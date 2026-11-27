L'Autorità ha diffuso un vademecum per un utilizzo «attento, responsabile e consapevole»

«Il registro elettronico è uno strumento essenziale per l’organizzazione scolastica, ma il suo utilizzo richiede attenzione, responsabilità e consapevolezza». Sono le tre avvertenze fondamentali che il Garante per la Protezione dei dati personali richiede alle istituzioni scolastiche nell'utiizzo del registro elettronico perché riguardano direttamente anche i rapporti con gli studenti, le famiglie e il personale. Le indicazioni sono contenute nel «La protezione dei dati personali nel settore scolastico non rappresenta solo un obbligo normativo, ma anche un modello educativo e di rispetto della persona - ricorda il Garante -: nel registro elettronico sono contenute informazioni personali che, in alcuni casi, rientrano anche nelle categorie particolari di dati (per esempio dati sulla salute, origini etniche, convinzioni religiose) relativi agli studenti, per la maggior parte minorenni, e ai lavoratori». Inoltre, il registro contiene anche «informazioni relative a situazioni familiari delicate e ad altre situazioni di fragilità», che è corretto restino riservate e conosciute esclusivamente dai diretti interessati. Proprio per questa ragione, la scuola «titolare del trattamento dei dati» si deve rivolgere a fornitori di piattaforme del registro elettronico in grado di assicurare «garanzie adeguate» di sicurezza. Il fornitore, ricorda inoltre l'Autorità, è «responsabile del trattamento» dei dati e opera «per conto e nell'interesse delle scuole». Sono le tre avvertenze fondamentali che il Garante per la Protezione dei dati personali richiede alle istituzioni scolastiche nell'utiizzo del registro elettronico perché riguardano direttamente anche i rapporti con gli studenti, le famiglie e il personale. Le indicazioni sono contenute nel Decalogo che l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito istituzionale. Dieci regole, con relativi «errori da evitare» per aiutare le scuole a non commettere infrazioni delle regole relative all'utilizzo dei dati riservati.- ricorda il Garante -: nel registro elettronico sono contenute informazioni personali che, in alcuni casi, rientrano anche nelle categorie particolari di dati (per esempio dati sulla salute, origini etniche, convinzioni religiose) relativi agli studenti, per la maggior parte minorenni, e ai lavoratori». Inoltre, il registro contiene anche «informazioni relative a situazioni familiari delicate e ad altre situazioni di fragilità», che è corretto restino riservate e conosciute esclusivamente dai diretti interessati. Proprio per questa ragione, la scuola «titolare del trattamento dei dati» si deve rivolgere a fornitori di piattaforme del registro elettronico in grado di assicurare «garanzie adeguate» di sicurezza. Il fornitore, ricorda inoltre l'Autorità, è «responsabile del trattamento» dei dati e opera «per conto e nell'interesse delle scuole».

Questa attenzione speciale alla sicurezza dei dati discende dal fatto che «la scuola - ricorda il Garante - non deve chiedere il consenso alle famiglie o studenti maggiorenni» per il trattamento e la conservazione dei dati, perché «il registro elettronico è utilizzato per adempiere gli obblighi normativi e per svolgere i compiti istituzionali degli istituti scolastici». Di conseguenza, famiglie e alunni maggiorenni non possono chiedere di essere «cancellati» dal registro elettronico poiché, ricorda nuovamente il Garante, «è uno strumento necessario per il perseguimento di finalità istituzionali delle scuole».

Dati sanitari e situazioni di particolare fragilità rientrano tra i campi cui prestare massima attenzione. «Le informazioni relative a salute, disabilità, Bisogni educativi speciali (BES), Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o altre fragilità riferite agli studenti e l’indicazione delle assenze per malattia non solo di alunni ma anche riferite al personale scolastico richiedono una protezione rafforzata - si legge nel Decalogo del Garante -. Il trattamento deve essere svolto esclusivamente dal personale a ciò autorizzato e istruito e in ragione di specifiche attività (per esempio le informazioni relative alle assenze dei lavoratori per motivi di salute devono essere trattati solo dal personale che, in base alle mansioni svolte, ha necessità di trattarli, come il personale di segreteria)».

Il corretto utilizzo del registro elettronico era stato richiamato anche dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all'inizio di quest'anno scolastico. In particolare, si legge nella nota inviata alle scuole «i compiti dovranno essere assegnati entro il termine dell’orario delle lezioni utilizzando il diario cartaceo ed evitando inserimenti sul registro elettronico nel tardo pomeriggio, in serata o durante il fine settimana che costringano alunni e famiglie a un controllo continuo degli aggiornamenti. In tal senso, il diario costituisce uno strumento per responsabilizzare progressivamente gli studenti nella gestione autonoma dei propri impegni scolastici».