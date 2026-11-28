Mal di pancia, pianti e paura di uscire di casa: dietro il rifiuto si nascondono ansia e sofferenza. Nella seconda puntata della serie “Che cosa gli succede”, il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari spiega come riconoscere i segnali e come intervenire

Che cosa gli succede” è una nuova serie di Sofia, la newsletter di Avvenire dedicata alle famiglie. In 15 appuntamenti, il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari ci accompagna dentro il mondo degli adolescenti partendo da quelle situazioni che spesso lasciano mamme e papà pieni di domande. Come capire che cosa sta succedendo? Quali comportamenti fanno parte della crescita e quali nascondono un disagio? Un percorso per imparare a leggere i segnali e capire quando è il momento di chiedere aiuto.

«Ogni mattina è una battaglia. Si sveglia, dice che ha mal di pancia, qualche volta piange. Quando insistiamo perché si prepari, comincia a tremare e ci supplica di lasciarlo a casa. Abbiamo provato a essere comprensivi, poi a essere più severi. Ma la situazione non cambia. La cosa che non riusciamo a capire è che, appena gli diciamo che può restare a casa, sembra stare subito meglio». È una situazione che molti genitori conoscono e che può trasformare l'inizio di ogni giornata in un momento di grande tensione. La prima reazione degli adulti è spesso quella di pensare che il figlio non abbia voglia di studiare, che cerchi una scusa per evitare interrogazioni e verifiche e che sia semplicemente uno scansafatiche. Eppure, dietro il rifiuto di andare a scuola possono esserci difficoltà molto diverse, che non sempre i ragazzi riescono a spiegare.

La scuola occupa una parte importante della vita di bambini e adolescenti. Non è soltanto il luogo dell'apprendimento, ma anche quello in cui si costruiscono amicizie, ci si confronta con gli altri, si sperimentano successi e insuccessi e si impara progressivamente a diventare autonomi. Eppure, proprio la scuola può rappresentare una delle principali fonti di stress. Nella mia esperienza clinica, quando chiedo ai ragazzi che cosa li preoccupi maggiormente, la risposta riguarda molto spesso la scuola. E non si tratta soltanto di un'impressione: alcune ricerche hanno individuato proprio nell'esperienza scolastica la fonte di stress più frequentemente segnalata dagli adolescenti. Le verifiche, le interrogazioni, il timore di non essere all'altezza delle aspettative, ma anche le difficoltà nelle relazioni con compagni e insegnanti possono trasformare un ambiente che dovrebbe favorire la crescita in un luogo nel quale emergono paure, insicurezze e sofferenza emotiva.

Non sempre questa sofferenza viene espressa attraverso le parole. A volte si manifesta soprattutto attraverso il corpo. Mal di pancia, nausea, mal di testa, palpitazioni e senso di debolezza possono comparire la sera prima di andare a scuola oppure al risveglio. Sono sintomi veri, reali che non devono essere liquidati come invenzioni o capricci. Naturalmente è importante escludere eventuali condizioni mediche che possono sostenerli, ma occorre anche considerare che l'ansia può produrre manifestazioni fisiche particolarmente intense. C'è poi un meccanismo che contribuisce a rendere il problema sempre più difficile da affrontare. Quando un ragazzo, o una ragazza, molto ansioso ottiene di restare a casa, prova generalmente un sollievo immediato. Scompare, almeno temporaneamente, la situazione che teme. Il problema è che questo sollievo può rafforzare il comportamento di evitamento. Il giorno successivo affrontare la scuola diventa ancora più difficile e, con il passare del tempo, anche il semplice pensiero di rientrare in classe può provocare un'ansia crescente.

Si crea così un circolo vizioso. Più il ragazzo evita la scuola, meno occasioni ha di verificare che le situazioni temute possono essere affrontate. Nel frattempo, aumentano le assenze, si accumulano le attività da recuperare e cresce la preoccupazione per il giudizio di compagni e insegnanti. Quello che inizialmente poteva sembrare un problema circoscritto finisce per coinvolgere aspetti sempre più ampi della vita quotidiana. Come dovrebbero comportarsi allora i genitori? Prima di tutto cercando di comprendere che cosa renda così difficile la frequenza scolastica. Non basta domandare ripetutamente «Perché non vuoi andare a scuola?», soprattutto quando figlio o figlia non è in grado di dare una risposta. Può essere più utile chiedere quali siano i momenti peggiori della giornata, che cosa lo preoccupi maggiormente o se ci siano situazioni e persone che teme di incontrare. Comprendere, però, non significa rinunciare a intervenire. Lasciare che le assenze si prolunghino senza affrontarne le cause rischia di consolidare il problema. Ma anche costringere chi è in evidente sofferenza a entrare in classe, senza cercare di capire che cosa stia accadendo, può aggravare ulteriormente il disagio.

È fondamentale coinvolgere la scuola, evitando di trasformarla in una controparte. Insegnanti e genitori dovrebbero condividere le informazioni, individuare gli ostacoli e concordare strategie realistiche. In alcuni casi può essere utile prevedere un rientro graduale, inizialmente limitato ad alcune ore o attività, per poi recuperare progressivamente una frequenza regolare. In altri è necessario intervenire sulle difficoltà di apprendimento, sulle relazioni con i compagni o sulle situazioni che alimentano l'ansia. Quando il rifiuto persiste, le assenze aumentano o la sofferenza diventa intensa, è importante richiedere una valutazione specialistica. Il rifiuto scolastico non è di per sé una diagnosi. È un comportamento che può accompagnare disturbi d'ansia, condizioni depressive, difficoltà del neurosviluppo o problemi legati all'ambiente scolastico. Comprenderne le cause permette di individuare interventi appropriati, che possono comprendere un percorso psicoterapeutico e il coinvolgimento della famiglia e degli insegnanti.

C'è infine un aspetto che gli adulti non dovrebbero sottovalutare. La scuola non è soltanto un obbligo da rispettare o un luogo nel quale ottenere buoni risultati. È una parte fondamentale dell'esperienza di crescita, un'occasione per imparare a confrontarsi con le difficoltà, costruire relazioni e scoprire le proprie capacità. Quando un figlio non vuole più andare a scuola, il nostro compito non è semplicemente convincerlo a uscire di casa. È aiutarlo a ritrovare le condizioni per poterci tornare, senza che ogni mattina diventi una prova insopportabile.