La bomba esplode a Kiev, con un’intervista di Volodymyr Zelensky alla Bbc, ma l’onda d’urto investe Roma. E la telefonata di scuse del presidente ucraino, giunta in serata a Palazzo Chigi, rimedia solo in parte a un danno che Giorgia Meloni dovrà gestire dentro e fuori la maggioranza.

Zelensky torna sull’attacco contro le navi russe in Libia, sostenendo che l’Ucraina «non agisce mai senza prima coordinarsi con i propri partner» e lasciando intendere che è andata così anche questa volta. Lo fa dopo che Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani avevano entrambi chiarito di non essere stati informati del blitz e il vicepremier azzurro lo ribadisce anche ieri: «Non c’è mai stato alcun coordinamento. Nessuno di noi era stato informato». Il titolare della Difesa, Guido Crosetto, lo spalleggia: «Zelensky ha detto una cosa falsa». Dunque, si ipotizza per tutto il giorno a Roma, delle due l’una: o il presidente ucraino non annovera l’Italia tra i suoi alleati strategici oppure la premier e Tajani sapevano ma, forse per timore di irritare l’altro alleato di maggioranza, il vicepremier leghista Matteo Salvini, hanno preferito fingere di non sapere.

In ogni caso qualcosa sembra essersi rotto. E il rapporto tra Meloni e Zelensky pare incrinarsi pericolosamente. C’è anche un precedente di non molto tempo fa: la rimostranza fatta dal leader di Kiev alla premier durante il bilaterale a margine del summit della Comunità politica europea di Dublino, il 12 novembre scorso. «È tanto tempo che non ci vediamo», aveva esordito la presidente del Consiglio, «eri tu che non volevi», aveva risposto Zelensky, strappando un sorriso e un enfatico «no» alla sua interlocutrice.

Oro colato per le opposizioni, che incalzano la premier per tutto il pomeriggio. Mentre da Palazzo Chigi non arrivano commenti. Matteo Renzi è il più esplicito nel porre la questione: «Sta mentendo Zelensky o sta mentendo Tajani?». Il leader M5s, Giuseppe Conte, propende per la prima ipotesi e tira acqua al suo mulino sul sostegno a Kiev: «Abbiamo appreso che nonostante 4 anni e mezzo di sostegno all’Ucraina, il nostro Paese non è considerato da Zelensky suo partner». «Meloni venga a riferire in Aula,», incalza il co-leader di Avs, Angelo Bonelli. Per di più, Zelensky lascia pure intendere che ci potrebbero essere altre azioni del genere, pur essendo consapevole dei rischi che comportano («sono molto pericolose»). Le navi russe, mette in chiaro, restano «un obiettivo legittimo». Ci si mette anche l’ambasciata russa in Italia, che invita Roma ad «aprire gli occhi».

A quel punto il leader ucraino capisce però di averla fatta grossa. Alza il telefono e chiama Meloni. Lo scrive lui stesso su X e la premier può finalmente uscire allo scoperto: «Il presidente Meloni ha espresso la preoccupazione del Governo italiano per l’operazione condotta dalle forze ucraine», si legge nella nota di Palazzo Chigi, e «ha ribadito il sostegno dell’Italia all’Ucraina», ma «ha precisato che questo sostegno non può tradursi nell’accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell’Italia e della regione». Da parte sua Zelensky «ha confermato che l’operazione è stata condotta senza coordinamento. Ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni italiane e si è impegnato a garantire una piena condivisione delle informazioni».

Le indagini sulla rotta del drone che ha ucciso i due italiani

Serviranno certo indagini accurate per illuminare meglio le dinamiche sinora oscure dell’attacco dronistico di giovedì in Kuwait, costato la vita a due tecnici italiani dell’azienda Rheinmetall.

I tracciati della rete di sensori antidrone kuwaitiani e della difesa aerea, le coordinate del sito di partenza e le analisi dei resti del drone – indicato fin da subito di matrice iraniana dalle autorità italo-kuwaitiane – saranno ovviamente i punti di partenza. L’insieme di questi elementi dovrebbe permettere di ricostruire la rotta seguita dal drone e identificare lo spazio aereo da cui proveniva. Teheran ha negato ogni responsabilità e ha aperto a un’inchiesta congiunta con le parti lese, kuwaitiane e italiane. L’Iran ha pure stigmatizzato potenziali azioni sotto falsa bandiera per innescare un “casus belli”. Parlando con l’omologo italiano, Antonio Tajani, il ministro degli Esteri iraniano gli ha detto «che il drone che ha provocato la morte dei due tecnici non è assolutamente stato lanciato dalle forze armate iraniane e non è partito dall'Iran».

Rimane ancora imprecisata la catena di comando da cui è partito l’ordine di attacco: potrebbe discendere dal comando dronistico della componente aerea dei guardiani della rivoluzione iraniana come dai vertici militari di qualche vassallo regionale, sebbene Teheran neghi e rilanci le accuse. Nel teatro di guerra come quello mediorientale, droni di fabbricazione persiana sono in uso anche ai guerriglieri yemeniti Houthi, in Yemen, e alle milizie irachene, assistite da consiglieri iraniani della forza al-Qods dei pasdaran e da consulenti yemeniti filo-iraniani, specie nell’area di Jurf al-Sakhar.

Sono scenari ipotetici, che delineano rotte potenziali, suggeriscono piste e indizi, ma non sono affatto una prova certa, similmente ai sospetti iraniani di un’azione sotto falsa bandiera. Imprevedibile e sfuggente è anche la lotta anti-droni: abbina sensori acustici, elettro-ottici e visivi, radar di scansione, guerra elettronica, centrali di comando e controllo e altri mezzi di contrasto, come i droni intercettori; perfino quando le minacce vengono intercettate, come avant’ieri in Kuwait e tante altre volte in Ucraina e nei paesi mediorientali, anche gli shrapnel e i detriti possono essere mortali.