Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha confermato in una nota di «essere in completa sintonia con la posizione della presidente Meloni e ogni ipotesi di contrasto risulta essere una boutade del fine settimana». Nella nota in merito alla dichiarazione a margine del 37esimo Congresso dell'Anm, il Guardasigilli ha spiegato che «in un momento di profonda crisi per tutti, e pur nella consapevolezza che le sentenze vadano rispettate, il ministro ha semplicemente auspicato da parte dei magistrati una mozione dei sentimenti per trovare una soluzione comune. Tra le ipotesi possibili, il Guardasigilli ha prospettato diverse modalità e tempistiche del pagamento degli arretrati, nel segno di un assoluto buonsenso che potrebbe trovare d'accordo anche il governo».

In precedenza, proprio a margine dell'incontro di Napoli, lo stesso Nordio aveva affermato che «le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata. Confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia, non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma nella attuazione di questa sentenza. Visto il momento di grave sacrificio un po' per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differito o rateizzato o spalmato. Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all'opportunità».