Kuomintang (Kmt). Il partito è erede, anche nel nome, del governo instaurato nel 1950 sull’isola dai nazionalisti guidati dal generale Chiang Kai-shek dopo la presa di potere dei comunisti guidati da Mao nella Cina continentale. Favorevole a un riavvicinamento con Pechino che finora ha visto alternarsi momenti di apertura e di chiusura, il Kmt ha nel rivale Partito democratico progressista (Pdp) non soltanto il maggiore avversario in Parlamento, ma anche nella scelta delle oltre 11mila cariche amministrative in gioco oggi. Duramente sconfitto nel 2024, il Pdp ha recuperato voti in modo notevole; tuttavia, ha dovuto cedere ancora una volta al rivale alcune roccaforti, tra cui la capitale. Il suo candidato, Puma Shen, ha guidato una rincorsa che l’ha portato a ridosso di Chiang: alcuni sondaggi lo indicavano come vincitore. Si è invece fermato al 45,6 delle preferenze. Il 44enne è parlamentare dal 2024 e, a quattro ore dalla chiusure dei seggi, ha ammesso la sconfitta. Tra gli elementi che hanno giocato a suo sfavore, non ci so solo i buoni risultati nella gestione della capitale da parte del candidato vincente, ma anche la costante propaganda contraria di Pechino, che lo considera un ricercato per “attività separatiste” e gli ha chiuso le porte della Repubblica popolare. Pechino considera Taiwan una provincia ribelle il cui “destino ineluttabile” è il ritorno alla Cina. Per decenni entrambi i governi si sono ritenuti unici rappresentanti legittimi, prima che l'esecutivo taiwanese rinunciasse a questa pretesa. Pechino è contrario alla sostanziale autonomia finora garantita all’isola anche dall’appoggio degli Stati Uniti, e ancora di più alla possibilità che i rivali del Kuomintang arrivino a proclamarne l’indipendenza, atto che aprirebbe probabilmente le porte a isolamento o invasione da parte cinese. Non a caso nei giorni precedenti al voto le forze armate della Repubblica popolare hanno tenuto esercitazioni che simulavano il dispiegamento di teste di ponte per uno sbarco. Venerdì, una trentina di velivoli da caccia ha sorvolato aree di difesa aerea circostanti l’isola.

Al di là del simbolismo attribuibile a questa tornata elettorale, peraltro caratterizzata da una partecipazione elevata, attorno al 69 per cento, il voto si è focalizzato soprattutto sulla gestione locale del Paese. Pochi però ignorano che storicamente il partito vincitore ha forti possibilità di vedere bocciato il proprio candidato alle presidenziali. Seppure nell’incertezza di una politica tumultuosa e a volte rissosa che contraddistingue Taiwan, l’avvicinamento di Puma Shen a una vittoria ne ha evidenziato la popolarità crescente, rendendolo quanto meno un outsider per la presidenza. Il suo partito si conferma un rivale ancora più accreditato per una rivincita nelle elezioni parlamentari, pure previste nel 2028. Situazione, questa, confermata in modo crescente nei sondaggi di opinione.