Operatori privati e imprese sono stati i primi soggetti attuatori, secondo i dati Ifel. Al secondo posto i ministeri, terzi i Comuni. Transizione ecologica e istruzione i capitoli-chiave, secondo le scelte fatte dalle comunità. Finanza e grande industria chiedono di accelerare, i primi cittadini hanno paura di restare soli: la sfida adesso è la co-progettazione

Mentre il Parlamento si prepara a discutere la prossima manovra di bilancio, un importante confronto si è aperto da qualche mese nel Paese e terrà silenziosamente banco anche in campagna elettorale. Riguarda il dopo Pnrr, con le sue ambizioni e le sue frustrazioni. Ne scrivevamo già mesi fa: cosa sarebbe stato, di noi, dopo la chiusura del Piano di ripresa e resilienza avvenuta a fine giugno? In questi giorni, se ne è molto discusso a Verona, all’assemblea dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Il motivo è semplice e lo hanno certificato ancora una volta le tabelle diffuse dall’Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale, in quella sede. Sui territori, l’investimento in fondi comunitari ha in alcuni casi cambiato il volto delle comunità, con il rifacimento di scuole e impianti sportivi, in altri casi ha innescato processi virtuosi. In altri casi, al contrario l’effetto volano non c’è stato e la forbice tra chi ha innovato e cambiato marcia e chi si è bloccato si è allargata.

Cosa dicono i numeri? Rispetto al budget di 194,4 miliardi di euro, a giugno 2026 i finanziamenti Pnrr assegnati ammontavano a 171,3 miliardi di euro su oltre 668mila progetti e coinvolgevano 22mila soggetti attuatori. È interessante l’utilizzo di queste risorse: gli operatori privati e le imprese (soggetti a capitale pubblico e/o pubblico-privato) sono stati i primi soggetti attuatori con 48,8 miliardi di euro, il 28,5% del totale. A seguire ci sono stati i ministeri, con 45,8 miliardi di euro di assegnazioni. Al terzo posto i Comuni, con 25 miliardi di euro.

Dal punto di vista dello sviluppo territoriale, il 45,6% dei finanziamenti è stato localizzato al Nord, il 17,7% al Centro e il 36,7% nel Mezzogiorno. La transizione ecologica è stato il capitolo più consistente di risorse assegnate ai sindaci, pari a 7,7 miliardi di euro, seguita dalla voce dedicata all’istruzione e ricerca, con più di 7,5 miliardi di euro.

Ancor più rilevante, rispetto a questi dati, è stato il dibattito andato in scena a Verona. Si è trattato di un confronto riassumibile più o meno così: grandi imprese e finanza vogliono accelerare e chiedono una sorta di “Pnrr” permanente. Primi cittadini e comunità temono invece di restare indietro e hanno bisogno di riempire di competenza e condivisione i possibili progetti futuri, senza dimenticar che i costi per i progetti fatti vanno ancora in parte sostenuti. Il capitale e l’industria guardano al bicchiere mezzo pieno, i Comuni temono di non riempire più il bicchiere mezzo vuoto. Se vogliamo che il Piano lasci tracce, è stato l’appello di diversi sindaci, non lasciateci soli nella gestione del futuro. Continuate a formare tecnici in grado di farci partecipare ai bandi, aiutateci a capire come funzionano gli altri fondi europei. Lo Stato centrale, poi, dia una mano concreta perché dagli investimenti si passerà alle spese di parte corrente e questo avrà effetto su bilanci comunali già molto provati.

D’altro canto, la posizione dei grandi gruppi è comprensibile: il Paese, che pure è cresciuto a livelli bassi in questi anni nonostante il Pnrr, non può permettersi di rallentare ulteriormente e ha bisogno di nuove sfide. Forse si può ripartire da un “metodo” che, all’ombra dello Stato centrale, si è messo a punto tra diversi portatori d’interesse. Occorrerebbe passare dalla condivisione alla co-progettazione, senza abbandonare le piccole realtà, che non hanno spesso personale, risorse e conoscenze per fare il “salto” che a qualcuno è riuscito. È un’altra sfida sul terreno della coesione sociale che il nostro Paese deve riuscire ad affrontare.