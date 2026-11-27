«Fate presto, non c’è più tempo!». La richiesta delle associazioni e delle famiglie con un parente malato di tumore al pancreas metastatico è pressante. I pazienti vorrebbero usufruire al più presto del nuovo farmaco Rasonque (daraxonrasib), già disponibile negli Usa, approvato nell’Ue ma ancora in fase di trattative per la rimborsabilità nel nostro Paese. Un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per garantire l’accesso tempestivo alle cure di questi malati, è stato rivolto qualche giorno fa dalle società scientifiche e dalle associazioni di pazienti, che hanno consegnato, direttamente nelle mani del Capo dello Stato, in una visita al Quirinale, il Manifesto nazionale per la lotta contro la patologia.

Dopo decenni di inutili tentativi di arginare l’adenocarcinoma pancreatico - questo il nome della forma più diffusa di uno dei tumori più resistenti alle terapie e dalla prognosi più sfidante -, la ricerca ha finalmente prodotto una terapia mirata ed efficace: il daraxonrasib. Non si tratta della soluzione definitiva, non è un trattamento che consente la guarigione. Ma questa molecola, prodotta dalla statunitense Revolution Medicines, somministrata oralmente e indicata per la forma metastatica della malattia già trattata con la chemioterapia, ha mostrato di poter inibire proteine legate alla crescita tumorale, rallentando la progressione del tumore e migliorando la qualità della vita. Inoltre, cosa tutt’altro che secondaria, il meccanismo d’azione di questo farmaco ha finalmente aperto la strada a possibili ulteriori trial clinici che, in un prossimo futuro, potrebbero migliorare ancora l’efficacia delle terapie.

All’approvazione dell’ente regolatore degli Usa (Fda) nell’agosto scorso, è seguito, a novembre, il via libera da parte della Commissione Europea (dopo l’ok dell’Ema, l’Agenzia del farmaco dell’Unione): non è una licenza immediata però. Perché prima dell’immissione in commercio in Italia e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco) deve trovare la quadra nella negoziazione del costo del farmaco, in questo momento elevatissimo. L’Agenzia ha spiegato di essere impegnata nella definizione di un percorso di accesso precoce al farmaco, dicendo “no” a iniziative di acquisto a livello territoriale, che potrebbero determinare «rischi per la negoziazione a un prezzo sostenibile». Occorrono circa 40mila euro per un mese di trattamento. Ma i pazienti non possono aspettare.

Il rischio, come sottolineato dall’Associazione italiana oncologia medica (Aiom), è che nel frattempo ogni Regione vada per conto suo, con un vantaggio per quelle più ricche. Solo qualche settimana fa, la Lombardia ha autorizzato l’Asst di Lecco ad acquistare daraxonrasib negli Usa per una giovane paziente, Jessica Scarpa. Un passo in più è stato fatto dalla Regione Lazio che giovedì ha deliberato su un percorso di accesso gratuito. Il presidente della Regione Francesco Rocca ha sottolineato che le istituzioni «hanno il dovere di dare risposte rapide, fondate sulle evidenze scientifiche e uguali per tutti» e che il protocollo adottato «non lascia soli né i pazienti né i clinici» e garantisce tempi certi di valutazione in sette giorni.

E gli altri? Alcuni pazienti stanno lanciando raccolte fondi (spesso su GoFundMe) per comprare direttamente il farmaco prima del semaforo verde dell’Aifa. Luisa Scarpa, campana, lotta con il male dal 2024. Dopo decine di cicli di chemio, implora aiuto «per avere una possibilità di passare ancora del tempo con il figlio». La sua raccolta ha superato 2.500 donazioni a poche ore dal lancio.

Tra gli ultimi casi, ha commosso la lettera pubblicata online da Beatrice e Mattia, 20 e 16 anni, di Lecce, figli di Gianfilippo De Pandis, un medico radiologo che ha lavorato nell’ospedale Poliambulanza di Brescia, e in quelli pugliesi di Tricase e Gallipoli e che, quest’estate, ha scoperto di avere un tumore del pancreas scarsamente rispondente alla chemio. Beatrice e Mattia hanno lanciato la raccolta fondi - https://gofund.me/c794325d7 - che, scrivono, «per nostro padre rappresenta una possibilità concreta di avere più tempo. Tempo per curarsi. Tempo per vivere. Tempo per continuare a essere nostro padre. Papà non può aspettare». Oggi per accedere immediatamente al farmaco, spiegano, «dobbiamo acquistarlo personalmente negli Stati Uniti a circa 40.000 euro al mese. Una cifra che nessuna normale famiglia può sostenere. È per questo che io e Mattia, con la nostra famiglia, abbiamo deciso di chiedere aiuto. Chiedere aiuto non significa arrendersi. Significa provare, insieme, a rendere possibile qualcosa che da soli sarebbe semplicemente insostenibile».

È uno dei tanti Sos che sollecitano, in queste ore, da Nord a Sud, misure straordinarie. E che sollecitano l’adozione di un iter unico per garantire tutti. «Ogni anno, in Italia, si stimano oltre 13.500 nuovi casi di carcinoma pancreatico e la mortalità resta elevata – dice il presidente nazionale Aiom, Massimo Di Maio -. Il contrasto a questa neoplasia deve diventare una priorità della ricerca e della sanità italiana. Tra le proposte del Manifesto consegnato al presidente della Repubblica, vi è anche un accesso tempestivo e sostenibile alle terapie innovative, oltre a maggiori investimenti nella ricerca e alla definizione di standard di cura uniformi sul territorio».