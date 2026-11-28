Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– La morte dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro riporta alla luce alcuni misteri della storia italiana. Considerato per anni un simbolo della lotta alla mafia, il poliziotto era finito sotto inchiesta con l’accusa di aver ostacolato alcune importanti indagini.

– E se i libri scolastici digitali costassero la metà di quelli di carta? La proposta ha fatto discutere i politici italiani per tutta la settimana. Da una parte c’è la possibilità di far risparmiare le famiglie, dall’altra la preoccupazione per il tempo che i ragazzi trascorrono davanti agli schermi.

– Anche i campioni più grandi sono vulnerabili: questa settimana il tennista Jannik Sinner è stato operato al ginocchio in Finlandia e dovrà aspettare ancora qualche mese prima di tornare in campo; mentre la sciatrice Federica Brignone ha annunciato il ritiro.

– Quattro anni fa la Nasa aveva fatto schiantare di proposito una sonda contro un asteroide per sperimentare una tecnica di difesa della Terra. Ora una seconda sonda europea ha fotografato le conseguenze dell’impatto.



– Negli Stati Uniti si sta diffondendo una curiosa moda: darsi appuntamento per cercare di spostare a forza di braccia i monumenti delle città. Con scarso successo.



