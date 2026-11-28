«L’università è un’esperienza di vita, non solo un titolo di studio». Alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027, in programma lunedì a Roma, il rettore dell’Università Lumsa, Francesco Bonini, indica la rotta dell’ateneo: percorsi sempre più personalizzati, attenzione alle fragilità, orientamento continuo e una formazione capace di preparare i giovani alle trasformazioni portate dall’intelligenza artificiale. Senza perdere di vista la dimensione umana dell’esperienza universitaria.

Negli ultimi anni si parla molto di centralità dello studente. Che cosa significa, concretamente, mettere la persona al centro dell’università?

Significa riconoscere che ogni studente è diverso e che i percorsi formativi devono saper valorizzarne interessi, talenti e vocazioni. I corsi di laurea, soprattutto quelli magistrali, saranno sempre meno standardizzati e sempre più personalizzati. Allo stesso tempo occorre investire nell’ambiente universitario, perché gli anni trascorsi in ateneo non sono soltanto un percorso verso la laurea, ma un’esperienza di crescita culturale, umana e relazionale.

Come si traduce questa attenzione nella vita quotidiana dell’Università Lumsa?

La nostra università cerca di accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso. Un esempio è la Carta dell’orientamento che abbiamo sviluppato ispirandoci all’intuizione della fondatrice Luigia Tincani. L’orientamento non coincide più soltanto con la scelta iniziale del corso di laurea, ma riguarda tutta l’esperienza universitaria: dall’ingresso in ateneo alla costruzione del proprio progetto professionale. Questo richiede strutture adeguate e soprattutto persone capaci di ascolto ed empatia.

Viviamo in un tempo segnato da fragilità e solitudini crescenti tra i giovani. Quale ruolo può svolgere l’università?

È una sfida cruciale. Il numero degli studenti che vivono situazioni di fragilità aumenta e non possiamo ignorarlo. L’università deve essere un luogo accogliente, capace di offrire sostegno e relazioni significative. La formazione passa anche dalla qualità dei rapporti umani che si costruiscono all’interno della comunità accademica.

L’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo del lavoro. Quali competenze ritiene indispensabili per il futuro?

Le discipline e i saperi fondamentali restano essenziali. L’intelligenza artificiale non sostituisce la conoscenza, ma cambia il modo di acquisirla e utilizzarla. Per questo servono solide basi culturali, competenze digitali e capacità trasversali. Dobbiamo formare giovani che siano in grado di continuare a imparare nel corso della vita, adattandosi a scenari professionali in rapida evoluzione.

La Lumsa è stata recentemente premiata dalla Regione Lazio per le iniziative dedicate agli studenti caregiver che assistono familiari. In cosa consistono queste misure?

Abbiamo introdotto una serie di misure che consentono agli studenti impegnati nell’assistenza a familiari di conciliare meglio studio e responsabilità di cura. Il tutto è coordinato attraverso il nostro servizio di inclusione di ateneo. Vogliamo che nessuno sia costretto a rinunciare agli studi a causa delle proprie condizioni personali o familiari.

Quale messaggio si sente di rivolgere a un diciottenne che guarda al futuro con incertezza?

Direi che frequentare l’università conviene, non soltanto per acquisire competenze professionali, ma perché rappresenta un’esperienza decisiva per la crescita della persona. Gli anni universitari aiutano a costruire il proprio progetto di vita, a confrontarsi con idee e persone diverse, a maturare uno sguardo più ampio sul mondo. La laurea è importante, ma ciò che conta davvero è l’esperienza che si vive lungo il percorso.